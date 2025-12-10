Paredes lo recomendó y Riquelme eligió al técnico de Boca para 2026

Durante las últimas horas parecía que Úbeda estaba más afuera que adentro de Boca pero en el día de ayer se dio una situación más que particular. Se llevó a cabo una reunión cara a cara entre el entrenador y el plantel donde los referentes, con Leandro Paredes a la cabeza, le mostraron su apoyo para que continúe al frente del equipo en el comienzo de la próxima temporada.