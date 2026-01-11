La ciudad de Alepo, el eje comercial y político del noroeste de Siria, vive horas de máxima tensión. Tras días de intensos combates, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por combatientes kurdos, anunciaron este domingo 11 de enero de 2026 su retirada de los barrios estratégicos de Sheikh Maqsud y Ashrafiyeh, según Arab News, Sana y Al Jazeera.
Crisis en Siria: Los kurdos se retiran de Alepo tras un acuerdo de alto el fuego
Los combatientes kurdos se retiran de Alepo tras un acuerdo con el gobierno de Al-Sharaa. Analizamos las causas del conflicto en Siria y el papel de USA
Adiós a los kurdos en Alepo
El ejército sirio, bajo las órdenes del gobierno de transición de Ahmed al-Sharaa, confirmó la finalización de las operaciones militares. Según informó la televisión estatal y la agencia SANA, los combatientes kurdos que depusieron las armas están siendo trasladados en autobuses hacia el noreste del país.
“Llegamos a un acuerdo que condujo a un alto el fuego y aseguró la evacuación de los mártires, los heridos, los civiles atrapados y los combatientes... hacia el norte y el este de Siria”, expresaron las FDS en un comunicado oficial.
El costo humano del conflicto en Siria
Los enfrentamientos, considerados los más feroces desde la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, han dejado un saldo trágico:
- Víctimas: Al menos 23 muertos, incluyendo civiles.
- Desplazados: El gobernador de Alepo, Azzam al-Gharib, estimó que 155.000 personas han huido de sus hogares.
- Detenciones: Corresponsales de la agencia AFP reportaron que decenas de jóvenes fueron separados de las multitudes y trasladados a centros de detención bajo la sospecha de ser combatientes ocultos.
¿Por qué fracasó la integración?
El estallido de violencia el pasado 6 de enero responde al estancamiento del acuerdo de marzo de 2025. Este pacto buscaba reintegrar a las fuerzas kurdas en las instituciones estatales sirias, pero las demandas de un gobierno descentralizado por parte de los kurdos fueron rechazadas sistemáticamente por Damasco.
Steven Heydemann, profesor de estudios de Medio Oriente en el Smith College, explicó a Al Jazeera:
“Alepo es la ciudad más grande de Siria... Tener enclaves fuera del control del gobierno central siempre iba a ser muy difícil de aceptar para el gobierno”.
El rol de USA y la región
El enviado especial de Estados Unidos, Tom Barrack, se reunió con el presidente Al-Sharaa para instar a la moderación. El equipo del Secretario de Estado, Marco Rubio, ha manifestado su disposición para facilitar un nuevo diálogo. No obstante, el panorama es frágil:
- Turquía: Aliado del nuevo gobierno, se mantiene alerta y dispuesto a intervenir.
- Israel: Ha mantenido alianzas históricas con las fuerzas kurdas.
- Rusia y Arabia Saudita: Observan de cerca la capacidad de Al-Sharaa para unificar el país sin recurrir al sectarismo que definió la era de los Assad.
Contexto: 2025, ¿el año del "éxito" interrumpido?
Irónicamente, la crisis en Alepo ocurre apenas semanas después de que medios como Arab News calificaran al 2025 como el año más exitoso en la historia moderna de Siria. Bajo la tutela de Arabia Saudita, Siria logró:
- La derogación de la Ley César y el levantamiento de sanciones de EE. UU. y la UE.
- Acuerdos de inversión por más de 20.000 millones de dólares con países del Golfo y Turquía.
- El regreso voluntario de más de 1,2 millones de refugiados.
Sin embargo, como advirtió Nanar Hawach (International Crisis Group), la paz duradera depende de que los sirios se sientan "incluidos y representados", algo que la reciente batalla por Alepo pone en duda.
El factor ISIS y la "Operación Ojo de Halcón"
Mientras el ejército sirio retoma el control de las ciudades, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) continúa su lucha contra el extremismo. Este sábado se ejecutaron ataques a gran escala en zonas rurales de Siria bajo la "Operación Ataque Ojo de Halcón", en respuesta a una emboscada en Palmira que costó la vida a dos soldados estadounidenses.
“Si dañan a nuestros combatientes, los encontraremos y los mataremos en cualquier parte del mundo”, sentenció el CENTCOM.
