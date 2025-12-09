Boca comenzó su reconstrucción de cara a lo que será un 2026 sumamente exigente donde el máximo objetivo será luchar por la Copa Libertadores. Juan Román Riquelme está interesado en sumar a un refuerzo de jerarquía en el ataque y desde Italia afirmaron que el Xeneize quiere incorporar a un delantero que juega en el Milan.
NUEVO 9
Juega en el Milan y llegaría a Boca como el refuerzo bomba de Riquelme
Medios italianos aseguraron que Boca está negociando la llegada de un atacante que milita en el Milan.
El Boca de Claudio Úbeda llegó a la semifinal del Torneo Clausura sin tener a sus delanteros en su mejor versión. El único que se ganó la aprobación de los hinchas fue Miguel Merentiel pero tanto Milton Giménez como Edinson Cavani dejaron mucho qué desear y es por eso que Riquelme tendría pensado ir a la carga por un atacante que pertenece al Milan.
Según indicó el portal Tuttosport, Boca tiene intenciones de sumar a Santiago Giménez, delantero de 24 años que juega para la Selección de México aunque tiene un origen muy arraigado a la Argentina ya que es hijo de Christian Giménez que curiosamente fue futbolista del Xeneize y que tiene una extensa carrera en la Liga MX donde es un símbolo absoluto.
Santi Giménez comenzó su carrera en Cruz Azul de México donde la rompió, luego pasó al Feyenoord de los Países Bajos donde también dejó su huella y esto lo llevó a un gigante como el Milan de Italia. Hoy en día su presente no es el mejor producto de una lesión y es esto lo que le abriría las puestas a Boca de poder sumarlo a préstamo.
El citado medio indicó que Boca buscaría un préstamo de seis meses, lo que le serviría al jugador para poder recuperarse de la mejor manera y ganar mucho rodaje antes del Mundial 2026. Más allá de esto, resta saber si el Milan está dispuesto a dejar ir a un jugador que considera importante a pesar de que ahora mismo no está en su mejor versión.
El amor de Santi Giménez por Boca
Una parte importante en esta historia puede llegar a ser la presión del propio Santi Giménez, quien ya expresó su cariño por Boca. “Me gustaría jugar en Boca. Mi papá jugó en Boca y desde niño me inculcó esta pasión por Boca. Sería un sueño para mí. Primero quiero hacer mi carrera en Europa. Quiero disfrutar. Después si se da, obviamente que me encantaría”, expresó tiempo atrás en DSports. ¿Llegará?
