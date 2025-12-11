El presidente Javier Milei llegó al país este jueves (11/12) y firmó el proyecto de Reforma Laboral que enviará al Congreso. Mientras espera el texto final, la CGT reunirá a su Consejo Directivo y ayer hubo una cumbre con senadores donde estiman que están a 6 votos de rechazar la norma. Descartan movilizaciones callejeras.
BATALLA LEGISLATIVA
Llegó Milei y firmó la Reforma Laboral mientras la CGT busca los últimos votos para rechazarla
La CGT reúne este jueves (11/12) al Consejo Directivo para pronunciarse contra la Reforma Laboral. Hubo encuentro en el Senado para rechazar el proyecto.
Milei, la firma que faltaba y ‘poroteo’ de la CGT
Javier Milei regresó esta mañana (11/12) de su viaje a Oslo donde participó de la entrega del premio nobel de la Paz a Corina Machado y firmó el proyecto de Reforma Laboral que será inmediatamente enviado al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
Mientras espera a que se conozca el texto definitivo de la reforma, este miércoles (10/12) referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y senadores peronistas-kirchneristas se reunieron para afinar la estrategia contra la reforma que comenzará a debatirse en la cámara alta.
El ‘poroteo’ sindical hasta el momento resulta en 28 senadores de su lado: 24 del bloque de Fuerza Patria y 4 de Convicción Federal. Necesitan 6 votos para garantizarse el rechazo al proyecto oficial ya que creen que podrían sumar a los senadores de Santa Cruz Natalia Gadano y José Carambia.
En suma, todo dependerá de los gobernadores, el próximo objetivo de la CGT para inclinar la balanza legislativa senatorial a su favor. La central obrera tiene a su favor la presión que puedan hacer sus delegaciones provinciales, en especial en las provincias gobernadas por dirigentes peronistas. La mira está puesta en Córdoba, Salta, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Chubut.
Los triunviros cegetistas Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello descartaron ayer en el Senado cualquier negociación con el Gobierno: “no hay una negociación ni un intercambio con el Gobierno” y que el proyecto que aún no se reveló oficialmente “es unilateral y por imposiciones”, indicó Jerónimo.
Dialoguistas Vs Duros
En el marco de la búsqueda de votos en el Senado para rechazar la reforma laboral, la CGT tiene casi descartado cualquier tipo de movilización callejera, incuyendo paros. Los tiempos no ayudan -tampoco al Gobierno- ya que las extraordinarias son hasta el 30/12 -pueden ser prorrogadas- pero hay feriados que cortan dos semanas por las fiestas.
Pero no hay unanimidad en las opiniones en la CGT. Los sectores más duros, como los del sector del transporte, quieren salir a la calle y movilizarse al Congreso de la Nación el día en que comience el tratamiento legislativo de la reforma laboral.
Sin embargo, los sectores dialoguistas no quieren arriesgarse a mostrar una movilización débil que el Gobierno pueda mostrar como un signo de falta de rechazo a su proyecto ya que la fiestas y la proximidad de las vacaciones conspiran con la presencia de trabajadores.
