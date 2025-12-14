PSG y Flamengo se miden la billetera de Europa-Sudamérica en un duelo millonario

"Mejores jugadores, más posibilidades de ganar. No te garantiza ganar", explicaba Filipe Luis, entrenador de Flamengo, luego de que su equipo venciera a Racing en semis y se metiera en la final de la Copa Libertadores. Su rival en el duelo definitorio sería otro brasileño, Palmeiras. Duelo de asociaciones civiles (porque ninguno de los dos está privatizado) que trabajan muy bien la gestión empresarial del club.

El Mengao ha presentado reportes de ingresos por 300 millones de dólares anuales en 2025. Y, según datos de Transfermarket, el valor de mercado de su plantel supera los 187 millones de euros.

La declaración completa de Filipe Luis decía: "Desde 2019 llegan equipos brasileños a la final de la Copa Libertadores. Achaco eso al poder económico. No tengo ninguna duda. Mejores jugadores, más posibilidades de disputar los títulos. Hoy en Brasil hay clubes con un poder económico muy grande, al nivel de Europa. En nuestro caso (Flamengo) es eso. Tenemos jugadores aquí que tenían oferta de más dinero para ir y Flamengo consiguió cubrir esto. Entonces al final... mejores jugadores, más posibilidades de ganar. No te garantiza ganar. En el papel todos muy buenos, pero en el campo juegan 11 contra 11. Pero a la larga yo creo que tienes más posibilidad".

Más allá de lo exclusivamente económico, que, como bien explicaba el DT brasileño, es un soporte fundamental para llegar lejos, lo cierto es que el Mengao despliega un muy buen fútbol. Merecido campeón de la Copa Libertadores, con una idea clara de juego e intérpretes que entienden cómo llevarla a cabo.

La Champions League que justificó los petrodólares

Enfrente tendrá un rival de su categoría. En los dos sentidos: categoría financiera y categoría futbolística. El PSG es hoy, junto con el Manchester City, el caso más ejemplar del fútbol globalizado, del esqueleto económico como fuente inagotable de un recurso que, para el caso del club de París, es cuasi infinito. Habida cuenta de eso, es importante aclararlo: también es uno de los mejores equipos del mundo.

La temporada de 2023-24 fue una de las más importantes de su historia financieramente. Generó ingresos por 806 millones de euros, siendo una de las cifras más altas obtenidas, según indica Forbes.

La temporada siguiente, 2024-25, fue una de las más importantes de su historia futbolísticamente. Consiguió la tan anhelada Champions League, ese torneo que faltaba en su vitrina y cuya ausencia parecía borrar de un plumazo toda otra conquista que hubiese en el anaquel. Fue de la mano de Luis Enrique, el entrenador que el club estaba necesitando, y sin Kylian Mbappé, la joven estrella.

Para la temporada actual, según datos de Transfermarket, el valor comercial del plantel es de 1.150 millones de euros.

Dijo Luis Enrique en el Mundial de Clubes, cuando le preguntaron por la comparación recurrente en aquella competencia entre el nivel de Europa y Sudamérica: "Claramente es una potencia mundial el fútbol sudamericano, lo que pasa es que los jugadores emigran para jugar en los europeos, en nuestros mejores equipos. Pero no hay ninguna duda del nivel top de los jugadores y de los equipos sudamericanos".

PSG y Flamengo garantizan un buen espectáculo. Porque además de la billetera, también se explican por su fútbol.

