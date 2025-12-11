Llegó Milei y firmó la Reforma Laboral mientras la CGT busca los últimos votos para rechazarla

Los triunviros cegetistas Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello descartaron ayer en el Senado cualquier negociación con el Gobierno: “no hay una negociación ni un intercambio con el Gobierno” y que el proyecto que aún no se reveló oficialmente “es unilateral y por imposiciones”, indicó Jerónimo.

Dialoguistas Vs Duros

image Los líderes de la CGT con senadores peronistas.

En el marco de la búsqueda de votos en el Senado para rechazar la reforma laboral, la CGT tiene casi descartado cualquier tipo de movilización callejera, incuyendo paros. Los tiempos no ayudan -tampoco al Gobierno- ya que las extraordinarias son hasta el 30/12 -pueden ser prorrogadas- pero hay feriados que cortan dos semanas por las fiestas.

Pero no hay unanimidad en las opiniones en la CGT. Los sectores más duros, como los del sector del transporte, quieren salir a la calle y movilizarse al Congreso de la Nación el día en que comience el tratamiento legislativo de la reforma laboral.

Sin embargo, los sectores dialoguistas no quieren arriesgarse a mostrar una movilización débil que el Gobierno pueda mostrar como un signo de falta de rechazo a su proyecto ya que la fiestas y la proximidad de las vacaciones conspiran con la presencia de trabajadores.

