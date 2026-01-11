La circuncisión como posible abuso infantil: Debate en Inglaterra

En diciembre 2025, un forense emitió advertencias sobre la regulación insuficiente sobre quién puede realizar una circuncisión. El antecedente es la muerte de un niño de 6 meses, Mohamed Abdisamad, por una infección por estreptococo en 2023.

En 2014 falleció Oliver Asante-Yeboah, por sepsis tras ser circuncidado por un rabino.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas, desde 2001 se han producido 7 muertes de menores de 18 años en las que la circuncisión fue un factor.

Al menos 3 fueron bebés que murieron desangrados:

Celian Noumbiwe en 2007;

Goodluck Caubergs en 2010; y

Angelo Ofori-Mintah en 2012.

Jonathan Arkush, ex presidente de la Junta de Diputados de Judíos Británicos y copresidente de Milah UK , que promueve y protege el derecho de la comunidad judía a realizar la circuncisión religiosa, dijo que la redacción del borrador de la guía del CPS era engañosa.

“Sugerir que la circuncisión es en sí misma una práctica dañina es profundamente peyorativo y fuera de lugar”, afirmó. “Cualquier procedimiento realizado de forma inapropiada o sin los controles adecuados, incluida la perforación de las orejas de un niño, podría ser una práctica dañina y un posible caso de abuso infantil”.

Añadió: "Sin duda, hablaremos con la Fiscalía. Espero que el borrador final no lo incluya, ya que es obviamente incorrecto o engañoso. (...) La incidencia de complicaciones en la circuncisión realizada en la comunidad judía es extremadamente baja. (...”.

El Consejo Musulmán de Gran Bretaña dijo que apoyaba el pedido del forense de mayores garantías y un sistema de acreditación.

“La circuncisión masculina es una práctica legal en el Reino Unido con fundamentos médicos, religiosos y culturales reconocidos, y no debería ser caracterizada en sí misma como abuso infantil”, afirmó.

The Guardian: "Sin embargo, cuando los procedimientos se llevan a cabo de forma irresponsable, sin las debidas garantías, y causan daños, pueden, con razón, ser objeto de Derecho Penal. La falta de una regulación coherente en otros ámbitos crea riesgos inaceptables, y abordarlos para proteger a los jóvenes debería ser una prioridad urgente."

Embed - ¿Cómo se realiza una circuncisión? | Androsmedic

Una historia

La circuncisión es un procedimiento quirúrgico para extirpar el prepucio, la piel que cubre la cabeza del pene, realizándose comúnmente en recién nacidos por motivos culturales, religiosos, higiénicos o médicos.

También puede hacerse en niños mayores o adultos para tratar condiciones como la fimosis (estrechez del prepucio que impide su retracción completa sobre el glande), con potenciales beneficios para la salud, como menor riesgo de ciertas infecciones.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) considera la circuncisión masculina como parte de un conjunto más amplio de medidas para la prevención de la infección por HIV. Pero la circuncisión no sustituye a otros métodos de eficacia probada, como por ejemplo, el uso sistemático y correcto del preservativo.

La circuncisión plantea algunos problemas éticos y es causa de debate médico y legal. El Consejo de Europa considera que la circuncisión ritual efectuada a los niños sin una razón terapéutica es una violación a su integridad física.

En tiempos inmemoriales, en las tierras del sur y del este del Mediterráneo, a partir de Sudán y Etiopía, el procedimiento fue practicado por los antiguos egipcios y los semitas, y luego por los judíos y musulmanes. En Oceanía, la circuncisión es practicada por los aborígenes australianos y polinesios.

Hay evidencia de que la circuncisión era practicada entre los aztecas y los mayas.

En su trabajo de 1891, 'Historia de la circuncisión', el médico Peter Charles Remondino sugirió que la circuncisión permitiría marcar en forma permanente al derrotado para ser usado como esclavo, sin poner en riesgo su vida.

La circuncisión fue mencionada en el siglo V a. C. por Heródoto, quien la nombró en el 2do. libro de sus 'Historias', y atribuye su origen a los egipcios.

Pero fueron los judíos quienes, hace más de 3.500 años empezaron a practicar la circuncisión de forma obligatoria para los varones, luego de que el patriarca Abraham fuera circuncidado por una orden divina, relatada en Génesis 17.

"Este es el pacto entre ustedes y yo, que deben cumplir tú y tus descendientes: deben circuncidar a todos los varones que haya entre ustedes."

"Generación tras generación tienen que circuncidar a todos los varones que haya entre ustedes a los 8 días de edad, a cualquiera que nazca en la casa y a cualquiera que no sea descendiente de ustedes y que haya sido comprado con dinero a un extranjero."

En Egipto hay una imagen de la circuncisión de un adulto tallada en la tumba de Ankh-Mahor, en Saqqara, de alrededor de 2400-2300 a. C.

No hay ninguna teoría aceptada que explique el significado de la circuncisión para los egipcios, pero parece haber sido dotada de gran honor y su importancia como un rito de paso a la edad adulta, realizada en una ceremonia pública. El 'Libro Egipcio de los Muertos' describe al dios sol Ra circuncidándose a sí mismo.

Embed Pues no se es un verdadero judío sólo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de… pic.twitter.com/GdcC9EmB8E — María José (@MeryJohose) January 7, 2026

Cómo sigue el debate

La profesora Faye Ruddock, presidenta de la Red de Salud del Caribe y África, dijo que la falta de información oficial sobre el tema podría aumentar los riesgos.

“Necesitamos medidas para garantizar que las personas estén informadas sobre los riesgos cuando tienen a su bebé, pero actualmente esta información no está fácilmente disponible en los espacios perinatales y neonatales, ni en espacios comunitarios como las iglesias”, dijo Ruddock.

En enero 2025, un circuncidador privado y ex médico, Mohammad Siddiqui, fue sentenciado a más de cinco años de prisión por causar “dolor y sufrimiento gratuitos” a niños en circuncisiones “insalubres y peligrosas”.

En mayo, Mohammed Alazawi, quien afirmó falsamente ser médico, fue condenado por 6 cargos de lesiones intencionales en procedimientos de circuncisión. El juez declaró que la ley sobre la circuncisión masculina debería modificarse porque "sigue estando prácticamente sin regular" .

Gordon Muir, cirujano urólogo y andrólogo consultor con sede en Londres, argumentó que el procedimiento es "innecesario y no aportará ningún beneficio físico". "Creo que es una forma de maltrato infantil y lo correcto sería esperar a que el niño tenga 16 años o más y pueda tomar una decisión racional al respecto", afirmó.

Muir dijo que había enfrentado cientos de cartas de críticas cuando publicó un artículo académico que concluyó que no había evidencia de alta calidad para respaldar ningún beneficio de la circuncisión y que en raras ocasiones causaba daños evitables y muertes ocasionales.

El rabino Jonathan Romain, presidente del Reform Beit Din, el tribunal religioso del judaísmo progresista, defendió la circuncisión como un “acto simbólico de identidad enormemente poderoso”.

Pero dijo que era necesario tomar medidas para garantizar que el número de profesionales médicos calificados mantuviera el ritmo del cambio demográfico.

Dijo que el Judaísmo Progresista, que representa a 83 congregaciones, estaba desarrollando un plan de capacitación, tutoría y monitoreo para asegurar que una "nueva generación de circuncidadores" fuera educada en las mejores prácticas, instando al gobierno a adoptar un modelo que "cubra todas las religiones y tradiciones" e impusiera sanciones legales para cualquiera que operara fuera de él.

La Sociedad Secular Nacional acogió con satisfacción las directrices de la CPS. Sin embargo, su responsable de derechos humanos, Alejandro Sánchez, exmédico del NHS, declaró: "Recurrir al sistema de justicia penal solo soluciona el daño una vez ocurrido. La prioridad ahora debe ser prevenirlo desde el principio".

“Por lo tanto, las decisiones sobre la circuncisión deberían posponerse hasta que el individuo tenga la edad suficiente para decidir por sí mismo, basándose en sus propios valores”.

Un portavoz del Servicio de Fiscalía de la Corona dijo que el proyecto de guía estaría sujeto a amplias consultas antes de ser finalizado.

----------------------------

Más contenido de Urgente24

Impuestos altos, consumo en baja y empresas en alerta: Le piden a Milei que cumpla sus promesas

Sálvese quien pueda: Milei disolvió el Geanro mientras las calles de Rosario sangran

Estados Unidos incauta al sur de Islandia un petrolero ruso afín a Venezuela

Con Donald Trump haciendo ruido, Luis Caputo repite el menú para no caer en default