Boca Juniors viene de perder en semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional ante Racing Club y de esta manera cerró un flojo 2025. Ahora bien, el Xeneize tendrá Copa Libertadores en 2026 y Diego Monroig contó algo sobre el español Ander Herrera que ni Luciana Rubinska esperaba.
"DEJA EL FÚTBOL"
Diego Monroig sacudió al mundo Boca con lo que contó sobre Ander Herrera
Sorpresa absoluta en Boca Juniors con lo que dijo Diego Monroig sobre el español Ander Herrera en ESPN
En SportsCenter, el noticiero de ESPN, el histórico movilero del club de la Ribera hizo una importante revelación sobre el ex futbolista del Athletic Club.
Diego Monroig en ESPN sobre Ander Herrera
Boca Juniors ha tenido un gran cierre de año en reserva. Ganó el Torneo Clausura de dicha categoría y ayer 11 de diciembre venció a Vélez Sarsfield en el Trofeo de Campeones.
Sobre este tema se estaba hablando en SportsCenter, programa conducido por Luciana Rubinska en ESPN, hasta que Diego Monroig comenzó a hablar sobre el plantel profesional.
Con el pretexto de que algunos de los jugadores de reserva serán tenidos en cuenta en primera división en 2026, el partidario habló sobre el futuro de dos jugadores en particular.
Primero, mencionó al uruguayo Edinson Cavani. Lejos de sorprender, Monroig aseguró: "la información que tengo sobre Cavani es que va a continuar en Boca y que Cavani ya está pensando en la pretemporada con el equipo.".
Luego, el periodista habló sobre Ander Herrera y allí generó sorpresa hasta en la misma Rubinska: "en el caso de Ander Herrera, por la información que pude recoger, no puedo asegurar que continúe jugando en Boca. En las próximas horas se va a España a pasar las fiestas y ahí a nivel familiar va a tomar una decisión. O Boca o deja el fútbol".
Más sobre Boca Juniors
Más allá del futuro de jugadores puntuales, en Boca Juniors continúan esperando qué pasará con el entrenador.
La reunión entre Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda aún no se produjo aunque todo indica que Sifón continuará al mando del plantel profesional del Xeneize.
El club de la Ribera cerró un mal 2025 en donde cosechó los siguientes resultados:
- Cayó ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.
- No ganó ningún partido en el Mundial de Clubes y quedó eliminado en la fase de grupos.
- Perdió en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima.
- Fue eliminado como local por Independiente en los cuartos de final del Torneo Apertura.
- Quedó fuera en semifinales del Torneo Clausura ante Racing.
Pese a ello, Boca logró clasificarse de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores y buscará reforzarse con miras a disputar ese torneo.
El Xeneize aún no pudo consagrarse en la presidencia de Riquelme (diciembre de 2023). Su último título fue en marzo de 2023 y en 2026 buscará cortar la sequía.
+ EN GOLAZO 24
Impacto por la tremenda decisión que habría tomado TyC Sports con Horacio Pagani
El bombazo sobre Eduardo Domínguez que todos en Boca estaban esperando
Abre la Bombonera para el Día del Hincha de Boca: qué tenés que saber del evento