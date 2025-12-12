El nuevo sponsor de Estudiantes que celebra Javier Milei

Verón fue uno de los militantes de las SAD, pero luego, ante los rumores de que Estudiantes podría convertirse, el presidente de Estudiantes tuvo que rechazar públicamente esa alternativa. De todos modos, la pelea ya estaba instaurada.

El presidente de Estudiantes es un hombre de negocios que sueña con un mayor involucramiento del sector privado en el fútbol argentino, pero las reglas imperantes que cuadran desde la AFA le impiden llevarlo adelante.

