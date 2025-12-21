Mercosur y UE ya tienen fecha estimativa para firmar el acuerdo de libre comercio

image Foto oficial de la última cumbre del Mercosur en Foz do Iguaçu, diciembre 2025.

Además, ofrecería a ambas regiones una alternativa estratégica frente a Estados Unidos, en un contexto de tensiones comerciales y aranceles impulsados por el presidente Donald Trump.

Para destrabar la negociación, el Parlamento Europeo y las capitales de la UE acordaron incorporar nuevas cláusulas de salvaguardia destinadas a proteger a los agricultores europeos frente a caídas bruscas de precios o aumentos repentinos de importaciones.

El Mercosur aceptó estas condiciones, aunque países como Francia y Polonia mantienen una oposición histórica, al considerar que el acuerdo podría perjudicar a su sector agrícola.

Impacto económico del acuerdo Mercosur - UE

Según estimaciones de Bloomberg Economics, el tratado podría impulsar la economía del Mercosur hasta un 0,7% y la de Europa un 0,1% hacia 2040. Más allá del impacto económico, Bruselas ve en el acuerdo una oportunidad geopolítica para fortalecer su presencia en una región donde China ha ganado terreno como socio comercial clave.

La demora europea, sin embargo, ya despierta impaciencia en el Mercosur. Durante una reciente cumbre del bloque, Lula advirtió que, sin voluntad política, no será posible concluir una negociación que se extiende por más de un cuarto de siglo.

Mientras tanto, el bloque sudamericano avanza en acuerdos con otros socios, desde Asia hasta Medio Oriente, dejando claro que el tiempo para Europa no es infinito.

Más contenido de Urgente24

Disuasión: Tras los F-16, Reino Unido pone a volar sus aviones supersónicos en Malvinas

Racing mete un batacazo y le roba un refuerzo a River

La miniserie de 8 capítulos que se convirtió en furor absoluto

River sacude el mercado: va por Romaña y le 'regala' una figura a San Lorenzo

Oficios: Cómo la Generación Z se asegura no ser reemplazada por Inteligencia Artificial