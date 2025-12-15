La economía china volvió a mostrar señales de desaceleración en noviembre, con una caída más profunda de la inversión y un fuerte enfriamiento del consumo interno, en un contexto marcado por un inusual y severo mensaje del presidente Xi Jinping contra el gasto gubernamental “imprudente”.
JINPING CONTRA EL GASTO
Mientras Jinping se enoja por el gasto público, caen la inversión y el consumo
Los datos de China muestran un fuerte enfriamiento económico mientras Xi Jinping apunta contra inversiones infladas y advierte a los gobiernos locales.
Los últimos datos oficiales refuerzan la preocupación de Beijing sobre los límites del modelo de crecimiento basado en la inversión estatal, en momentos en que la segunda economía más grande del mundo busca reequilibrarse hacia la demanda doméstica.
Caída en la inversión y el consumo
Según informó hoy, 15/12, la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS), la inversión en activos fijos cayó un 2,6 % interanual entre enero y noviembre, un retroceso mayor al 2,3 % previsto por los analistas y más pronunciado que la baja del 1,7 % registrada hasta octubre. El dato refleja la persistente debilidad de sectores clave como la infraestructura y el mercado inmobiliario, históricamente motores del crecimiento chino.
El consumo tampoco logró compensar la pérdida de impulso. Las ventas minoristas crecieron apenas un 1,3 % interanual en noviembre, el ritmo más bajo desde diciembre de 2022 y muy por debajo del 2,9 % que esperaban los mercados.
El dato sugiere que los hogares chinos siguen mostrando cautela a la hora de gastar, en un entorno de menor confianza, presiones sobre el empleo y expectativas económicas inciertas, según informó Financial Times.
Las cifras se conocieron pocos días después de la Conferencia Central de Trabajo Económico, la principal reunión anual del Partido Comunista para definir la estrategia económica. Allí, los principales líderes del país llamaron a impulsar el consumo y “estabilizar” la inversión, reconociendo implícitamente las dificultades que enfrenta la economía para recuperar un crecimiento sólido y sostenible.
Durante décadas, China sostuvo su expansión a partir de un fuerte protagonismo del Estado, canalizando enormes volúmenes de financiamiento hacia infraestructura, bienes raíces y, más recientemente, manufactura avanzada. Sin embargo, ese modelo muestra signos de agotamiento, con crecientes desequilibrios, sobrecapacidad y retornos decrecientes sobre la inversión.
El enojo de Xinping
En ese contexto, Xi Jinping lanzó una crítica poco habitual por su tono y contenido. En declaraciones publicadas el domingo 14/12 por el Diario del Pueblo, el presidente apuntó contra las “inversiones desmedidas”, las zonas de desarrollo sobredimensionadas, las “cifras infladas” y los “inicios de construcción falsos” utilizados —según dijo— para crear una imagen artificial de buen desempeño económico.
“Algunos lugares ignoran la realidad y siguen ciegamente las tendencias”, afirmó Jinping, al tiempo que instó a los funcionarios locales a buscar un crecimiento genuino, sin exageraciones ni maniobras contables.
También cuestionó la inversión indiscriminada en tecnologías avanzadas como los semiconductores, un sector prioritario para la estrategia industrial del país, pero donde —según el liderazgo— se han multiplicado proyectos poco viables.
El mensaje incluyó una advertencia directa:
La declaración refuerza la intención de Beijing de ejercer un mayor control sobre los gobiernos locales, muchos de los cuales enfrentan altos niveles de deuda y presiones fiscales.
Los últimos datos y el tono del discurso presidencial evidencian el delicado equilibrio que enfrenta China: frenar los excesos del pasado sin provocar una desaceleración más profunda. Mientras el gobierno busca reactivar el consumo y mejorar la calidad del crecimiento, los números recientes muestran que el camino hacia una recuperación más sólida sigue siendo incierto.
