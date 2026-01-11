El ajuste sin límite genera desempleo sin límite

Más allá del frente financiero y del debate recurrente sobre deuda y rollover, la variable que empieza a ganar centralidad en la lectura del mercado es la actividad económica, el ajuste y su capacidad de generar empleo. Así lo plantea Portfolio Personal Inversiones (PPI) en su último informe, donde advierte que la sostenibilidad del actual esquema macro depende, cada vez más, de una recuperación tangible del nivel de actividad y de su traslado al mercado laboral.
Según PPI, la compresión del riesgo país, la estabilidad cambiaria y el acceso al financiamiento externo no pueden sostenerse en el tiempo si la economía real no acompaña.
En otras palabras, sin crecimiento y sin creación de empleo, el margen político y macro se reduce rápidamente.
Actividad económica
El informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) introduce un punto que el mercado empieza a mirar con mayor atención: la estabilidad financiera alcanzada todavía no se traduce en una recuperación clara de la actividad ni del empleo, y ese desfasaje marca uno de los principales riesgos hacia adelante.
PPI no habla de un rebote económico, sino de una economía que logró frenar el deterioro, con sectores puntuales mostrando mejores perspectivas, especialmente energía, minería y servicios regulados. Sin embargo, el resto del entramado productivo sigue operando con bajo nivel de utilización y escasa generación de empleo.
En este marco, el escenario base que maneja el mercado es de una mejora gradual de la actividad, pero sin un rebote fuerte en el corto plazo, lo que obliga a sostener el equilibrio macro con herramientas financieras más que con crecimiento genuino.
Empleo
El mercado laboral es el gran ausente en la actual fase del ciclo económico.
Si bien la desinflación permitió cierta recomposición del salario real en términos nominales, la creación de empleo privado sigue siendo limitada, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.
El informe sugiere que sin una recuperación más sólida del nivel de actividad, el empleo seguirá ajustando por cantidad más que por precio. Esto implica menor dinamismo en la demanda interna, un factor que a su vez retroalimenta la debilidad de la actividad, generando un círculo difícil de romper.
Actividad, empleo y riesgo país
La compresión del riesgo país no depende solo de señales financieras, sino también de la capacidad del Gobierno para mostrar que la economía real empieza a reaccionar.
En su análisis, la consultora plantea que una mejora en la actividad y el empleo sería el catalizador más potente para acelerar la normalización del crédito argentino.
Hoy, el mercado descuenta que el BCRA puede acumular “algo” de dólares en el arranque del año, pero esa acumulación resulta insuficiente si no está respaldada por un crecimiento más sostenido de exportaciones y actividad.
El límite del ajuste sin crecimiento
Otro punto que subraya PPI es que el ajuste fiscal y la estabilidad monetaria ya fueron internalizados por el mercado. Lo que falta, y lo que empieza a marcar la diferencia en las valuaciones de activos argentinos, es la señal de que el programa económico puede traducirse en más producción y más empleo.
En ese sentido, el informe advierte que la economía no puede permanecer indefinidamente en un equilibrio de baja actividad, porque ese esquema termina erosionando la recaudación, tensionando las cuentas provinciales y limitando la capacidad del Tesoro para sostener el perfil de vencimientos hacia adelante.
