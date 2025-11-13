Visa cambia las reglas del juego: Lanza pagos con stablecoins para comercios en 195 países

“Queremos que tanto los remitentes como los destinatarios tengan la mayor flexibilidad posible, que puedan enviar dinero hacia una tarjeta, una cuenta bancaria o una billetera digital de stablecoins”, explicó Mark Nelsen, director de productos de Visa.

La meta es fusionar el mundo financiero tradicional con las nuevas tecnologías digitales, permitiendo interoperabilidad entre bancos, billeteras virtuales y criptomonedas estables.

¿Por qué Visa apuesta por las stablecoins en el mercado de pagos?

Las stablecoins son monedas digitales cuyo valor está vinculado a un activo estable, como el dólar. A diferencia de las criptomonedas volátiles, mantienen una cotización predecible, lo que las hace más seguras para el uso cotidiano.

Visa identificó que su uso está creciendo de manera sostenida en los sectores digitales, especialmente entre trabajadores independientes, plataformas de contenido y servicios globales.

En este sentido, la empresa busca posicionarse a la vanguardia del mercado de pagos digitales, ofreciendo una alternativa más ágil y barata que los sistemas bancarios tradicionales. Las stablecoins permiten evitar los cargos por conversión de divisas, los intermediarios y las demoras bancarias, todo dentro de un marco regulado y con trazabilidad total.

El proyecto piloto de Visa se centra en demostrar que los pagos con stablecoins pueden ser seguros, transparentes y escalables. Si la fase de prueba tiene éxito, la compañía planea extender el servicio a todo su ecosistema de comercios y usuarios alrededor del mundo.

¿Qué impacto tendrá este sistema de pagos en el comercio global?

La expansión de este modelo podría modificar la estructura del comercio internacional. Empresas de e-commerce, proveedores digitales y prestadores de servicios online podrían recibir pagos casi en tiempo real y con menores comisiones.

Visa tarjetas de crédito.jpg

Además, el uso de stablecoins puede mejorar la inclusión financiera, permitiendo que personas sin cuentas bancarias tradicionales accedan a los pagos internacionales mediante billeteras digitales. Con solo una conexión a internet, un usuario en cualquier parte del mundo podría recibir dinero de manera directa y segura.

Diversos analistas destacan que este avance fortalece la posición de Visa frente a competidores tecnológicos que ya experimentan con soluciones similares basadas en blockchain. La estrategia de la compañía no solo apunta a modernizar su red de pagos, sino también a garantizar su relevancia en una economía cada vez más digitalizada.

¿Qué desafíos enfrenta Visa con la implementación de estos pagos?

El principal reto es el cumplimiento de regulaciones internacionales vinculadas al lavado de dinero y al control de capitales. Aunque las stablecoins son más rápidas y baratas, también requieren mecanismos de trazabilidad y seguridad que cumplan con los estándares globales.

Visa trabaja en protocolos que aseguren la transparencia sin sacrificar la eficiencia del sistema. De lograrlo, su modelo podría convertirse en un referente para otros bancos e instituciones financieras interesadas en incorporar activos digitales a su operativa.

