El antepasado de Xabi Alonso que fue campeón con Boca y la Selección Argentina

Pero la historia de este gran jugador sería una más si no tuviera el descendiente que tuvo en su familia, Xabi Alonso, DT del Real Madrid, multicampeón con el “Merengue” en su etapa de jugador y campeón de Europa y el mundo con España.

Xabi Alonso y su conexión con Boca, Banfield y la Selección Argentina

La madre de Eliseo Mouriño Oyarbide fue Concepción Oyarbide, nacida en España pero que emigró junto a su marido a Argentina. El resto de su familia (de donde viene Xabi Alonso) quedó en España.

Eliseo nació en Argentina, pero como la familia de su madre quedó en España el resto de sus primos y tíos quedaron allá. Entre sus primos se encontraba Mercedes Oyarbide, la abuela paterna de Xabi Alonso. Mercedes tuvo a Miguel Ángel Alonso Oyarbide, más conocido en el mundo del fútbol como Perico Alonso.

Eliseo_V._Mouriño_(Selección_Argentina)_-_El_Gráfico_2169

Perico Alonso fue un aguerrido mediocampista que fue curiosamente campeón de liga con Barcelona, además jugó el Mundial de 1982 con España. Él es el padre de Xabi Alonso, el actual entrenador del Real Madrid y remarcamos esto ya que su padre triunfó en Barcelona como jugador y el en la vereda del frente. Además tuvo otro hijo futbolista y mediocampista, como todos los Oyarbide Alonso, Mikel, el hermano mayor de Xabi que jugó en el Tenerife y Bolton de Inglaterra, además de la Selección del País Vasco.

Esa es la conexión de Xabi Alonso con los clubes y la selección argentina, el primo hermano de su abuela paterna fue el gran Eliseo Víctor Mouriño Oyarbide, el primero de una familia de grandes centrocampistas.

