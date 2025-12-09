Juega en el Milan y llegaría a Boca como el refuerzo bomba de Riquelme

image

Santi Giménez comenzó su carrera en Cruz Azul de México donde la rompió, luego pasó al Feyenoord de los Países Bajos donde también dejó su huella y esto lo llevó a un gigante como el Milan de Italia. Hoy en día su presente no es el mejor producto de una lesión y es esto lo que le abriría las puestas a Boca de poder sumarlo a préstamo.