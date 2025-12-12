Jorge Rial no gana para disgustos con su hija Morena

Y es que, de acuerdo con el abogado, a Morena le pasó lo mismo cuando se hizo los test rápidos para saber si estaba embarazada de Amadeo. Habían dado negativo.

En ese sentido, la mediática habría confirmado el embarazo de su último hijo con un análisis de sangre.

Jorge Rial Jorge Rial.

Jorge Rial visita a su hija Morena

En medio de toda esta situación, en DDM revelaron que Morena fue visitada en la cárcel por su padre, por lo que la relación entre ambos podría estar mejorando.

Guido Zaffora contó en DDM (América TV), "con Jorge tiene relación ahora, pero estuvo mucho tiempo peleada y separada", apunta A24.

El periodista dijo que Jorge Rial visitó a Morena el pasado 11 de diciembre. "Le llevó a su hijo, Amadeo, lo pudo ver. No tengo confirmado si fue Rocío o no".

Cabe recordar que, hace menos de 3 meses, Morena Rial fue detenida nuevamente por su presunta participación en una banda dedicada al robo en viviendas deshabitadas de San Isidro.

