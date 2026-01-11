River y Millonarios, de Colombia, juegan un partido amistoso por la Serie Río de la Plata, uno de los torneos más importantes de la temporada de verano que, desde hace ya algunos años, se impone en la agenda con algunos de los duelos sudamericanos más interesantes.
River 0-0 Millonarios: Gallardo prueba nuevo equipo con sorpresas
Desde las 21 hs., River y Millonarios inauguran su primer partido oficial de pretemporada. Oportunidad para Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña.
EN VIVO
-
21:46
Final del 1T
-
21:40
¡Espectacular reacción! VIDEO: Beltrán sacó la mano y salvó a River de un gol seguro
-
21:31
Cambia el dominio: River cede en su intensidad y Millonarios toma protagonismo
-
21:21
¡Qué zapatazo de Salas! VIDEO: El delantero sacó un disparo que casi se mete en el ángulo
-
21:10
River domina con posesiones dinámicas y busca el arco rival con rapidez
-
21:01
Comienza el partido
-
20:49
TV: Dónde ver River vs. Millonarios
-
20:27
La insólita cantidad de cambios que podrán hacer River y Millonarios durante el partido
-
20:24
Sebastián Boselli abandonó la pretemporada porque tiene nuevo destino: ¿a dónde se va?
-
20:22
¿Cómo se define el partido? Qué pasa si el cotejo termina en empate
-
20:16
Ni Huevo Acuña ni Matías Viña: por qué no juega ninguno y Gallardo apuesta por un juvenil
-
20:12
Sebastián Villa se aleja de River: un club sudamericano aceleró y se lo roba a Gallardo
-
19:59
El joven arquero que hará un debut inesperado en el arco de River
-
19:50
Formación confirmada en River: sorpresas y pruebas
-
19:48
TV: Dónde ver River vs. Millonarios
Desde las 21 hs., River y Millonarios juegan en Montevideo, Uruguay, en el Gran Parque Central, cancha de Nacional. Es una prueba importante para ambos equipos, que se preparan para el comienzo de una nueva temporada.
Para Marcelo Gallardo es una oportunidad de probar los refuerzos de Núñez, en medio de la pretemporada que el plantel realiza en San Martín de los Andes: Aníbal Moreno y Fausto Vera en el mediocampo, y Matías Viña en el lateral izquierdo.
El caso de este último genera más dudas que los otros dos volantes, dado que Viña todavía debe ponerse a punto físicamente; a lo largo de los últimos meses, el uruguayo solo ha tenido participaciones en puñado de minutos. De hecho, tal como informó Urgente24, allá por junio de 2024 fue la última vez que completó 90 minutos en cancha, en un partido jugando para el Flamengo.
El otro que, curiosamente, también tiene su estreno con la camiseta de River es el juvenil Santiago Beltrán. El arquero de la Reserva, de 21 años, cuida los tres palos que son de Franco Armani, mientras el Pulpo se recupera de un desgarro que, esperan en el cuerpo médico del club, no supere las tres o cuatro semanas.
Tras el portazo de Jeremías Ledesma y la lesión en la mano de Ezequiel Centurión -que volvió a préstamo de Independiente Rivadavia-, a Beltrán se le apareció una chance inesperada.
+ de Golazo24
Gastón Edul sacudió a todos con lo que dijo sobre Thiago Almada
Ahora sí, operación confirmada: el Manchester City cerró a Antoine Semenyo y festeja Guardiola
Golpe de marketing: Liverpool se asocia con un gigante de la moda de USA
Impacto en River por la decisión de Marcelo Gallardo con un juvenil
Deja tu comentario