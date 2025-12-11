Luciana Salazar y Ramiro Marra ¿enamorados?: Una cena y "mucha onda" alimentan los rumores

Varela fue contundente: lo que ocurrió dentro del local no puede ser desmentido porque fue visto por varios presentes. Sin embargo, aclaró que no hay confirmación, al menos por ahora, de que hayan continuado la noche juntos en otro lado.

Aun así, la panelista deslizó que la química fue evidente y que algunos indicios hacen pensar que ya podrían conocerse de antes. “Hablaron mucho, mucho, mucho… no se movían de la mesa”, detalló.

Luciana Salazar habló de los rumores

Tras las especulaciones, Luciana Salazar habló de su relación con Ramiro Marra y contó cómo fue el encuentro con el político.

“Nos vimos ayer por primera vez en un resto y cuando él, muy amablemente, me vino a saludar, nos terminamos dando cuenta de que nos unían nuestras infancias", aseguró en diálogo con Paula Varela.

La top describió a Marra como “muy amoroso”.

“Me contó anécdotas de mi vida que ni yo me acordaba. Lo que me hizo reír”, sostuvo sorprendida.

En este sentido, la panelista explicó se conocieron en la infancia porque iban al mismo colegio: “Él iba a uno de varones, Luciana a uno de mujeres, pero los colegios se unían”.

Consultada acerca de si se fueron juntos, negó: “No nos fuimos juntos, es la primera vez que lo veía. Pero si me invita a una cita, le respondo en privado”.

