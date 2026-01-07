urgente24
Con Donald Trump haciendo ruido, Luis Caputo repite el menú para no caer en default

Donald Trump acapara el petróleo venezolano. Mientras, Luis Caputo aseguró los dólares para el vencimiento del viernes 9/1.

7 de enero de 2026 - 13:36

MIÉRCOLES 7 DE ENERO DE 2026. La agenda global es dominada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien avanzó este miércoles en sostener a toda costa el bloqueo petrolero contra Venezuela. Sin temor de un choque con Rusia, el país norteamericano incautó dos buques cargados que se dirigían a aguas amigables con el país comandado por Vladimir Putin.

Mientras tanto, Luis Caputo repitió la receta que lo sostuvo hasta aquí. Vía REPO con bancos internacionales, es decir deuda, consiguió más de 3.000 millones de dólares para calzar el vencimiento del 9/1, por más de 4.300 millones de dólares, y evitó el default técnico. Para ese objetivo, también destinó recursos obtenidos por la privatización de centrales hidroeléctricas de Comahue en el sur del país.

El próximo vencimiento grueso que deberá enfrentar Caputo es el de julio, donde vencen instrumentos por montos similares. Para entonces, el Ministerio de Economía habrá tenido la oportunidad de acumular un mayor nivel de reservas, que actualmente están cuestionadas en cantidad por la oposición y la interpretación técnica de un sector de los economistas.

Por fuera del plano económico, Javier Milei intentará retomar la centralidad política tras las elecciones de octubre. Lo hará con desplazamientos al interior, donde se presentará en festivales de verano, siendo uno de estos el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, evento al que había asistido anteriormente la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Luis Caputo consiguió los dólares.

Se reduce la batalla contra el narco en Rosario

ROSARIO. A casi dos años de su puesta en marcha, Javier Milei decidió disolver el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO). Las razones tienen que ver con que los objetivos planteados al momento de su creación ya fueron cumplidos, precisamente la reducción de los homicidios así como la existencia de otros dispositivos federales en condiciones de continuar esas tareas.

Los impuestos son asfixiantes

La discusión sobre la carga tributaria y la baja de impuestos volvió a ganar protagonismo en la agenda política y económica, en un contexto marcado por señales de estancamiento de la actividad, caída del consumo y creciente preocupación entre las pequeñas y medianas empresas.

Mientras desde el Congreso se multiplican los reclamos por un alivio fiscal más profundo, el Gobierno sostiene una estrategia gradual, atada al mantenimiento del equilibrio de las cuentas públicas.

Argentina, entre USA y China

Si bien ratificó su alineamiento con USA, Javier Milei pretendió mostrar una señal de autonomía cuando afirmó que, a pesar del seguidismo extremo que le profesa a Donald Trump, la Argentina mantendrá vínculos comerciales con China, el gran rival geopolítico de Washington.

Milei habló con el streaming Neura donde, entre otras cosas, enfatizó: “Yo no voy a romper lazos comerciales con China”.

Javier Milei, el jinete

Intentando recuperar la centralidad en la agenda política local, La Libertad Avanza confirmó en Córdoba la asistencia de Javier Milei al Festival de Doma y Folklore de Jesus María. La visita estaría programada para la segunda semana, aunque sin detalles específicos, y marcaría el primer viaje presidencial a territorio cordobés en lo que va del 2026.

Curiosamente, el Festival de Jesus María fue visitado en dos oportunidades por la vicepresidente Victoria Villarruel. Durante su mandato, la funcionaria estuvo presente y con agenda propia, en un intento de marcar una cercanía personal con sectores relacionados al agro.

Vencimiento asegurado para Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, consiguió los dólares para pagar el primer gran vencimiento de deuda del año este 9/1 por US$ 4.200 millones. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este miércoles 7/1 un REPO por US$ 3.000 millones con 6 bancos internacionales.

