Tapia, en offside: Estudiantes podría jugar 4 finales más en los próximos meses

Todas las finales que jugará Estudiantes por salir campeón del Torneo Clausura

Para empezar, la final más a mano que tendrá el equipo de Eduardo Domínguez será ante Platense. Se trata del Trofeo de Campeones, que enfrenta al ganador del Torneo Clausura con el del Torneo Apertura. El partido, que aun no tiene horario confirmado, se jugará el próximo sábado 20/12.

El David de todos los Goliat: ¡Platense campeón por primera vez en 120 años! Platense, campeón del Torneo Apertura, lo espera para definir al nuevo dueño del Trofeo de Campeones FOTO NA: Luis Santillan

Habida cuenta de que el Pincha es el vigente campeón, ya que se consagró con el Trofeo de Campeones de 2024 al vencer a Vélez.

En caso de volver a ser campeón de esa copa, Estudiantes estará habilitado para jugar otras tres finales más:

Supercopa Argentina: se juega contra el campeón de la Copa Argentina, que es Independiente Rivadavia

se juega contra el campeón de la que es Supercopa Internacional: se juega contra el líder de la Tabla Anual, ahora devenido en lo que se conoce como Campeón de Liga, que es Rosario Central

En caso de ganar alguna de las dos Supercopas, el conjunto de La Plata participará de la Recopa de Campeones, un nuevo certamen triangular que inaugurará la AFA en 2026 y que reúne al campeón de la Supercopa Argentina, al de la Supercopa Internacional y la Copa Argentina.

