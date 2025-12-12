Miguel Borja generó un terremoto absoluto en el fútbol argentino. El colombiano, que contractualmente todavía pertenece a River, rompió el silencio y le abrió de par en par la puerta a la chance de convertirse en refuerzo de Boca. Juan Román Riquelme, que está buscando un 9 para el 2026, ya tomó una decisión al respecto.
La decisión de Riquelme con Miguel Borja tras ofrecerse a ser el 9 de Boca
En una entrevista con F90, programa de ESPN, Miguel Borja rompió el silencio y en el momento que le consultaron si escucharía una oferta de Juan Román Riquelme para llegar a Boca, no dudó ni un instante. “No me pongan en esa. Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca. Salió apenas te escuchó. Uno no puede cerrar las puertas. No puedo no decir ‘de esta agua no beberé’”, expresó.
Su hermano, que estaba presente, fue más allá deseando casi de manera desesperada que Riquelme levante el teléfono. “Claro, que escuche la oferta. A ver qué dice Román. De pronto vamos para allá con todos a un palco de La Bombonera. Boca es grande en la Argentina. Lo ha demostrado con las Libertadores que tiene”, aseveró. Por otra parte, Borja recordó también que el Xeneize lo buscó en el pasado y que tuvo contactos directos con el Consejo de Fútbol.
Esta declaración generó un estruendo muy fuerte en River, donde absolutamente todos los hinchas estallaron de bronca, al mismo tiempo que en Boca se inició una campaña en redes para que llamen a Borja para que se convierta en el 9 del equipo de cara la próxima Copa Libertadores. Finalmente, Juan Román Riquelme ya tomó una decisión.
Boca le bajó el pulgar a Miguel Borja
Fue el diario Olé el que tuvo acceso a personas muy vinculadas a la interna de Boca y ya hubo una respuesta tajante. “No hablamos de Borja…”, afirmaron, por lo que ni a Riquelme ni a nadie de su círculo cercano se le ocurre la posibilidad de sumar al Colibrí, más allá de que es un jugador importante y de renombre en Sudamérica, además del morbo que implicaría llevarse a un futbolista que se marchó bastante mal de River.
Borja, que pareció bastante entusiasmado con la idea de ponerse la camiseta Xeneize, hoy en día tiene la idea de marcharse al exterior donde hay ofertas salariales más que importantes como en México y Rusia, siendo el Cruz Azul el que tiene las mayores posibilidades de quedárselo. De esta manera, el coqueteo con Boca quedará en lo mediático y terminará firmando afuera de la Argentina.
