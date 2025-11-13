Visa, uno de los gigantes del sistema financiero mundial, está desarrollando una innovación que podría transformar la manera en que se pagan bienes y servicios a nivel global. La compañía anunció una prueba piloto para integrar el uso de stablecoins en los pagos internacionales, con el objetivo de simplificar las transferencias, bajar costos y acelerar los tiempos de acreditación.
UNA PROPUESTA INNOVADORA
Visa cambia las reglas del juego: Lanza pagos con stablecoins para comercios en 195 países
El proyecto de Visa refleja una tendencia sobre la convergencia entre el sistema financiero tradicional y las tecnologías blockchain.
Este nuevo esquema forma parte del servicio Visa Direct, una herramienta que ya opera en más de 195 países y que permite transferencias de dinero en tiempo real. La propuesta se basa en que las empresas podrán enviar dinero en moneda fíat y los destinatarios tendrán la opción de recibir los fondos en stablecoins respaldadas por el dólar estadounidense, como USD Coin (USDC) o Tether (USDT).
De esta manera, los pagos entre comercios y particulares se procesarían directamente en la blockchain, evitando intermediarios y reduciendo los cargos que habitualmente cobran los bancos por transferencias internacionales.
¿Cómo beneficia este sistema a los usuarios y comercios?
El proyecto apunta especialmente a freelancers, creadores de contenido y pequeñas empresas que dependen de los pagos digitales para su trabajo diario. Según Visa, el uso de stablecoins podría acelerar las operaciones y permitir que los fondos lleguen en cuestión de minutos, algo que hoy puede demorar días dependiendo del banco o del país de destino.
Además, el sistema ofrece mayor transparencia, ya que todas las operaciones quedan registradas en la blockchain, una base de datos descentralizada que impide la manipulación o el ocultamiento de movimientos financieros.
“Queremos que tanto los remitentes como los destinatarios tengan la mayor flexibilidad posible, que puedan enviar dinero hacia una tarjeta, una cuenta bancaria o una billetera digital de stablecoins”, explicó Mark Nelsen, director de productos de Visa.
La meta es fusionar el mundo financiero tradicional con las nuevas tecnologías digitales, permitiendo interoperabilidad entre bancos, billeteras virtuales y criptomonedas estables.
¿Por qué Visa apuesta por las stablecoins en el mercado de pagos?
Las stablecoins son monedas digitales cuyo valor está vinculado a un activo estable, como el dólar. A diferencia de las criptomonedas volátiles, mantienen una cotización predecible, lo que las hace más seguras para el uso cotidiano.
Visa identificó que su uso está creciendo de manera sostenida en los sectores digitales, especialmente entre trabajadores independientes, plataformas de contenido y servicios globales.
En este sentido, la empresa busca posicionarse a la vanguardia del mercado de pagos digitales, ofreciendo una alternativa más ágil y barata que los sistemas bancarios tradicionales. Las stablecoins permiten evitar los cargos por conversión de divisas, los intermediarios y las demoras bancarias, todo dentro de un marco regulado y con trazabilidad total.
El proyecto piloto de Visa se centra en demostrar que los pagos con stablecoins pueden ser seguros, transparentes y escalables. Si la fase de prueba tiene éxito, la compañía planea extender el servicio a todo su ecosistema de comercios y usuarios alrededor del mundo.
¿Qué impacto tendrá este sistema de pagos en el comercio global?
La expansión de este modelo podría modificar la estructura del comercio internacional. Empresas de e-commerce, proveedores digitales y prestadores de servicios online podrían recibir pagos casi en tiempo real y con menores comisiones.
Además, el uso de stablecoins puede mejorar la inclusión financiera, permitiendo que personas sin cuentas bancarias tradicionales accedan a los pagos internacionales mediante billeteras digitales. Con solo una conexión a internet, un usuario en cualquier parte del mundo podría recibir dinero de manera directa y segura.
Diversos analistas destacan que este avance fortalece la posición de Visa frente a competidores tecnológicos que ya experimentan con soluciones similares basadas en blockchain. La estrategia de la compañía no solo apunta a modernizar su red de pagos, sino también a garantizar su relevancia en una economía cada vez más digitalizada.
¿Qué desafíos enfrenta Visa con la implementación de estos pagos?
El principal reto es el cumplimiento de regulaciones internacionales vinculadas al lavado de dinero y al control de capitales. Aunque las stablecoins son más rápidas y baratas, también requieren mecanismos de trazabilidad y seguridad que cumplan con los estándares globales.
Visa trabaja en protocolos que aseguren la transparencia sin sacrificar la eficiencia del sistema. De lograrlo, su modelo podría convertirse en un referente para otros bancos e instituciones financieras interesadas en incorporar activos digitales a su operativa.
