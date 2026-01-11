urgente24
ESCÁNDALO EN ISRAEL

Detienen al jefe de gabinete de Netanyahu por el caso "BibiLeaks"

Malo para Netanyahu: La policía israelí detiene a Tzachi Braverman por obstrucción en el caso de filtraciones militares " Caso BibiLeaks"

11 de enero de 2026 - 12:03
La unidad especializada en investigaciones de corrupción de la Policía de Israel interrogó a Tzachi Braverman tras registrar su domicilio y confiscar su teléfono móvil este domingo. El caso BibiLeaks investiga si la oficina de Netanyahu utilizó documentos clasificados para culpar a Hamás del fracaso de las negociaciones y silenciar las protestas de las familias de los rehenes

Este domingo, la policía anunció la detención de Tzachi Braverman, jefe de gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu, bajo sospecha de obstrucción a la justicia y abuso de confianza (Caso Bibileaks). La investigación, que escaló rápidamente, vincula directamente a la cúpula del gobierno con la filtración de documentos militares clasificados durante la guerra en Gaza.

image
Tzachi Braverman, Jefe de Gabinete de Benjamín Netanyahu es sospechoso de abuso de confianza y obstrucción de la investigación por el asunto de la filtración de documentos clasificados a un tabloide alemán en un intento de cambiar la opinión pública israelí en contra de las protestas que piden un alto el fuego en Gaza y un acuerdo de liberación de rehenes en 2024.

¿Qué es el caso BibiLeaks?

El caso gira en torno a la filtración de documentos sensibles de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) al periódico alemán Bild en 2024. Según los reportes de Haaretz, el objetivo de estas filtraciones era manipular la opinión pública israelí.

El documento filtrado pretendía demostrar que Hamás no tenía interés en un alto el fuego, respaldando la tesis de Netanyahu de que solo la presión militar —y no las negociaciones— liberaría a los rehenes. La filtración ocurrió estratégicamente tras el hallazgo de seis rehenes ejecutados en Rafah, buscando desactivar las masivas protestas que exigían un acuerdo de liberación.

Eli Feldstein y el infiltrado de Netanyahu

El ex portavoz de Netanyahu, Eli Feldstein, quien ya se encuentra bajo proceso por este caso, ha sido la pieza clave para la detención de Braverman.

"Braverman me citó a una reunión en un estacionamiento de la sede del Ministerio de Defensa... me pidió el teléfono y me advirtió que la investigación del ejército se estaba infiltrando en la Oficina del Primer Ministro", declaró Feldstein según documentos judiciales.

Feldstein alega que Braverman le aseguró que podía "silenciar" o "cerrar" la investigación interna del ejército para proteger a los involucrados.

Crisis diplomática: El nombramiento en el Reino Unido

La detención de Braverman ocurre en un momento delicado, ya que ha sido designado como el próximo embajador de Israel en el Reino Unido. El líder de la oposición, Yair Lapid, exigió la suspensión inmediata de este nombramiento a través de sus redes sociales:

"Es inaceptable que alguien sospechoso de obstruir una investigación de seguridad seria sea la imagen de Israel en uno de los países más importantes de Europa", sentenció Lapid en X.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, defendió al funcionario alegando el derecho a la presunción de inocencia y calificando la petición de la oposición como una "persecución".

Gaza: El vínculo con el caso "Qatargate"

Además del caso BibiLeaks, la sombra del "Qatargate" planea sobre el entorno cercano de Netanyahu. En este escándalo paralelo, se investiga si asesores del primer ministro fueron reclutados por Qatar para promover la imagen de la monarquía del Golfo en Israel, en un contexto donde Qatar actúa como mediador con Hamás. Aunque Braverman no es sospechoso directo en esta trama, la detención de otros asesores en marzo de 2025 ha incrementado la presión sobre la Oficina del Primer Ministro.

