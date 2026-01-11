Detienen al jefe de gabinete de Netanyahu por el caso "BibiLeaks"

Feldstein alega que Braverman le aseguró que podía "silenciar" o "cerrar" la investigación interna del ejército para proteger a los involucrados.

Crisis diplomática: El nombramiento en el Reino Unido

La detención de Braverman ocurre en un momento delicado, ya que ha sido designado como el próximo embajador de Israel en el Reino Unido. El líder de la oposición, Yair Lapid, exigió la suspensión inmediata de este nombramiento a través de sus redes sociales:

"Es inaceptable que alguien sospechoso de obstruir una investigación de seguridad seria sea la imagen de Israel en uno de los países más importantes de Europa", sentenció Lapid en X.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, defendió al funcionario alegando el derecho a la presunción de inocencia y calificando la petición de la oposición como una "persecución".

Gaza: El vínculo con el caso "Qatargate"

Además del caso BibiLeaks, la sombra del "Qatargate" planea sobre el entorno cercano de Netanyahu. En este escándalo paralelo, se investiga si asesores del primer ministro fueron reclutados por Qatar para promover la imagen de la monarquía del Golfo en Israel, en un contexto donde Qatar actúa como mediador con Hamás. Aunque Braverman no es sospechoso directo en esta trama, la detención de otros asesores en marzo de 2025 ha incrementado la presión sobre la Oficina del Primer Ministro.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que todos buscan en Netflix

Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión

Furor por la nueva billetera virtual que rinde más y destronó a Mercado Pago

Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo

La miniserie que enamoró a toda la crítica y se ve en tiempo récord