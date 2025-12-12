River viene de un 2025 paupérrimo no solo desde los resultados, ya que no conquistó ni un solo título de los que disputó, sino que además mostró un juego realmente decepcionante y todo eso habiendo gastado una fortuna en refuerzos. Es por eso que para el 2026 el Millonario guarda la billetera y apuesta por negociaciones económicas.
MERCADO ANÓMALO
River guarda los millones: los refuerzos "baratitos" que está por cerrar para 2026
A diferencia de los anteriores mercados de pases, River está tratando de cerrar caras nuevas invirtiendo muchísimo menos.
Desde que se dio el regreso de Marcelo Gallardo como director técnico de River en agosto del 2024, la dirigencia de River trató de darle todos los gustos para ir con todo por la Copa Libertadores y se llegaron a gastar casi 100 millones de dólares en incorporaciones. Está a la vista que esta metodología no resultó en lo más mínimo.
Con la elección de Stéfano Di Carlo como nuevo presidente comenzaron a haber cambios importantes en el proyecto deportivo de River donde se definió que Gallardo ya no será el amo y señor de la toma de decisiones, que también se bajará muchísimo el gasto en pago de contratos y que además se irá a buscar futbolistas a préstamo para gastar poco dinero y para evaluar como se desempeñan a lo largo de una temporada con la camiseta de La Banda.
Los tres refuerzos por los que ya negocia River
En medio de esta búsqueda de refuerzos “baratitos” se supo que River ya comenzó a avanzar por dos nombres puntuales. El que está a punto de firmar su llegada el Millonario es Fausto Vera, volante central de 25 años con pasado en Argentinos Juniors que ahora se encuentra en Atlético Mineiro. Está todo dado para que firme un préstamo de una temporada con una opción de compra que rozaría los 5 millones de dólares.
El otro futbolista que también se va acercando cada día más es Julio Soler, lateral izquierdo de 20 años surgido en Lanús que ahora se encuentra en el Bournemouth de la Premier League, donde solo jugó 8 partidos en el año. La metodología de River es exactamente la misma: ofrecer un préstamo inicial y establecer una opción de compra.
El tercero por el que ya hay negociaciones es por Gianluca Prestianni, volante ofensivo de 19 años surgido en Vélez que ahora se encuentra en Benfica de Portugal donde está teniendo menos minutos de los que desea. Ya hay una oferta formal por un préstamo con una opción de compra por el 50% de los derechos económicos a ejecutar en un año.
Stéfano Di Carlo le designó a Gallardo para gastar en este mercado de pases no más de 25 millones de dólares y se cree que en caso de cerrarse estas tres operaciones no gastará en principio más de 5 millones de dólares en los cargos de cada uno de los préstamos. Ya quedó atrás el River que iba a gastar de entrada más de 10 millones de dólares por un futbolista, por lo que ahora se va a cuidar cada dólar antes de sumar una cara nueva.
