Criptomonedas en pausa: Bitcoin se enfría, los inversores dudan e India avanza

El contexto para la cautela en el mundo de las criptomonedas

La falta de dirección clara se reflejó en el mercado de derivados, donde se registraron liquidaciones relevantes de posiciones apalancadas por US$ 449 millones, especialmente entre operadores que apostaban por subas de corto plazo, según publicó TradingView. Diferentes analistas coinciden en que el escenario actual responde a una combinación de toma de ganancias, incertidumbre macroeconómica y expectativas contenidas respecto a futuras decisiones de política monetaria en Estados Unidos.

Aparte de las decisiones sobre tasas de interés en Estados Unidos, este año la Fed cambia de líder ya que Jerome Powell terminará su mandato en mayo. Donald Trump dijo a New York Times que ya decidió quien propondrá como sucesor, aunque aún no se hizo público el nombre, y resta la confirmación del Senado.

Más regulaciones cripto en el mundo

Más allá del comportamiento de precios, uno de los ejes centrales de la semana fue el avance de la regulación cripto en distintas regiones del mundo.

En India, las autoridades reforzaron los controles sobre las plataformas de intercambio, exigiendo registros formales, cumplimiento estricto de normas contra el lavado de dinero y procesos de verificación de identidad más exhaustivos para los usuarios.

Esto surge del resultado de informes de transacciones sospechosas, presentados por plataformas de comercialización de criptomonedas al gobierno indio, de los que surge la explotación de fondos cripto para actividades “delictivas graves”, según publicó The Times of India.

Las medidas del gobierno buscan integrar al sector cripto dentro del marco financiero tradicional, aunque también generan preocupación entre actores del ecosistema por posibles restricciones a la innovación.

El mercado cripto se encuentra en un momento de cierta estabilidad y espera. En un mundo convulsionado por acontecimientos que impactan en el ecosistema, muchos inversores eligen la cautela.

