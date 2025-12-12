La decisión de Riquelme con Miguel Borja tras ofrecerse a ser el 9 de Boca

image

Boca le bajó el pulgar a Miguel Borja

Fue el diario Olé el que tuvo acceso a personas muy vinculadas a la interna de Boca y ya hubo una respuesta tajante. “No hablamos de Borja…”, afirmaron, por lo que ni a Riquelme ni a nadie de su círculo cercano se le ocurre la posibilidad de sumar al Colibrí, más allá de que es un jugador importante y de renombre en Sudamérica, además del morbo que implicaría llevarse a un futbolista que se marchó bastante mal de River.