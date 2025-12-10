La fintech que la vio y busca quedarse con los pagos de los extranjeros en Argentina

¿Qué cambia para el ecosistema de fintech y pagos en la región?

Si bien Global66 nació con un ADN de remesas, hoy se posiciona como una fintech integral. El objetivo es ofrecer una cuenta global multimoneda que reduzca fricciones, baje costos y dinamice pagos entre países sin depender de la estructura pesada de la banca tradicional.

Las cifras acompañan esa ambición:

Más de 3,49 millones de usuarios registrados a nivel global

registrados a nivel global Crecimiento del 29% interanual

Más de 000 empresas utilizando su plataforma B2B

utilizando su plataforma B2B Aumento del 50% en volumen transaccionado solo en el último año

En América Latina, los mercados que más empuje muestran son Colombia y Argentina, con incrementos del 54% y 49% respectivamente.

Para la compañía, la región todavía tiene un punto débil gigante y es que la mitad de la población está desbancarizada o sub bancarizada. Esto deja un espacio ideal para servicios rápidos, digitales y con tarifas más bajas. Mientras algunas empresas tradicionales llegan a cobrar hasta un 8% por transacción de remesas, Global66 cobra una comisión promedio del 1,8% para personas y 0,9% para empresas.

fintech pagos qr

Pagos e inteligencia artificial: ¿Cuál es entonces el verdadero diferencial?

Bercovich menciona. “Las empresas que no sean nativas en inteligencia artificial de aquí a cinco años van a morir”. Para la banca tradicional, señala una ventaja, la confianza. Los usuarios pueden criticarla, pero siguen recurriendo a ella, una herencia construida durante décadas y difícil de replicar. Pese a eso, las fintech avanzan sobre un terreno que hasta ahora era incuestionable.

En este punto, Global66 se vuelca a procesos automatizados, análisis de riesgo optimizado con IA y herramientas que prometen acelerar pagos y reducir errores. Como sostiene el CEO, la clave estará en solucionar problemas específicos con productos realmente distintos, y no solo sumar más apps a la colección.

