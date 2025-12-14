La incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela por orden de Donald Trump no solo representa una escalada en la campaña de presión contra el régimen de Nicolás Maduro, sino que está diseñada para exprimir aún más la asediada economía del país, según The Conversation.
EL DICTADOR Y EL EMPERADOR
Obsesa incautación de petroleros por Trump presiona a Nicolás Maduro a descontar más del crudo
Donald Trump incauta petrolero. Venezuela denuncia "piratería". El riesgo obliga a Maduro mantenerse en el mercado negro, limitando severamente sus ingresos
Así, los compradores en el mercado negro presionarán a Caracas por mayores descuentos tras la incautación, privando a Maduro de ingresos vitales, afirmó la fuente.
Petrolero
La operación militar del 10 de diciembre de 2025, en la que fuerzas estadounidenses descendieron en helicóptero sobre el buque, se produce tras meses de concentración militar en el Caribe y fue inmediatamente condenada por el gobierno venezolano como “un robo descarado y un acto de piratería internacional”.
El experto en política energética latinoamericana de la Universidad Rice, Francisco J. Monaldi, explicó que el petrolero incautado, un superpetrolero de 20 años de antigüedad con capacidad para 2 millones de barriles, era un buque sancionado previamente por transportar petróleo iraní. Aunque la acción no se relaciona directamente con las sanciones venezolanas de 2019, es una escalada significativa sin precedentes, ya que es la primera vez que se incauta un barco que sale de Venezuela con tripulación local.
Monaldi señala que la incautación del buque y su carga, valorada en unos US$100 millones, no recaerá sobre Venezuela (que utiliza contratos franco a bordo), sino sobre el comprador. Sin embargo, la señal para los operadores del mercado negro es clara: Trump está dispuesto a perseguir más barcos, formando parte de una "flota fantasma" que utiliza banderas y nombres falsos para evadir las sanciones.
Trump, el vampiro
El petróleo representa más del 80% de las exportaciones de Venezuela y más del 50% de los ingresos del gobierno. A pesar de que la producción cayó drásticamente tras las sanciones de 2019 y 2020, que cerraron los mercados de USA, Europa e India, actualmente se ha recuperado hasta un millón de barriles diarios, facilitada por la licencia de USA a Chevron.
El 80% del petróleo venezolano se dirige a China a través de este mercado negro. El petróleo venezolano ya se vendía con descuento, pero la amenaza de incautación ampliará aún más estos descuentos. Monaldi concluye que la única forma en que Maduro podrá asegurar compradores es ofreciendo mayores descuentos y menos prepagos, lo que sofocará aún más los ya limitados ingresos gubernamentales.
El retorno de la "Doctrina Monroe"
Esta agresividad hacia Venezuela se enmarca en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump, que ha revivido formalmente la "Doctrina Monroe" bajo un "Corolario Trump". Esta estrategia eleva el Hemisferio Occidental a la máxima prioridad de USA, buscando negar a China y a otras potencias acceso a activos estratégicos en la región, como puertos y recursos.
Las acciones intervencionistas, que incluyen ataques náuticos letales en el Caribe (declarados ilegales por expertos en derecho internacional) y el uso selectivo de sanciones, se justifican para proteger los intereses nacionales estadounidenses y combatir el "narcoterrorismo", un rótulo aplicado al presidente Maduro.
Mientras la oposición venezolana, como María Corina Machado, presenta a inversores estadounidenses una "oportunidad de 1,7 billones de dólares" para privatizar el petróleo post-Maduro, la estrategia de Washington apunta a un cambio de régimen que alinee al país con la visión de "América primero" de la administración Trump.
