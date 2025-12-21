Mercosur y UE ya tienen fecha estimativa para firmar el acuerdo de libre comercio

Los líderes de la Unión Europea (UE) incumplieron esta semana el plazo que se habían impuesto para cerrar el tratado de libre comercio con el Mercosur. En lugar de concretarlo antes de finalizar el año, las autoridades europeas apuntan ahora a enero como nueva fecha para completar la firma, en medio de presiones internas y tensiones políticas, según informó Bloomberg.
Paula Pinho, portavoz de la Comisión Europea para asuntos comerciales, confirmó que el objetivo es cerrar el acuerdo el 12 de enero, según informaron al mismo medio fuentes familiarizadas con las negociaciones. El retraso se produjo tras una campaña de último minuto encabezada por Francia e Italia, cuyos gobiernos argumentaron que el pacto aún carece de protecciones suficientes para los agricultores europeos.
La opinión de los lideres de UE y Mercosur
El aplazamiento generó inquietud entre varios líderes del bloque. El canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió en Bruselas que la credibilidad de la UE en la política comercial global está en juego. “Si la UE quiere mantener su credibilidad, debe tomar decisiones ahora”, afirmó, subrayando el riesgo de que un nuevo retraso ponga en peligro un acuerdo negociado durante más de 25 años.
Desde América del Sur, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva adoptó un tono pragmático. El mandatario aseguró haber conversado con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien le habría transmitido su disposición a respaldar el acuerdo en enero. Según Lula, Meloni enfrenta presiones internas por parte de los agricultores italianos, pero confía en poder convencerlos si se le concede algo más de tiempo.
El acuerdo UE-Mercosur es considerado el mayor tratado comercial jamás negociado por las economías europeas. De concretarse, crearía un mercado integrado de alrededor de 780 millones de consumidores, eliminaría gradualmente aranceles sobre productos como los automóviles y ampliaría el acceso europeo a la potente industria agrícola sudamericana.
Además, ofrecería a ambas regiones una alternativa estratégica frente a Estados Unidos, en un contexto de tensiones comerciales y aranceles impulsados por el presidente Donald Trump.
Para destrabar la negociación, el Parlamento Europeo y las capitales de la UE acordaron incorporar nuevas cláusulas de salvaguardia destinadas a proteger a los agricultores europeos frente a caídas bruscas de precios o aumentos repentinos de importaciones.
El Mercosur aceptó estas condiciones, aunque países como Francia y Polonia mantienen una oposición histórica, al considerar que el acuerdo podría perjudicar a su sector agrícola.
Impacto económico del acuerdo Mercosur - UE
Según estimaciones de Bloomberg Economics, el tratado podría impulsar la economía del Mercosur hasta un 0,7% y la de Europa un 0,1% hacia 2040. Más allá del impacto económico, Bruselas ve en el acuerdo una oportunidad geopolítica para fortalecer su presencia en una región donde China ha ganado terreno como socio comercial clave.
La demora europea, sin embargo, ya despierta impaciencia en el Mercosur. Durante una reciente cumbre del bloque, Lula advirtió que, sin voluntad política, no será posible concluir una negociación que se extiende por más de un cuarto de siglo.
Mientras tanto, el bloque sudamericano avanza en acuerdos con otros socios, desde Asia hasta Medio Oriente, dejando claro que el tiempo para Europa no es infinito.
