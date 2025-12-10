Luego de lo que fue la derrota ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura, Boca comenzó a rearmarse para lo que será la próxima temporada. Así como Marcelo Gallardo armó una lista negra extensa en River, Juan Román Riquelme ya definió los primeros 9 jugadores que se van a ir ya mismo del Xeneize.
AGARRÓ LA ESCOBA
Riquelme arrasó con todo y se confirmaron los 9 jugadores que echó de Boca
Juan Román Riquelme arrancó a armar el plantel para el 2026 con una fuerte limpieza de jugadores en Boca.
Hasta el momento Boca venía avanzando con una onda muy positiva en base a buenos resultados pero también con un equipo que parecía estar sentando bases sólidas. Racing ganó el clásico en La Bombonera y el castillo de naipes se derrumbó. Mientras se empieza a definir el futuro de Claudio Úbeda y quién será el entrenador Xeneize en 2026, Riquelme ya garró la escoba.
Ya hay una lista negra importante en Boca donde aparecen un total de 9 futbolistas que no seguirán en el club. Esta lista está integrada por Frank Fabra, Cristian Lema, Javier García, Ignacio Miramón, Lucas Blondel, Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Figal y Luis Advíncula, lo que simboliza un éxodo que con el pasar de los días puede ser incluso más grande.
El fuerte éxodo de Boca
De esta nómina hay casos bastante diferentes. Nombres como Nicolás Figal y Luis Advíncula que supieron ser titulares en Boca durante mucho tiempo, tienen intenciones de salir a buscar minutos en otro club y ante este deseo Riquelme también entiende que es el momento de dejarlos ir y de empezar una nueva etapa con hombres totalmente comprometidos.
Lucas Janson, Agustín Martegani y Lucas Blondel hace mucho tiempo que fueron borrados y de hecho ni siquiera llegaron a ser parte de las últimas listas de citados, por lo que ahora Boca les dará salida siempre y cuando aparezcan propuestas medianamente interesantes. Incluso no se descarta que llegado el caso salgan a préstamo para que se revaloricen en otro sitio.
Frank Fabra, Cristian Lema, Ignacio Miramón y Javier García finalizan sus contratos el próximo 31 de diciembre y esto entrega una mayor facilidad ya que una vez que concluyan los contratos se irán con el pase en su poder. De esta manera ya se empieza a resolver la salida de varios futbolistas de cara a un 2026 donde el máximo objetivo de Boca será la Copa Libertadores.
