River 0-0 Millonarios: Gallardo prueba nuevo equipo con sorpresas

River y Millonarios, de Colombia, juegan un partido amistoso por la Serie Río de la Plata , uno de los torneos más importantes de la temporada de verano que, desde hace ya algunos años, se impone en la agenda con algunos de los duelos sudamericanos más interesantes.

Desde las 21 hs. , River y Millonarios juegan en Montevideo, Uruguay, en el Gran Parque Central, cancha de Nacional. Es una prueba importante para ambos equipos, que se preparan para el comienzo de una nueva temporada.

Para Marcelo Gallardo es una oportunidad de probar los refuerzos de Núñez, en medio de la pretemporada que el plantel realiza en San Martín de los Andes: Aníbal Moreno y Fausto Vera en el mediocampo, y Matías Viña en el lateral izquierdo.

El caso de este último genera más dudas que los otros dos volantes, dado que Viña todavía debe ponerse a punto físicamente; a lo largo de los últimos meses, el uruguayo solo ha tenido participaciones en puñado de minutos. De hecho, tal como informó Urgente24, allá por junio de 2024 fue la última vez que completó 90 minutos en cancha, en un partido jugando para el Flamengo.

El otro que, curiosamente, también tiene su estreno con la camiseta de River es el juvenil Santiago Beltrán. El arquero de la Reserva, de 21 años, cuida los tres palos que son de Franco Armani, mientras el Pulpo se recupera de un desgarro que, esperan en el cuerpo médico del club, no supere las tres o cuatro semanas.

Tras el portazo de Jeremías Ledesma y la lesión en la mano de Ezequiel Centurión -que volvió a préstamo de Independiente Rivadavia-, a Beltrán se le apareció una chance inesperada.

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡Espectacular reacción! VIDEO: Beltrán sacó la mano y salvó a River de un gol seguro Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2010510099161215459&partner=&hide_thread=false ¡RESPONDIÓ BELTRÁN! El arquero de River sacó el manotazo para desviar el remate de Castro.#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/v5UsbQvxGq — SportsCenter (@SC_ESPN) January 12, 2026 VER +

Live Blog Post Cambia el dominio: River cede en su intensidad y Millonarios toma protagonismo

Live Blog Post ¡Qué zapatazo de Salas! VIDEO: El delantero sacó un disparo que casi se mete en el ángulo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2010505694542168553&partner=&hide_thread=false ¡¡MAXI SALAS SACÓ UN MISIL Y CASI CONVIERTE UN GOLAZO EN MONTEVIDEO!!#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/II9kO9S0Sw — SportsCenter (@SC_ESPN) January 12, 2026 VER +

Live Blog Post River domina con posesiones dinámicas y busca el arco rival con rapidez

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post TV: Dónde ver River vs. Millonarios El partido se transmite por Disney+ Premium.

Live Blog Post La insólita cantidad de cambios que podrán hacer River y Millonarios durante el partido A priori, ambos equipos tendrán a disposición la posibilidad de incluir 7 variantes a lo largo del encuentro. Sin embargo, en caso de ponerse de acuerdo durante el cotejo, podrán extender los cambios a 11.

Live Blog Post Sebastián Boselli abandonó la pretemporada porque tiene nuevo destino: ¿a dónde se va? El defensor uruguayo se va al Getafe, de España, tras tener claro que no tiene demasiada consideración en los planes de Gallardo. Aunque todavía resta la confirmación oficial, el equipo europeo piensa comprar la mitad del pase por un millón y medio de dólares. VER +

Live Blog Post ¿Cómo se define el partido? Qué pasa si el cotejo termina en empate El encuentro no tendrá tiempo extra en caso de que finalice igualado en los 90 minutos regulares. Por eso, de ocurrir esa situación, el partido se definirá en los penales.

Live Blog Post Ni Huevo Acuña ni Matías Viña: por qué no juega ninguno y Gallardo apuesta por un juvenil El carril izquierdo, esta noche, será de Facundo González. El defensor uruguayo, de 20 años y de las Inferiores del Millonario, será el lateral titular ante Millonarios, a pesar de desempeñarse naturalmente como zaguero. Marcos Acuña no se recupera del traumatismo de su dedo del pie que se ocasionó meses atrás, y Matías Viña no está 10 puntos físicamente. VER +

Live Blog Post Sebastián Villa se aleja de River: un club sudamericano aceleró y se lo roba a Gallardo Tras las idas y vueltas de las últimas semanas, Sebastián Villa se aleja de River. El colombiano es del deseo de Marcelo Gallardo, a pesar de las dudas que genera en el hincha por su pasado en Boca. Luego de lo que Independiente Rivadavia consideró una muy baja oferta económica por parte del Millonario, el que aceleró por Villa ahora es Cruzeiro. El conjunto brasileño, con billetera más caudalosa, está cerca de quedarse con el jugador. VER +

Live Blog Post El joven arquero que hará un debut inesperado en el arco de River A Santiago Beltrán le llegó su gran oportunidad. Inesperada, tal vez. El desagarro de Franco Armani, la lesión en la mano de Ezequiel Centurión y la salida de Jeremías Ledesma a Rosario Central, dejaron los tres palos sin dueño. Beltrán, de 21 años y figura de la Reserva, es el siguiente en la lista. Esta noche tendrá su debut. VER +

Live Blog Post Formación confirmada en River: sorpresas y pruebas Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, González; Castaño, Vera, Galoppo; Quintero, Salas, Driussi

