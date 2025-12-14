Obsesa incautación de petroleros por Trump presiona a Nicolás Maduro a descontar más del crudo

Trump, el vampiro

El petróleo representa más del 80% de las exportaciones de Venezuela y más del 50% de los ingresos del gobierno. A pesar de que la producción cayó drásticamente tras las sanciones de 2019 y 2020, que cerraron los mercados de USA, Europa e India, actualmente se ha recuperado hasta un millón de barriles diarios, facilitada por la licencia de USA a Chevron.

El 80% del petróleo venezolano se dirige a China a través de este mercado negro. El petróleo venezolano ya se vendía con descuento, pero la amenaza de incautación ampliará aún más estos descuentos. Monaldi concluye que la única forma en que Maduro podrá asegurar compradores es ofreciendo mayores descuentos y menos prepagos, lo que sofocará aún más los ya limitados ingresos gubernamentales.

El retorno de la "Doctrina Monroe"

Esta agresividad hacia Venezuela se enmarca en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump, que ha revivido formalmente la "Doctrina Monroe" bajo un "Corolario Trump". Esta estrategia eleva el Hemisferio Occidental a la máxima prioridad de USA, buscando negar a China y a otras potencias acceso a activos estratégicos en la región, como puertos y recursos.

Las acciones intervencionistas, que incluyen ataques náuticos letales en el Caribe (declarados ilegales por expertos en derecho internacional) y el uso selectivo de sanciones, se justifican para proteger los intereses nacionales estadounidenses y combatir el "narcoterrorismo", un rótulo aplicado al presidente Maduro.

Mientras la oposición venezolana, como María Corina Machado, presenta a inversores estadounidenses una "oportunidad de 1,7 billones de dólares" para privatizar el petróleo post-Maduro, la estrategia de Washington apunta a un cambio de régimen que alinee al país con la visión de "América primero" de la administración Trump.

