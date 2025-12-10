Donald Trump ahora va contra Gustavo Petro (Colombia)

En septiembre, Trump retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que acusó de ser un "líder del narcotráfico"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alertanews24/status/1998862181870481804?s=61&partner=&hide_thread=false | URGENTE: Trump sobre el presidente colombiano Gustavo Petro: "Va a tener grandes problemas si no se pone alerta. Espero que esté escuchando. Él será el siguiente".

pic.twitter.com/MrWf1r4mgB — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 10, 2025

De esa manera, el mandatario norteamericano ubica a Colombia en la mira de la Operación lanza del Sur que ordenó con para combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que disparó la tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

En las mismas fechas las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyeron más unas 20 embarcaciones supuestamente cargadas con drogas en el Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia.

Más noticias en Urgente24

BCRA: 90 días de restricción al que compre dólar oficial

Champions League: Inter 0-1 Liverpool, los Reds ganaron en Italia y trepan en la tabla

La Argentina de la bicicleta: El industricidio avanza (y sufren trabajadores)

A 2 años de Javier Milei, crece el malestar social y la economía cruje

Gran salto de Ramos Nápoli: De redactor de Karina Milei a dirigir Asuntos Nucleares