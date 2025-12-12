La financiera Sur Finanzas volvió a quedar en el centro de la escena este viernes, luego de que una de sus oficinas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza apareciera con un cartel distinto al que lucía hasta hace apenas unas horas. El cambio, que llamó la atención de pasajeros y empleados del aeropuerto, ocurrió en paralelo al avance de la investigación judicial que derivó en la detención de la tesorera de la firma.
Sur Finanzas retoca su imagen en Ezeiza en medio del escándalo judicial: El insólito cambio
Sur Finanzas realizó un inesperado cambio en sus oficinas de Ezeiza. Trata de que la investigación en curso no interfiera en su imagen y rentabilidad.
Según pudo reconstruir el portal TN a partir de imágenes y testimonios, el local ubicado en el hall público del aeropuerto reemplazó su letrero original —donde se leía “Sur Finanzas Exchange”— por una versión más reducida: ahora solo figuran las palabras “Sur” y “Exchange”. La modificación ocurrió durante la mañana y no fue acompañada de ninguna comunicación oficial por parte de la empresa.
Sur Finanzas en Ezeiza: Una sucursal inaugurada con fuerte promoción
La presencia de Sur Finanzas en Ezeiza es relativamente reciente. La compañía había anunciado su desembarco en el aeropuerto a comienzos de agosto mediante una campaña promocional en redes sociales, donde destacaba que la nueva sucursal ofrecía cambio de divisas, asesoramiento, espacio de cowork y atención para viajeros que necesitaban resolver trámites antes o después de un vuelo.
Ese posicionamiento, pensado para atraer a un público en tránsito, contrasta con el hermetismo que adoptó la firma en los últimos días, en medio de un proceso judicial que escaló rápidamente.
La causa penal avanza: detención, allanamientos y material secuestrado
La modificación del cartel coincidió con un nuevo capítulo en la causa que investiga a la financiera. La tesorera de la compañía, identificada como Micaela Sánchez, fue detenida luego de una serie de allanamientos realizados en su domicilio y en un depósito de la empresa en la localidad bonaerense de Turdera.
El operativo, encabezado por fuerzas de seguridad provinciales y autoridades judiciales, dejó al descubierto una estructura que llamó la atención de los investigadores: en el galpón ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen fueron encontradas cajas fuertes tipo bóveda, cajeros automáticos y un importante volumen de documentación vinculada a la firma.
Además, durante el procedimiento se secuestraron celulares, expedientes y el CPU de una computadora. La detención de Sánchez se produjo después de que agentes observaran —según consta en el informe policial— la salida de una camioneta Toyota 4x4 conducida por la tesorera y escoltada por dos custodios. Aunque la siguieron durante varias cuadras, el vehículo logró evadirlos momentáneamente. Minutos más tarde regresó al depósito, momento en el que los tres ocupantes quedaron demorados.
La Policía ya había secuestrado el teléfono personal de Sánchez en un allanamiento anterior realizado la semana pasada. Los elementos obtenidos en ambos procedimientos resultaron suficientes para que se ordenara su arresto.
Un cambio de imagen en un contexto delicado
Si bien no hay confirmación de que la empresa decidiera alterar la cartelería por razones vinculadas a la causa, el movimiento generó versiones entre empleados aeroportuarios y viajeros frecuentes, que interpretaron el cambio como una reacción preventiva en un momento altamente sensible para la firma.
Por ahora, Sur Finanzas no emitió declaraciones públicas ni respondió consultas sobre el rumbo de sus operaciones en el aeropuerto o sobre su situación judicial.
Mientras tanto, la investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en los próximos días. Lo cierto es que el inesperado retoque en el cartel de su sucursal más visible llegó en el peor momento para una empresa que intenta sostener su presencia mientras enfrenta el escrutinio más intenso desde que inició su expansión.
