GIRO EN LA CAUSA

La Justicia pide detener al ex Vélez acusado de violación por "falsa denuncia"

José Florentín, uno de los ex futbolistas de Vélez acusado de violación a una periodista, recibió un revés de la Justicia.

14 de diciembre de 2025 - 18:36
Foto NA: PRENSA VÉLEZ

El pedido fue formulado por la querella ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Género I, a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello. Según el escrito, el ex jugador de Vélez habría incurrido en "manipulación de pruebas" y "denuncias falsas" para desviar la investigación y amedrentar testigos.

José Florentín

"El Imputado junto a sus letrados defensores manipularon indebidamente la prueba de cargo en su favor, para perjudicial maliciosamente la situación procesal de la víctima y sus allegados", sostiene la presentación.

Por qué piden prisión preventiva para el ex Vélez

Según la querella, las conductas del ex futbolista de Vélez configuran un riesgo procesal grave, por haber incumplido las restricciones impuestas y podría influir en coimputados y testigos. Por eso solicita que se revoquen las medidas actuales y se dicte prisión preventiva por seis meses en función del Código Procesal Penal.

Para la querella, los abogados de Florentín alteraron declaraciones de testigos para incriminar a terceros (Dra. Neme, Federico Petraglia y el diputado nacional Carlos Cisneros), además de utilizar rumores como pruebas.

Por otra parte, desmiente la versión de que se actuó de forma irregular para acceder y sustraer las cámaras del Hotel Hilton de Tucumán, lugar donde ocurrió el presunto delito.

Las cámaras de seguridad del hotel de Tucuman captaron imágenes José Florentín y Braian Cufré (otro de los acusados) en la noche del presunto abuso sexual

También alega que filtró información sensible del expediente a medios de comunicación, exponiendo la identidad de la víctima y chats privados.

En paralelo a todo esto, la víctima denunció que la exposición pública la llevó a una crisis emocional y manifestó ante la fiscal que "piensa en quitarse la vida", reclamando medidas urgentes para frenar el hostigamiento. El escrito se apalanca en la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género y pide al tribunal actuar con perspectiva de género.

