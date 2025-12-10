Gemini ya puede leer tu Gmail: El paso clave que tenés que seguir para evitarlo

El límite invisible: Qué le das a Google cuando habilitás Gemini

Si uno mira el contexto más amplio, la discusión cambia: Google ya utiliza nuestros datos de distintas maneras, y Gemini no es la excepción. La función Deep Research puede incluir tu información por defecto en algunos procesos, hasta que vos decidas desactivarla.

Es un clásico caso de "botón de baja" pero presentado como elección consciente, y eso merece un análisis crítico: los usuarios deben entender que no basta con saber que existe la herramienta, sino que hay que gestionar activamente los permisos para proteger la privacidad.

image Dar permisos a Gemini implica entregar información sensible, y Google advierte sobre la confidencialidad de los datos. La privacidad sigue dependiendo del usuario.

Además, Google advierte que "por favor no ingreses información confidencial que no quieras que vea un revisor o que Google use para mejorar nuestros servicios". Bastante contradictorio: por un lado te prometen eficiencia y contexto, por el otro te recuerdan que no todo debería compartirse. El riesgo no está en la inteligencia artificial en sí, sino en cómo decidimos usarla.

L a privacidad sigue siendo responsabilidad de cada uno. Activar Deep Research con acceso a Gmail y Docs puede ser útil, pero también implica entregar gran parte de tu información. Gemini no está leyendo nada sin permiso, y Google tampoco asegura que los usuarios comprendan plenamente las consecuencias de dar ese permiso.

Al final, el problema somos nosotros aceptando que lo "gratis" se paga con nuestra información, y Google solo nos recuerda, con cierta cortesía, que la decisión y sus consecuencias quedan bajo nuestra responsabilidad.

