Con Donald Trump haciendo ruido, Luis Caputo repite el menú para no caer en default

MIÉRCOLES 7 DE ENERO DE 2026. La agenda global es dominada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien avanzó este miércoles en sostener a toda costa el bloqueo petrolero contra Venezuela. Sin temor de un choque con Rusia, el país norteamericano incautó dos buques cargados que se dirigían a aguas amigables con el país comandado por Vladimir Putin.
Se reduce la batalla contra el narco en Rosario
ROSARIO. A casi dos años de su puesta en marcha, Javier Milei decidió disolver el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO). Las razones tienen que ver con que los objetivos planteados al momento de su creación ya fueron cumplidos, precisamente la reducción de los homicidios así como la existencia de otros dispositivos federales en condiciones de continuar esas tareas.
Deja tu comentario