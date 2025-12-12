Ian Lucas habló del 'romance' con Evangelina Anderson y destapó la olla

Por lo visto, Ian y Evangelina no tienen una relación romántica, pero MasterChef Celebrity sí apuesta a los tramas de amor que, antiguamente, atraen a los espectadores.

De hecho, Ian y Evangelina no son los únicos que enfrentan rumores de romance.

Marixa Balli y Alex Pelao

Marixa Balli y Alex Pelao también han sido vinculados sentimentalmente más allá de la cocina de MasterChef Celebrity.

Todo quedó al descubierto cuando Wanda Nara se acercó a la estación de Marixa y le preguntó directo.

"Quiero hablarte las cosas de frente, nos conocemos hace muchos años… Por atrás tuyo comentan que hay un romance entre vos y un compañero que está acá cocinando... Más específicamente, te voy a dar nombre, con Alex... ¿No hay nada más que amistad?", dijo Nara, apunta TN.

Entonces, "La Cachaca" respondió: "Es un amor, lo quiero mucho, es divino. Es una amistad, nunca se sabe lo que puede pasar... Ay qué atrevida, cuidado. Tenemos muy buena onda".

Wanda Nara y Maxi López

Cuando se trata del romanticismo en la pantalla, la gente no sólo se interesa por lo que está ocurriendo ahora mismo, sino también por los viejos romances.

Es lo que ha ocurrido desde el comienzo de esta temporada de MasterChef Celebrity, con Wanda Nara y Maxi López. Y es que, buena parte de la atención del programa se la ha llevado la ex pareja.

Confesiones, recuerdos matrimoniales, apodos íntimos, y hasta secretos de belleza, han sido parte de lo que Wanda Nara y Maxi López han compartido en MasterChef.

Lo cierto es que, las relaciones románticas siempre han sido un elemento básico de la programación televisiva, debido al interés de la gente.

Pero ¿Funcionará el viejo truco de promocionar romance para subir el rating en MasterChef Celebrity?

