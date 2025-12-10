La fintech que la vio y busca quedarse con los pagos de los extranjeros en Argentina

Una fintech latinoamericana decidió apostar a lo grande y poner un pie firme en Argentina con una propuesta que abre un juego inesperado, permitir que extranjeros paguen con QR local sin necesidad de bancos argentinos. La protagonista es Global66, la plataforma creada por los ingenieros chilenos Tomás Bercovich y Cristóbal Forno, que pasó de un sitio con nombre espartano para remesas —transferenciaperu.com— a convertirse en una red financiera con presencia en 60 países y vocación global.
Con siete años de recorrido y un volumen transaccionado que ya supera los US$ 6.236 millones, la compañía encontró en el país un espacio fértil para desplegar uno de sus proyectos más ambiciosos, un hub regional con sede en Buenos Aires, impulsado por una inversión de US$ 3 millones y orientado especialmente al mundo freelance y a los pagos internacionales.
¿Cómo funciona este nuevo sistema de pagos con QR para extranjeros?
El detalle que puso a Global66 en el centro de la conversación es que por primera vez, una fintech permite que turistas y trabajadores extranjeros paguen con QR interoperable dentro de Argentina, aun cuando en sus países de origen ese método no está tan extendido.
El servicio se apoya en una billetera global multimoneda, una tarjeta inteligente Mastercard y la posibilidad de manejar cuentas en dólares en Estados Unidos o en euros en Europa. Todo esto le permite a los usuarios operar como locales en cada país por el que circulan.
En Argentina, el QR se convirtió en la llave definitiva. Mientras los bancos siguen ajustando sus estrategias digitales, Global66 apuesta al formato que domina la calle, los comercios y hasta las ferias barriales. Bercovich, CEO de la plataforma, lo resume. “Somos los primeros en ofrecerles a personas de otros países la posibilidad de pagar en Argentina aprovechando el QR interoperable”.
¿Qué cambia para el ecosistema de fintech y pagos en la región?
Si bien Global66 nació con un ADN de remesas, hoy se posiciona como una fintech integral. El objetivo es ofrecer una cuenta global multimoneda que reduzca fricciones, baje costos y dinamice pagos entre países sin depender de la estructura pesada de la banca tradicional.
Las cifras acompañan esa ambición:
- Más de 3,49 millones de usuarios registrados a nivel global
- Crecimiento del 29% interanual
- Más de 000 empresas utilizando su plataforma B2B
- Aumento del 50% en volumen transaccionado solo en el último año
En América Latina, los mercados que más empuje muestran son Colombia y Argentina, con incrementos del 54% y 49% respectivamente.
Para la compañía, la región todavía tiene un punto débil gigante y es que la mitad de la población está desbancarizada o sub bancarizada. Esto deja un espacio ideal para servicios rápidos, digitales y con tarifas más bajas. Mientras algunas empresas tradicionales llegan a cobrar hasta un 8% por transacción de remesas, Global66 cobra una comisión promedio del 1,8% para personas y 0,9% para empresas.
Pagos e inteligencia artificial: ¿Cuál es entonces el verdadero diferencial?
Bercovich menciona. “Las empresas que no sean nativas en inteligencia artificial de aquí a cinco años van a morir”. Para la banca tradicional, señala una ventaja, la confianza. Los usuarios pueden criticarla, pero siguen recurriendo a ella, una herencia construida durante décadas y difícil de replicar. Pese a eso, las fintech avanzan sobre un terreno que hasta ahora era incuestionable.
En este punto, Global66 se vuelca a procesos automatizados, análisis de riesgo optimizado con IA y herramientas que prometen acelerar pagos y reducir errores. Como sostiene el CEO, la clave estará en solucionar problemas específicos con productos realmente distintos, y no solo sumar más apps a la colección.
