Gustavo Yarroch causó sorpresa en River por lo que reveló sobre Marcelo Gallardo

Un lateral derecho

Un central

Un lateral izquierdo

Un mediocentro

Un volante creativo

Un delantero

Según informó el periodista —y según empieza a verse en los movimientos recientes—, la intención del club es incorporar futbolistas con el pase en su poder o, en su defecto, jugadores que puedan llegar mediante préstamos con opción de compra para evitar pagar fichas elevadas.

El 2026 de River Plate

Es momento de pasar página en Núñez y en el Millonario ya piensan en lo que será 2026.

Al igual que ocurrió con la reciente limpieza del plantel —y con la posibilidad de que aún salgan más jugadores—, River también incorporará refuerzos en este mercado de pases pensando en la próxima temporada.

Sin embargo, hay nombres que no llegarán, y que según Yarroch son: Román Vega, Aníbal Moreno, Diablito Echeverri, Gianluca Prestianni y Luciano Gondou.

En cambio, sí hubo avances por otros futbolistas en las últimas horas.

Fausto Vera, actualmente en Atlético Mineiro, podría convertirse en el primer refuerzo del equipo de Marcelo Gallardo.

Por su parte, Julio Soler, del Bournemouth, es otro de los jugadores por los que River avanzó, aunque el club inglés pretende que salga cedido pero dentro de Europa.

En cuanto a las competiciones del próximo año, River Plate ya conoce su rival en la primera ronda de la Copa Argentina y también a sus rivales en el Torneo Apertura 2026.

Copa Argentina (32avos): River se enfrentará a Ciudad Bolívar.

Torneo Apertura 2026: El Millonario compartirá grupo con: Racing Club, Huracán, Barracas Central, Belgrano (Córdoba), Estudiantes (Río Cuarto), Independiente Rivadavia (Mendoza), Gimnasia (La Plata), Tigre, Argentinos Juniors, Sarmiento (Junín), Rosario Central, Banfield, Atlético Tucumán y Aldosivi (Mar del Plata).

Además, tendrá los interzonales ante Boca y Vélez Sarsfield.

