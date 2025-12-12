River guarda los millones: los refuerzos "baratitos" que está por cerrar para 2026

El tercero por el que ya hay negociaciones es por Gianluca Prestianni, volante ofensivo de 19 años surgido en Vélez que ahora se encuentra en Benfica de Portugal donde está teniendo menos minutos de los que desea. Ya hay una oferta formal por un préstamo con una opción de compra por el 50% de los derechos económicos a ejecutar en un año.

Stéfano Di Carlo le designó a Gallardo para gastar en este mercado de pases no más de 25 millones de dólares y se cree que en caso de cerrarse estas tres operaciones no gastará en principio más de 5 millones de dólares en los cargos de cada uno de los préstamos. Ya quedó atrás el River que iba a gastar de entrada más de 10 millones de dólares por un futbolista, por lo que ahora se va a cuidar cada dólar antes de sumar una cara nueva.

