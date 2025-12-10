El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles (10/12) al Presidente de Colombia, Gustavo Petro, que será "el siguiente", en alusión a la presión que su Gobierno ejerce contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.
SHERIFF
Donald Trump ahora va contra Gustavo Petro (Colombia)
Donald Trump le advirtió a Gustavo Petro, Presidente de Colombia que "será el siguiente" después de Maduro
Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre si planea hablar pronto con Petro, el republicano lo descartó, argumentando que
El líder estadounidense afirmó que Petro "va a tener grandes problemas si no se da cuenta" que Colombia está "produciendo mucha droga". luego agregó
En septiembre, Trump retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que acusó de ser un "líder del narcotráfico"
De esa manera, el mandatario norteamericano ubica a Colombia en la mira de la Operación lanza del Sur que ordenó con para combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que disparó la tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
En las mismas fechas las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyeron más unas 20 embarcaciones supuestamente cargadas con drogas en el Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia.
