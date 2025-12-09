La derrota 0-2 ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu no fue un tropiezo más: fue el partido que expuso un problema mayor. El Real Madrid de Xabi Alonso venía de semanas inestables, pero el contraste entre el equipo que venció al Barcelona hace poco más de un mes y el que se vio este domingo terminó de encender alarmas deportivas y dirigenciales. El ambiente se volvió áspero, las gradas reaccionaron y el equipo quedó atrapado entre la falta de identidad y la pérdida de intensidad.
FLORENTINO PÉREZ BARAJA OPCIONES
Entre ceja y ceja: el Real Madrid de Xabi Alonso en la cuerda floja
Tras la caída ante el Celta, Xabi Alonso y el Real Madrid llegan bajo presión al duelo con el City, mientras crecen las versiones sobre posibles reemplazos.
La caída, sumada a las expulsiones y al mal humor generalizado, reactivó un eco que ya estaba en el aire: los posibles nombres para reemplazarlo. La derrota ante el equipo de Claudio Giráldez volvió a colocar sobre la mesa especulaciones que van desde Zinedine Zidane hasta Jürgen Klopp, pasando por opciones internas que el club podría activar si la crisis continúa.
Las estadísticas del ciclo Xabi Alonso
Más allá del clima del domingo pasado, los números del técnico tolosarra explican parte del contexto. Alonso suma 21 partidos al frente del Real Madrid, con un balance de 15 victorias, 3 empates y 3 derrotas, 44 goles a favor y 20 en contra. El equipo mantiene 9 vallas invictas, un dato relevante pero que contrasta con la reciente fragilidad defensiva.
En LaLiga, el Madrid es segundo con 36 puntos, a 4 unidades del Barcelona, que tomó la punta tras el derrumbe blanco en las últimas jornadas. El equipo ganó solo uno de sus últimos cinco partidos domésticos, dejando escapar una ventaja que parecía sólida hace apenas un mes. En Champions, el rendimiento es mejor: 4 victorias en 5 partidos, aunque el encuentro de mañana ante el Manchester City llega en el peor momento posible. No será solo un cruce europeo: será un examen.
Según Sports Illustrated y Marca, la presión sobre Alonso ya activó conversaciones internas sobre eventuales reemplazos, y los nombres que circulan son tan pesados como complejos. Zinedine Zidane aparece siempre como la opción natural, aunque la prensa francesa sostiene que ya tendría un acuerdo verbal para asumir la selección de Francia tras el Mundial 2026.
Jürgen Klopp, otro deseo histórico de Florentino Pérez, tampoco sería una alternativa inmediata: según las mismas publicaciones, hoy no tiene intención de volver a dirigir tras su salida del Liverpool y actualmente trabaja como director deportivo del Grupo Red Bull.
Por eso, las opciones más realistas pasan por Santiago Solari y Álvaro Arbeloa, dos entrenadores de la estructura interna que podrían funcionar como solución de transición si la situación deportiva se agrava.
Unidad interna: el plantel se expresa
La defensa pública más sólida llegó desde el vestuario, donde varias voces salieron a respaldar al entrenador en un momento crítico. Aurélien Tchouaméni fue el más contundente en conferencia: “Si perdemos 0-2 es nuestro problema, no el del entrenador”. El francés insistió en que el equipo falló en intensidad y no en planteamiento, señalando que el plan de Alonso era correcto y que fueron los propios futbolistas quienes no estuvieron a la altura del partido. Ese mensaje, autocrítico, directo y poco habitual en la élite, caló en el club y reforzó la idea de que la interna no está rota, sino desajustada.
Otros jugadores, según reportó AS y ampliaron cronistas de El País, transmiten que la situación responde más a la irregularidad colectiva y a la falta de continuidad defensiva que a un quiebre con Alonso. Incluso quienes no hablaron públicamente comparten la lectura de que el equipo perdió agresividad, continuidad y presión alta en las últimas semanas, factores que explican tanto los resultados como el ambiente enrarecido en el Bernabéu. En ese marco, Alonso buscó bajar el ruido: “Esto puede cambiar rápido”, dijo cuando le preguntaron por su futuro. Y al ser consultado sobre si siente el apoyo del plantel, respondió con un “sí” seco, breve y sin matices.
A pesar del respaldo público, el momento es delicado porque el próximo partido no es uno más: el Real Madrid enfrenta al Manchester City de Guardiola en un duelo que funciona como examen deportivo y emocional. Una victoria podría recomponer el ánimo, devolver autoridad al técnico y frenar la discusión mediática. Una derrota, en cambio, puede acelerar decisiones que la dirigencia evita pronunciar en público y que la prensa ya instaló desde hace días. Alonso lo resume en una frase: “Mi foco está en el campo”. Pero el del club, y el del entorno, estará inevitablemente en el marcador.
Aunque el ciclo no muestra estadísticas catastróficas (21 partidos, 15 victorias, segundo en LaLiga, sólido en Champions) la exigencia del Real Madrid es otra. No se mide solo por puntos, sino por sensaciones, autoridad y dominio. Y hoy, justamente ahí, es donde el equipo más dudas genera.
