El ajuste sin límite genera desempleo sin límite

En este marco, el escenario base que maneja el mercado es de una mejora gradual de la actividad, pero sin un rebote fuerte en el corto plazo, lo que obliga a sostener el equilibrio macro con herramientas financieras más que con crecimiento genuino.

Empleo

El mercado laboral es el gran ausente en la actual fase del ciclo económico.

Si bien la desinflación permitió cierta recomposición del salario real en términos nominales, la creación de empleo privado sigue siendo limitada, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.

El informe sugiere que sin una recuperación más sólida del nivel de actividad, el empleo seguirá ajustando por cantidad más que por precio. Esto implica menor dinamismo en la demanda interna, un factor que a su vez retroalimenta la debilidad de la actividad, generando un círculo difícil de romper.

La falta de creación de empleo restringe la base política y social del programa económico, y se convierte en una de las variables que los inversores monitorean para evaluar la viabilidad del esquema más allá del corto plazo.

Actividad, empleo y riesgo país

La compresión del riesgo país no depende solo de señales financieras, sino también de la capacidad del Gobierno para mostrar que la economía real empieza a reaccionar.

En su análisis, la consultora plantea que una mejora en la actividad y el empleo sería el catalizador más potente para acelerar la normalización del crédito argentino.

Hoy, el mercado descuenta que el BCRA puede acumular “algo” de dólares en el arranque del año, pero esa acumulación resulta insuficiente si no está respaldada por un crecimiento más sostenido de exportaciones y actividad.

Sin ese respaldo, la baja del riesgo país queda expuesta a shocks políticos, externos o financieros.

El límite del ajuste sin crecimiento

Otro punto que subraya PPI es que el ajuste fiscal y la estabilidad monetaria ya fueron internalizados por el mercado. Lo que falta, y lo que empieza a marcar la diferencia en las valuaciones de activos argentinos, es la señal de que el programa económico puede traducirse en más producción y más empleo.

En ese sentido, el informe advierte que la economía no puede permanecer indefinidamente en un equilibrio de baja actividad, porque ese esquema termina erosionando la recaudación, tensionando las cuentas provinciales y limitando la capacidad del Tesoro para sostener el perfil de vencimientos hacia adelante.

