Sur Finanzas retoca su imagen en Ezeiza en medio del escándalo judicial: El insólito cambio

El operativo, encabezado por fuerzas de seguridad provinciales y autoridades judiciales, dejó al descubierto una estructura que llamó la atención de los investigadores: en el galpón ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen fueron encontradas cajas fuertes tipo bóveda, cajeros automáticos y un importante volumen de documentación vinculada a la firma.

Además, durante el procedimiento se secuestraron celulares, expedientes y el CPU de una computadora. La detención de Sánchez se produjo después de que agentes observaran —según consta en el informe policial— la salida de una camioneta Toyota 4x4 conducida por la tesorera y escoltada por dos custodios. Aunque la siguieron durante varias cuadras, el vehículo logró evadirlos momentáneamente. Minutos más tarde regresó al depósito, momento en el que los tres ocupantes quedaron demorados.

La Policía ya había secuestrado el teléfono personal de Sánchez en un allanamiento anterior realizado la semana pasada. Los elementos obtenidos en ambos procedimientos resultaron suficientes para que se ordenara su arresto.

Un cambio de imagen en un contexto delicado

Si bien no hay confirmación de que la empresa decidiera alterar la cartelería por razones vinculadas a la causa, el movimiento generó versiones entre empleados aeroportuarios y viajeros frecuentes, que interpretaron el cambio como una reacción preventiva en un momento altamente sensible para la firma.

Por ahora, Sur Finanzas no emitió declaraciones públicas ni respondió consultas sobre el rumbo de sus operaciones en el aeropuerto o sobre su situación judicial.

Mientras tanto, la investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en los próximos días. Lo cierto es que el inesperado retoque en el cartel de su sucursal más visible llegó en el peor momento para una empresa que intenta sostener su presencia mientras enfrenta el escrutinio más intenso desde que inició su expansión.

