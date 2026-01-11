Fiebre de corporativos en Wall Street: las empresas tuvieron emisión récord en días

“Todos estamos extremadamente motivados para volver al mercado”, afirmó Teddy Hodgson, codirector global de mercados de capital de deuda con grado de inversión en Morgan Stanley, al mismo medio.

Según el banco, las ventas de bonos corporativos podría alcanzar los US$ 2,25 billones en 2026, superando ampliamente el récord previo de US$ 1,9 billones registrado en 2020.

Varias de las emisiones realizadas en los primeros días del año registraron una sobresuscripción significativa. La empresa francesa de telecomunicaciones Orange recaudó US$ 6.000 millones tras recibir pedidos por más de US$ 34.000 millones en cinco tramos de deuda. Se emitió un "cupón medio ponderado del 4,72% para un vencimiento medio de 9 años", según comunicó la compañía.

Al mismo tiempo, el rendimiento de bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años es de alrededor de 4,17%, mientras que el rendimiento a 30 años alcanza el 4,82%.

Por su parte, el grupo financiero japonés Sumitomo Mitsui Financial obtuvo US$ 5.000 millones, mientras que el fabricante estadounidense de chips Broadcom captó US$ 4.500 millones.

Los inversionistas continúan asignando una prima de riesgo muy reducida a la deuda corporativa estadounidense: el diferencial de los bonos con grado de inversión es de apenas 0,79 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro, según datos de Ice BofA.

“Hay mucho efectivo disponible y los fundamentos del grado de inversión siguen siendo sólidos”, explicó Kyle Stegemeyer, director de mercados de capital de deuda de US Bancorp, a Financial Times.

Las emisiones de empresas europeas

En Europa, el mercado de bonos también inició el año con fuerza. La energética italiana Enel y la firma francesa Veolia cerraron colocaciones por al menos 2.000 millones de euros cada una, mientras que L’Oréal emitió un bono por 1.750 millones de euros.

Los bonos corporativos podrían generar mayores rendimientos a largo plazo

Las aseguradoras y los fondos de pensiones están incrementando sus tenencias de deuda de alta calidad para asegurar rendimientos atractivos a largo plazo, ante la expectativa de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. No obstante, algunos inversionistas advierten que el elevado volumen de emisiones podría generar fatiga en el mercado, publicó Financial Times.

Algunos especialistas esperan que el rendimiento de las materias primas sea mejor que los corporativos en 2026, sin tener que ceder en riesgo. Jurrien Timmer, director de macroeconomía global de Fidelity Investments, dijo a Barron’s:

Si observamos los gráficos de materias primas actuales, y lo bajos que están los precios del petróleo y lo fuertes que están los del cobre, creo que es lógico que el complejo de materias primas en general tome la delantera.

Aunque el alto precio del oro puede funcionar como barrera, el cobre y la plata también tuvieron fuertes rendimientos en 2025.

A pesar del acotado rendimiento de los bonos corporativos, que en general no distan significativamente de los bonos del Tesoro, se espera que la Fed siga bajando las tasas para darle impulso a la economía de Estados Unidos. Esto generaría una diferencia más interesante para volcarse a los corporativos, siempre que no afecte la tasa de inflación.

