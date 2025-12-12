Hay historias muy locas que son increíbles y que se suelen conocer muchos años después y así es la historia de Xabi Alonso, actual DT del Real Madrid, y su antepasado (no es su tío abuelo como salió en otros medios) que fue campeón con Boca del torneo argentino, bicampeón de América con la Selección Argentina e ídolo de Banfield (una de las tribunas del estadio del “Taladro” lleva su nombre).
SANGRE FUTBOLERA
El antepasado de Xabi Alonso que fue campeón con Boca y la Selección Argentina
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, tiene un antepasado que fue campeón con Boca, la Selección Argentina e ídolo de Banfield.
El antepasado argentino de Xabi Alonso
El hombre en cuestión es Eliseo Víctor Mouriño Oyarbide nacido en 1927 en Argentina y un número 5 que redefinió ese puesto en el mediocampo. Eliseo se formó en las inferiores de Banfield donde llegó a ser ídolo del club, hoy una de las tribunas del Estadio Florencio Solá lleva su nombre, más precisamente la platea más grande, la techada, la única de las tribunas que no tiene contención hacia el campo de juego.
Sus grandes años en Banfield le valieron su traspaso a Boca Juniors y sus 25 partidos en la Selección Argentina. Con el “Xeneize” ganó el Torneo de Primera División de 1954, el único de la década obtenido por Boca. Con la Selección Argentina ganó las Copas América de 1955 y 1959.
Luego de su paso por Boca, Eliseo Mouriño Oyarbide emigró a Chile, más precisamente al equipo Green Croos, teniendo en cuenta que el fútbol chileno se estaba expandiendo y se preparaba para organizar el Mundial 1962 donde Mouriño Oyarbide deseaba estar con la Selección Argentina.
En uno de los viajes con el equipo chileno el avión se estrelló y Eliseo Víctor Mouriño Oyarbide perdió la vida junto al resto de los ocupantes. El hecho se lo conoció como la “Tragedia de Green Cross”, donde murieron 24 personas (parte del plantel, cuerpo médico y árbitros) y el avión siniestrado fue encontrado recién en 2015.
Pero la historia de este gran jugador sería una más si no tuviera el descendiente que tuvo en su familia, Xabi Alonso, DT del Real Madrid, multicampeón con el “Merengue” en su etapa de jugador y campeón de Europa y el mundo con España.
Xabi Alonso y su conexión con Boca, Banfield y la Selección Argentina
La madre de Eliseo Mouriño Oyarbide fue Concepción Oyarbide, nacida en España pero que emigró junto a su marido a Argentina. El resto de su familia (de donde viene Xabi Alonso) quedó en España.
Eliseo nació en Argentina, pero como la familia de su madre quedó en España el resto de sus primos y tíos quedaron allá. Entre sus primos se encontraba Mercedes Oyarbide, la abuela paterna de Xabi Alonso. Mercedes tuvo a Miguel Ángel Alonso Oyarbide, más conocido en el mundo del fútbol como Perico Alonso.
Perico Alonso fue un aguerrido mediocampista que fue curiosamente campeón de liga con Barcelona, además jugó el Mundial de 1982 con España. Él es el padre de Xabi Alonso, el actual entrenador del Real Madrid y remarcamos esto ya que su padre triunfó en Barcelona como jugador y el en la vereda del frente. Además tuvo otro hijo futbolista y mediocampista, como todos los Oyarbide Alonso, Mikel, el hermano mayor de Xabi que jugó en el Tenerife y Bolton de Inglaterra, además de la Selección del País Vasco.
Esa es la conexión de Xabi Alonso con los clubes y la selección argentina, el primo hermano de su abuela paterna fue el gran Eliseo Víctor Mouriño Oyarbide, el primero de una familia de grandes centrocampistas.
+ de Golazo24
Gianni Infantino: El hombre que mató a la Copa del Mundo
Diego Monroig sacudió al mundo Boca con lo que contó sobre Ander Herrera
El bombazo sobre Eduardo Domínguez que todos en Boca estaban esperando