Diego Monroig sacudió al mundo Boca con lo que contó sobre Ander Herrera

Primero, mencionó al uruguayo Edinson Cavani. Lejos de sorprender, Monroig aseguró: "la información que tengo sobre Cavani es que va a continuar en Boca y que Cavani ya está pensando en la pretemporada con el equipo.".

Luego, el periodista habló sobre Ander Herrera y allí generó sorpresa hasta en la misma Rubinska: "en el caso de Ander Herrera, por la información que pude recoger, no puedo asegurar que continúe jugando en Boca. En las próximas horas se va a España a pasar las fiestas y ahí a nivel familiar va a tomar una decisión. O Boca o deja el fútbol".

Más allá del futuro de jugadores puntuales, en Boca Juniors continúan esperando qué pasará con el entrenador.

La reunión entre Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda aún no se produjo aunque todo indica que Sifón continuará al mando del plantel profesional del Xeneize.

El club de la Ribera cerró un mal 2025 en donde cosechó los siguientes resultados:

Cayó ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.

No ganó ningún partido en el Mundial de Clubes y quedó eliminado en la fase de grupos.

Perdió en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima.

Fue eliminado como local por Independiente en los cuartos de final del Torneo Apertura.

Quedó fuera en semifinales del Torneo Clausura ante Racing.

Pese a ello, Boca logró clasificarse de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores y buscará reforzarse con miras a disputar ese torneo.

El Xeneize aún no pudo consagrarse en la presidencia de Riquelme (diciembre de 2023). Su último título fue en marzo de 2023 y en 2026 buscará cortar la sequía.

