Javier Milei ganó en octubre pero en diciembre ya está igual que en septiembre: Sin 2027

54,1% entre 46 y 60;

53,5% entre más de 60.

Es decisivo comprender que la ausencia de consumo y la crisis de la microeconomía demuele a Milei. Que Miguel Boggiano y otros 'chimpancés' digan lo que quieran de los 'mandriles' pero tienen un gran problema si esto no republica.

Pregunta: 'Desde que Milei es Presidente, Ud. ¿está mejor o peor en términos económicos que con el gobierno anterior?

Respuesta: 49,7% Empeoré. Sumado el 8,5% de Sigo Igual de Mal, se llega a 58,2%. Si esta fuerza va a las urnas, Milei no tendrá reelección.

Ante la pregunta específica si votaría por la reelección de Milei, fue 54,5% que no lo votaría.

Es curioso: entonces, hay casi 4 puntos de personas a las que les va mal pero igual consumen Milei. Pero en cualquier escenario, de confirmarse estas preferencias, no habría 2do. mandato para Milei (a menos que Donald Trump vuelve a rescatarlo del pozo negro).

DDD Diciembre

Es interesante que, del universo encuestado que en 2023 votó por Javier Milei en el balotaje, 17,3% no lo volvería a votar.

Si esto se suma al 97,2% que votó por Sergio Massa y no votaría por Milei en 2027, el Presidente tiene un problema enorme, montado sobre el fracaso de la economía.

El problema clave de la oposición a Milei es que el peronismo ya no representa el mapa social argentino (53,1% coincide). Luego la crisis de liderazgo.

¿Podría un Dante Gebel, por dar un ejemplo, modificar esa realidad?

dante gebel Dante Gebel.

Zuban Córdoba

2025 según Ana Paola Zuban y Gustavo Córdoba:

"Dos años después de que Javier Milei irrumpiera en la Casa Rosada con la promesa de dinamitar el statu quo y devolverle el rumbo a un país agotado, los datos muestran una Argentina partida en dos.

El clima social ya no es el del "cheque en blanco" que marcó los primeros meses de gestión: hoy, la mitad del país aprueba lo hecho por la gestión mileísta, mientras una porción similar la desaprueba sin más.

La economía doméstica, factor decisivo en la política argentina, inclina la balanza: la mayoría siente que está peor que con el gobierno anterior.

Sin embargo, esta erosión del humor social no se traduce linealmente en un derrumbe político para el Presidente. Su núcleo duro se mantiene firme, cohesionado por la identidad y por el rechazo a lo anterior: gran parte de quienes confiaron en Milei volverían a votarlo en 2027.

En paralelo, se profundiza una sensación de representación en crisis que golpea especialmente al peronismo, al que más de la mitad de la sociedad ya no reconoce como el reflejo del mapa social argentino.

Pero si algo caracteriza al presente, es la incertidumbre. Se desdibuja un horizonte compartido sobre qué país estamos construyendo y hacia dónde vamos.

Allí, el discurso libertario encuentra aún terreno fértil: en una sociedad que no tiene claro cuál es la salida, la promesa de ruptura se mantiene atractiva. (...)".

