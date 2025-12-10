Riquelme arrasó con todo y se confirmaron los 9 jugadores que echó de Boca

Frank Fabra, Cristian Lema, Ignacio Miramón y Javier García finalizan sus contratos el próximo 31 de diciembre y esto entrega una mayor facilidad ya que una vez que concluyan los contratos se irán con el pase en su poder. De esta manera ya se empieza a resolver la salida de varios futbolistas de cara a un 2026 donde el máximo objetivo de Boca será la Copa Libertadores.

