Archivos Epstein: qué revelan los 13.000 documentos publicados y por qué crece la polémica en USA

Por su parte, Marina Lacerda: La sobreviviente brasileña, abusada entre los 14 y 17 años, calificó los documentos como "ridículos". Afirmó que la cúpula política sigue protegiendo a la élite masculina que actuó contra ellas.

Finalmente, Jess Michaels: Agredida en 1991, señaló que la falta de transparencia persiste pese a las leyes aprobadas, prolongando el sentimiento de impunidad.

Críticas por censura y reclamos de las víctimas

Solo el 10% del material total fue divulgado hasta ahora. Legisladores demócratas y republicanos, como Thomas Massie, denunciaron que la publicación viola el espíritu de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada hace un mes. Víctimas como Jess Michaels y Marina Lacerda calificaron la censura como una “bofetada” y reclamaron que se proteja a las sobrevivientes, pero no a los poderosos involucrados.

Caso Epstein: Qué viene ahora

El Departamento de Justicia prometió publicar decenas de miles de documentos adicionales en las próximas semanas. Mientras tanto, el caso Epstein sigue exponiendo fallas estructurales del sistema judicial estadounidense y mantiene abierta una pregunta clave: ¿habrá finalmente transparencia y rendición de cuentas?

