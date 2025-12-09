Entre ceja y ceja: el Real Madrid de Xabi Alonso en la cuerda floja

Jürgen Klopp, otro deseo histórico de Florentino Pérez, tampoco sería una alternativa inmediata: según las mismas publicaciones, hoy no tiene intención de volver a dirigir tras su salida del Liverpool y actualmente trabaja como director deportivo del Grupo Red Bull.

Por eso, las opciones más realistas pasan por Santiago Solari y Álvaro Arbeloa, dos entrenadores de la estructura interna que podrían funcionar como solución de transición si la situación deportiva se agrava.

bellingham Bellingham, llamado a liderar al Madrid en un momento donde el margen de error es mínimo.

Unidad interna: el plantel se expresa

La defensa pública más sólida llegó desde el vestuario, donde varias voces salieron a respaldar al entrenador en un momento crítico. Aurélien Tchouaméni fue el más contundente en conferencia: “Si perdemos 0-2 es nuestro problema, no el del entrenador”. El francés insistió en que el equipo falló en intensidad y no en planteamiento, señalando que el plan de Alonso era correcto y que fueron los propios futbolistas quienes no estuvieron a la altura del partido. Ese mensaje, autocrítico, directo y poco habitual en la élite, caló en el club y reforzó la idea de que la interna no está rota, sino desajustada.

Otros jugadores, según reportó AS y ampliaron cronistas de El País, transmiten que la situación responde más a la irregularidad colectiva y a la falta de continuidad defensiva que a un quiebre con Alonso. Incluso quienes no hablaron públicamente comparten la lectura de que el equipo perdió agresividad, continuidad y presión alta en las últimas semanas, factores que explican tanto los resultados como el ambiente enrarecido en el Bernabéu. En ese marco, Alonso buscó bajar el ruido: “Esto puede cambiar rápido”, dijo cuando le preguntaron por su futuro. Y al ser consultado sobre si siente el apoyo del plantel, respondió con un “sí” seco, breve y sin matices.

A pesar del respaldo público, el momento es delicado porque el próximo partido no es uno más: el Real Madrid enfrenta al Manchester City de Guardiola en un duelo que funciona como examen deportivo y emocional. Una victoria podría recomponer el ánimo, devolver autoridad al técnico y frenar la discusión mediática. Una derrota, en cambio, puede acelerar decisiones que la dirigencia evita pronunciar en público y que la prensa ya instaló desde hace días. Alonso lo resume en una frase: “Mi foco está en el campo”. Pero el del club, y el del entorno, estará inevitablemente en el marcador.

Aunque el ciclo no muestra estadísticas catastróficas (21 partidos, 15 victorias, segundo en LaLiga, sólido en Champions) la exigencia del Real Madrid es otra. No se mide solo por puntos, sino por sensaciones, autoridad y dominio. Y hoy, justamente ahí, es donde el equipo más dudas genera.

