El plantel de Boca comenzó sus vacaciones en el día de ayer pero la realidad es que aún quedan cosas muy importantes para resolver de cara al 2026. Una de las cosas primordiales para Juan Román Riquelme es designar al entrenador que comandará al equipo en la Copa Libertadores y Leandro Paredes ya pidió por un DT.
ES UN HECHO
Paredes lo recomendó y Riquelme eligió al técnico de Boca para 2026
Leandro Paredes habló con Juan Román Riquelme para definir al que será el entrenador de Boca en 2026.
La eliminación ante Racing por las semifinales del Torneo Clausura dejó secuelas en Boca donde el que quedó fuertemente cuestionado fue Claudio Úbeda. El cambio de Exequiel Zeballos dejó muy mal parado al entrenador que inmediatamente fue reprobado por Leandro Paredes en el centro del campo y también fue interpelado por los agentes del Changuito, que desmintieron que estuviera “cansado” como dijo el DT.
Durante las últimas horas parecía que Úbeda estaba más afuera que adentro de Boca pero en el día de ayer se dio una situación más que particular. Se llevó a cabo una reunión cara a cara entre el entrenador y el plantel donde los referentes, con Leandro Paredes a la cabeza, le mostraron su apoyo para que continúe al frente del equipo en el comienzo de la próxima temporada.
Paredes, clave para la continuidad de Úbeda
Por si fuera poco, se supo también que Juan Román Riquelme ya habló con los referentes del plantel de Boca para consultarles qué pensaban de la posible continuidad de Úbeda y todos levantaron el pulgar para que el ex ayudante de Miguel Ángel Russo siga a cargo. A pesar del malestar por le cambio del Changuito Zeballos, Paredes cara a cara con el presidente Xeneize bancó la continuidad del Sifón.
Fueron horas más que cambiantes para Úbeda pero a falta de una reunión final con Juan Román Riquelme donde los dos se verán frente a frente hay que decir que está todo dado para que el Sifón sea ratificado como el entrenador de Boca para el 2026. En dicha reunión evaluarán los pasos a seguir como detalles de la pretemporada y también el mercado de pases.