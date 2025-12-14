La Justicia pide detener al ex Vélez acusado de violación por "falsa denuncia"

Por otra parte, desmiente la versión de que se actuó de forma irregular para acceder y sustraer las cámaras del Hotel Hilton de Tucumán, lugar donde ocurrió el presunto delito.

image Las cámaras de seguridad del hotel de Tucuman captaron imágenes José Florentín y Braian Cufré (otro de los acusados) en la noche del presunto abuso sexual Foto NA

También alega que filtró información sensible del expediente a medios de comunicación, exponiendo la identidad de la víctima y chats privados.

En paralelo a todo esto, la víctima denunció que la exposición pública la llevó a una crisis emocional y manifestó ante la fiscal que "piensa en quitarse la vida", reclamando medidas urgentes para frenar el hostigamiento. El escrito se apalanca en la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género y pide al tribunal actuar con perspectiva de género.

de Golazo24