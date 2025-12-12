La guerra que Javier Milei le declaró al titular de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, llegó al punto de que el Presidente se alineó totalmente a Juan Sebastián Verón y Estudiantes de La Plata, pese a ser 'hincha' de Boca Juniors.
TODO TIENE QUE VER CON TODO
El nuevo sponsor de Estudiantes que celebra Javier Milei
Javier Milei, que le declaró la guerra a Chiqui Tapia y se alineó con Juan Sebastián Verón, celebró el nuevo sponsor de Estudiantes, empresa amiga de la Rosada.
En este marco se entiende la celebración de Milei del nuevo sponsor de Estudiantes de La Plata: nada más y nada menos que Mercado Libre, cuyo fundador, Marcos Galperín, es 'amigo' de la Casa Rosada.
¿Habrá tenido alguna injerencia Javier Milei en esta decisión de Mercado Libre?
La guerra entre Chiqui Tapia y Juan Sebastián Verón fue elevando temperatura en el último tiempo -el pasillo de espalda de los jugadores de Estudiantes a Rosario Central fue la más reciente polémica- y Javier Milei tomó partido, ya que desde el minuto cero mostró su apoyo al 'Pincha' para ponerse nuevamente en las antípodas del mandatario de la AFA.
Recordemos que todo comenzó con las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que impulsa el gobierno libertario -y que combaten Tapia y muchos clubes- y que tuvo justamente a Juan Sebastián Verón, el titular del ‘Pincha’, como uno de los protagonistas en enero pasado por el acuerdo con el empresario Foster Gillett.
Verón fue uno de los militantes de las SAD, pero luego, ante los rumores de que Estudiantes podría convertirse, el presidente de Estudiantes tuvo que rechazar públicamente esa alternativa. De todos modos, la pelea ya estaba instaurada.
El presidente de Estudiantes es un hombre de negocios que sueña con un mayor involucramiento del sector privado en el fútbol argentino, pero las reglas imperantes que cuadran desde la AFA le impiden llevarlo adelante.
