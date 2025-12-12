Por estas horas se ha especulado que Morena Real, hija de Jorge Rial, podría estar embarazada de su tercer hijo, mientras se encuentra en la cárcel. La respuesta, finalmente, ha llegado, al menos en lo que respecta a los primeros test de embarazo. Entonces ¿Morena Rial está embarazada? Esto es lo que se sabe.
¿QUÉ PASÓ?
Jorge Rial no gana para disgustos con su hija Morena
La polémica envuelve otra vez a Morena Rial, hija de Jorge Rial, quien se encuentra en la cárcel. Esto es lo último que se sabe.
¿La hija de Jorge Rial, Morena, está embarazada?
Recientemente, el abogado Alejandro Cipolla, representante legal de Morena Rial, reveló los resultados del estudio que se realizó la influencer para saber si está embarazada.
Esto ocurre luego de que sus abogados confirmaran que Morena tiene un retraso en su menstruación, por lo que pidieron que la hija de Jorge Rial fuera sometida al test de embarazo.
TN apunta que, en diálogo con TN Show, Cipolla confirmó que el resultado del test de embarazo de Morena Rial fue negativo.
No obstante, agregó que Morena será sometida a un examen de sangre considerando lo que ocurrió en su último embarazo.
Y es que, de acuerdo con el abogado, a Morena le pasó lo mismo cuando se hizo los test rápidos para saber si estaba embarazada de Amadeo. Habían dado negativo.
En ese sentido, la mediática habría confirmado el embarazo de su último hijo con un análisis de sangre.
Jorge Rial visita a su hija Morena
En medio de toda esta situación, en DDM revelaron que Morena fue visitada en la cárcel por su padre, por lo que la relación entre ambos podría estar mejorando.
Guido Zaffora contó en DDM (América TV), "con Jorge tiene relación ahora, pero estuvo mucho tiempo peleada y separada", apunta A24.
El periodista dijo que Jorge Rial visitó a Morena el pasado 11 de diciembre. "Le llevó a su hijo, Amadeo, lo pudo ver. No tengo confirmado si fue Rocío o no".
Cabe recordar que, hace menos de 3 meses, Morena Rial fue detenida nuevamente por su presunta participación en una banda dedicada al robo en viviendas deshabitadas de San Isidro.
