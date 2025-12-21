El 19 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó la primera parte de los archivos del caso Jeffrey Epstein: más de 13.000 documentos entre informes, declaraciones, fotografías y material escaneado relacionado con pedofilia. La publicación, que involucra a Donald Trump tachada de censura, publicó Meduza.
"POR ESTAS PIDEN U$S1K PER DAY"
Archivos Epstein: qué revelan los 13.000 documentos publicados y por qué crece la polémica en USA
La primera entrega oficial del caso Jeffrey Epstein involucra a Donald Trump: Se denuncia censura y falta de transparencia
Aunque el volumen es significativo, gran parte del contenido ya había circulado previamente o aparece con extensas tachaduras. Según la cartera judicial, las redacciones buscan proteger a las víctimas —más de 1.200 nombres identificados— y no comprometer investigaciones en curso. Más de 200 abogados participaron del proceso de revisión.
Trump, Clinton y los nombres que vuelven al centro del debate
Entre los documentos hay referencias a figuras públicas. Fotografías muestran a Bill Clinton, al príncipe Andrés, a Mick Jagger y a Michael Jackson, sin que ello implique delitos. Clinton negó cualquier vínculo criminal y su vocero acusó a la Casa Blanca de intentar desviar la atención de la relación entre Epstein y Donald Trump.
Los nuevos archivos también mencionan a Trump en un episodio ocurrido en Mar-a-Lago, donde Epstein le habría presentado a una menor de 14 años. No existen denuncias formales contra el expresidente por parte de las víctimas, pero la revelación reavivó el debate político y mediático, según Político.
Pedofilia: La denuncia del FBI de 1996 que nunca avanzó
Uno de los puntos más relevantes es la confirmación de una denuncia presentada en 1996 ante el FBI por Maria Farmer, quien acusó a Epstein de crear pornografía infantil y de amenazas graves. Pese a la gravedad, la agencia no avanzó con la investigación, que recién se activó una década después. Para Farmer, la publicación es una reparación simbólica: durante años fue acusada de mentir, dijo a Correio Brazilense.
Por su parte, Marina Lacerda: La sobreviviente brasileña, abusada entre los 14 y 17 años, calificó los documentos como "ridículos". Afirmó que la cúpula política sigue protegiendo a la élite masculina que actuó contra ellas.
Finalmente, Jess Michaels: Agredida en 1991, señaló que la falta de transparencia persiste pese a las leyes aprobadas, prolongando el sentimiento de impunidad.
Críticas por censura y reclamos de las víctimas
Solo el 10% del material total fue divulgado hasta ahora. Legisladores demócratas y republicanos, como Thomas Massie, denunciaron que la publicación viola el espíritu de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada hace un mes. Víctimas como Jess Michaels y Marina Lacerda calificaron la censura como una “bofetada” y reclamaron que se proteja a las sobrevivientes, pero no a los poderosos involucrados.
Caso Epstein: Qué viene ahora
El Departamento de Justicia prometió publicar decenas de miles de documentos adicionales en las próximas semanas. Mientras tanto, el caso Epstein sigue exponiendo fallas estructurales del sistema judicial estadounidense y mantiene abierta una pregunta clave: ¿habrá finalmente transparencia y rendición de cuentas?
