River Plate tuvo un 2025 complicado y buscará un 2026 diferente, pese a disputar la Copa Sudamericana y no la Copa Libertadores. El periodista Gustavo Yarroch reveló una información sobre el entrenador Marcelo Gallardo que ha sorprendido en el Millonario.
Gustavo Yarroch causó sorpresa en River por lo que reveló sobre Marcelo Gallardo
El periodista Gustavo Yarroch adelantó algo sobre Marcelo Gallardo que sorprendió a muchos en River Plate.
Al Muñeco se le ha visto desorientado a lo largo del año y no consiguió dar con la tecla. Por eso, en el club de Núñez mantienen la esperanza de que el próximo año sea distinto.
Gustavo Yarroch sobre Marcelo Gallardo
De la mano de Marcelo Gallardo, River Plate cerró un 2025 sin títulos y clasificó a la Copa Sudamericana en lugar de la Copa Libertadores.
Desde su regreso en 2024, el técnico no ha conseguido buenos resultados y buscará que en 2026 la situación empiece a encarrilarse nuevamente.
En cuanto al mercado de fichajes, todo parecía indicar que el Muñeco pretendía reforzar cuatro posiciones. Sin embargo, Gustavo Yarroch, periodista de ESPN, aseguró que finalmente serán seis los puestos a cubrir:
- Un lateral derecho
- Un central
- Un lateral izquierdo
- Un mediocentro
- Un volante creativo
- Un delantero
Según informó el periodista —y según empieza a verse en los movimientos recientes—, la intención del club es incorporar futbolistas con el pase en su poder o, en su defecto, jugadores que puedan llegar mediante préstamos con opción de compra para evitar pagar fichas elevadas.
El 2026 de River Plate
Es momento de pasar página en Núñez y en el Millonario ya piensan en lo que será 2026.
Al igual que ocurrió con la reciente limpieza del plantel —y con la posibilidad de que aún salgan más jugadores—, River también incorporará refuerzos en este mercado de pases pensando en la próxima temporada.
Sin embargo, hay nombres que no llegarán, y que según Yarroch son: Román Vega, Aníbal Moreno, Diablito Echeverri, Gianluca Prestianni y Luciano Gondou.
En cambio, sí hubo avances por otros futbolistas en las últimas horas.
Fausto Vera, actualmente en Atlético Mineiro, podría convertirse en el primer refuerzo del equipo de Marcelo Gallardo.
Por su parte, Julio Soler, del Bournemouth, es otro de los jugadores por los que River avanzó, aunque el club inglés pretende que salga cedido pero dentro de Europa.
En cuanto a las competiciones del próximo año, River Plate ya conoce su rival en la primera ronda de la Copa Argentina y también a sus rivales en el Torneo Apertura 2026.
- Copa Argentina (32avos): River se enfrentará a Ciudad Bolívar.
- Torneo Apertura 2026: El Millonario compartirá grupo con: Racing Club, Huracán, Barracas Central, Belgrano (Córdoba), Estudiantes (Río Cuarto), Independiente Rivadavia (Mendoza), Gimnasia (La Plata), Tigre, Argentinos Juniors, Sarmiento (Junín), Rosario Central, Banfield, Atlético Tucumán y Aldosivi (Mar del Plata).
Además, tendrá los interzonales ante Boca y Vélez Sarsfield.
