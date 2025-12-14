¿Quieren batalla cultural? China, Netflix y la venganza de Xie Huai An

Embed

El contexto

En este caso es una historia ambientada en días de la 'Dinastía Tang' (618 d.C. a 907 d.C., considerada la Edad de Oro de la China imperial, cuya capital fue Chang'an ('Paz Perpetua' en mandarín, la capital de más de 10 dinastías, hoy día llamada Xi'an, que significa 'Paz Occidental', conocida por los guerreros de terracota).

Ese período tuvo una gran apertura al mundo exterior, con un legado cultural en Asia a través del desarrollo del Budismo y el Taoísmo.

El thriller histórico 'La Vendetta de An' o 'Las 24 Estrategias de Chang'An' es protagonizado por un actor de moda, Cheng Yi, otras luminarias del cine y la TV china y una producción impresionante: solamente construir los decorados en la ciudad cinematográfico de Xiangshan demandó US$ 17 millones. Así se recreó la calle Zhuque, de Chang'an y sus complejos túneles subterráneos.

Siguiendo los '6 Códigos de la Dinastía Tang', se utilizaron 32.000 metros de género para el vestuario. Los carteles de las tiendas fueron diseñados basándose en la escritura real de la época, y fueron recreados 136 elementos de la ceremonia del té.

Clasificado como proyecto S++ (el mayor nivel de inversión en China), se estrenó oficialmente el 12/12/2025 en China por CCTV (Televisión Central de China) y la plataforma Youku con la siguiente ficha técnica:

Productor: Liang Chao

Directores: Lin Feng (conocido por escenas de acción) y Li Lei (especialista en artes marciales)

Guionista: Shuang Cheng

Compañías: Youku, Qi Yao, Yehua y Zhongnan Culture.

Fundado en 1984, Zhongnan Group, bajo el liderazgo de Wu Jianrong, es un grupo empresarial liderado por 2 industrias: construcción de ingeniería y creatividad cultural; y tiene un gran destaque en la producción de contenidos audiovisuales de exportación.

Curioso: YouTube ya está inundado de versiones 'piratas'

La historia

Los Guardias Oscuros Huben gobernaron Chang'an hasta que el señor feudal Xiao Wu Yang logró tomar el poder. Entonces, ellos pasaron a la clandestinidad. Su líder, el general Yan Fengshan, buscaba recuperar el poder. Entonces, Xiao Wu Yang le encarga a Xie Huai'an destruir a Yan Feng Shan.

Xie Huai'an tiene una venganza pendiente contra Yan Fengshan, asesino de su padre. Entonces él prepara su guerra encubierta contra los Huben, contando con el general Gu Yu, el guerrero Ye Zheng y el estratega Han Zi Ling. El destino del imperio está en disputa.

A los 35 años, Chang Yi (Fu Shiqi), es un actor y cantante chino, con una carrera exitosa desde que egresó en 2012 de la Academia Central de Drama. En la serie él es Xie Huai'an, un burócrata -llevaba el registro o archivo en un oscuro municipio del interior del imperio-, aparentemente frágil, que carece de habilidades en artes marciales y de toda la parafernalia de otros héroes chinos.

Él depende de su agudo intelecto y astucia para sobrevivir. Con todo en las escenas de acción que tuvo que protagonizar, Chang Yi se negó a utilizar dobles. Ni siquiera en el duelo de espadas en una noche nevada.

Al personaje lo atormenta la masacre que sufrió su familia, estuvo 10 años escondido, planeando su venganza. Su propósito es cumplirla. Le va la vida en lograrlo.

La narrativa tiene 3 líneas temporales y más de 50 giros en la trama que provoca la tensión permanente en el relato.

En China, como ejemplo de la expectativa previa, el 07/12 hubo 3,5 millones de reservas de abono para el preestreno.

Netflix, que tiene una poderosa maquinaria en los mercados globales más allá de USA, decidió la distribución global.

La batalla cultural

Tal como ocurre en Rusia, donde Vladimir Putin reivindica a los zares y también los días de la URSS, reponiendo estatuas de Iosif Stalin y cuidando la arquitectura y el arte imperial, en China hay una reivindación de la historia propia.

Si bien la maldita Revolución Cultural y otros episodios trágicos del Partido Comunista gobernante maltrató las tradiciones culturales chinas, desde Deng Xiaoping comenzó un cambio al respecto. El poderoso presidente Xi Jinping, cuya familia (y él mismo) sufrió la Revolución Cultural, intenta consolidar un cierto auto-revisionismo y la reposición del legado de 2.000 años de imperio.

No hay construcción de Nación sin identidad. No hay presente sin pasado. Esto es fundamental para no cometer el pecado del 'eterno reinicio' que caracteriza a países endebles tales como la Argentina.

