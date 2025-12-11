Luciana Salazar y Ramiro Marra habrían pasado una noche a pura seducción en un exclusivo restaurante de Palermo. Así lo aseguró Paula Varela y dejó al estudio de Intrusos (América) paralizado. Una vez más, la política y la farándula se unen en la Argentina.
ROMANCE
Luciana Salazar y Ramiro Marra ¿enamorados?: Una cena y "mucha onda" alimentan los rumores
Luciana Salazar y Ramiro Marra compartieron una cena que despertó los rumores de romance. Marra no habló sobre el tema, Luli sí.
Según contó la panelista, todo ocurrió en un reconocido local gastronómico ubicado en Concepción Arenal, donde ambos coincidieron en mesas separadas.
Sin embargo, a poco de llegar, el político se acercó a saludar y terminó quedándose toda la noche al lado de la modelo . “Él agarró la silla y no se movió más”, relató Varela.
Luciana Salazar y Ramiro Marra se siguieron en redes
De acuerdo al testimonio de la panelista, Salazar estaba acompañada por una amiga, mientras que Marra llegó por su cuenta. A lo largo de la velada, se los vio “muy pegaditos”, charlando sin pausa y entre carcajadas.
La lluvia torrencial terminó sumando más condimento. Según Paula, cuando se retiraron, cada uno salió por separado, aunque quedaría claro que el contacto estaba asegurado: “Se pasaron los teléfonos y después empezaron a seguirse en redes”, aseguró.
Varela fue contundente: lo que ocurrió dentro del local no puede ser desmentido porque fue visto por varios presentes. Sin embargo, aclaró que no hay confirmación, al menos por ahora, de que hayan continuado la noche juntos en otro lado.
Aun así, la panelista deslizó que la química fue evidente y que algunos indicios hacen pensar que ya podrían conocerse de antes. “Hablaron mucho, mucho, mucho… no se movían de la mesa”, detalló.
Luciana Salazar habló de los rumores
Tras las especulaciones, Luciana Salazar habló de su relación con Ramiro Marra y contó cómo fue el encuentro con el político.
“Nos vimos ayer por primera vez en un resto y cuando él, muy amablemente, me vino a saludar, nos terminamos dando cuenta de que nos unían nuestras infancias", aseguró en diálogo con Paula Varela.
La top describió a Marra como “muy amoroso”.
“Me contó anécdotas de mi vida que ni yo me acordaba. Lo que me hizo reír”, sostuvo sorprendida.
En este sentido, la panelista explicó se conocieron en la infancia porque iban al mismo colegio: “Él iba a uno de varones, Luciana a uno de mujeres, pero los colegios se unían”.
Consultada acerca de si se fueron juntos, negó: “No nos fuimos juntos, es la primera vez que lo veía. Pero si me invita a una cita, le respondo en privado”.
______________________________
Más noticias en Urgente24:
Luis Juez abandona el PRO y se incorpora al interbloque libertario del Senado
Nueva crisis en LLA: Leila Gianni se rebela, rompe el bloque y acusa manejos "intolerables"
Reforma Laboral en X: El primer round llegó con chicanas entre Nicolás del Caño y Manuel Adorni