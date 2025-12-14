Estudiantes es el nuevo campeón del fútbol argentino. Derrotó a Racing por penales en una final atrapante y se consagró como el mejor del todos del Torneo Clausura 2026. Gracias a ello, y tendrá por delante un futuro próximo repleto de finales.
Tapia, en offside: Estudiantes podría jugar 4 finales más en los próximos meses
La consagración de Estudiantes con el Torneo Clausura le abre un futuro de 4 finales posibles. ¿Se imaginará el Chiqui Tapia colgándole más medallas?
El Pincha de Eduardo Domínguez (y de Juan Sebastián Verón en la dirigencia) se quedó con el campeonato local y así también con una disputa que, desafortunadamente, se extendió más allá de los márgenes del campo de juego. Con una contienda en los escritorios, que parte de las disidencias que existen entre la forma de entender la gestión del fútbol argentino del presidente de Estudiantes y de la AFA (llámese Chiqui Tapia o Pablo Toviggino), el retrato de Estudiantes campeón es extremadamente simbólico.
Es probable que AFA hubiera preferido ver a Racing campeón, pero hay que decir que optó por no incidir en el cotejo definitorio. Con la buena elección de Nicolás Ramírez como árbitro, quizás el mejor referente que tenga hoy el arbitraje argentino, el Estudiantes vs. Racing se desarrolló sin mayores conflictos.
Para Claudio Tapia no fue cómodo, seguramente, haber tenido que colgarle la medalla a los jugadores del Pincha, incluido un entrenador que fue poco diplomático y mostró frialdad absoluta al momento en que tuvo que saludarlo.
El mandatario de AFA lo disimuló con una buena sonrisa. Sonrisa de la quizás deba echar mano en el futuro más próximo, porque Estudiantes puede salir campeón varias veces más de aquí a los meses venideros. Más precisamente, cuatro veces más.
Todas las finales que jugará Estudiantes por salir campeón del Torneo Clausura
Para empezar, la final más a mano que tendrá el equipo de Eduardo Domínguez será ante Platense. Se trata del Trofeo de Campeones, que enfrenta al ganador del Torneo Clausura con el del Torneo Apertura. El partido, que aun no tiene horario confirmado, se jugará el próximo sábado 20/12.
Habida cuenta de que el Pincha es el vigente campeón, ya que se consagró con el Trofeo de Campeones de 2024 al vencer a Vélez.
En caso de volver a ser campeón de esa copa, Estudiantes estará habilitado para jugar otras tres finales más:
- Supercopa Argentina: se juega contra el campeón de la Copa Argentina, que es Independiente Rivadavia
- Supercopa Internacional: se juega contra el líder de la Tabla Anual, ahora devenido en lo que se conoce como Campeón de Liga, que es Rosario Central
En caso de ganar alguna de las dos Supercopas, el conjunto de La Plata participará de la Recopa de Campeones, un nuevo certamen triangular que inaugurará la AFA en 2026 y que reúne al campeón de la Supercopa Argentina, al de la Supercopa Internacional y la Copa Argentina.