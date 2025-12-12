Con la firma del Presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, el gobierno oficializó hoy la baja de retenciones de entre 1 y 2 puntos porcentuales a los granos y derivados a través de la publicación del Decreto 877/2025 en el Boletín Oficial.
BOLETÍN OFICIAL
Retenciones agrícolas: Finalmente, se publicó el decreto con los porcentajes para granos, harinas y aceites
El nuevo decreto redefine las alícuotas de retenciones para más de 100 posiciones arancelarias y fija recortes clave en granos, subproductos y aceites.
El Decreto reduce de manera permanente las alícuotas de los Derechos de Exportación para las principales cadenas agrícolas: soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, con el objetivo de "fortalecer la competitividad" del sector agroindustrial y profundizar la apertura comercial.
A partir de esta decisión, la soja pasará de pagar retenciones del 26% a 24%; subproductos de soja, de 24,5% a 22,5%; trigo y cebada, de 9,5% a 7,5%; maíz y sorgo, de 9,5% a 8,5%; y girasol, de 5,5% a 4,5%.
Según cálculos de diferentes entidades privadas, el recorte tendría un impacto fiscal que varía entre los US$500 millones y US$600 millones.
Costo fiscal de la baja de retenciones
Existen diferentes estimaciones de cuál será el costo fiscal de la medida, que se traduce automáticamente como un alivio tributario para el sector.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que la merma en la recaudación del fisco se ubicará en US$ 511 millones para 2026, por lo que el ingreso por derechos de exportación alcanzaría los US$4.809 millones, un monto en línea con lo que se terminará percibiendo este año.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC) cálculo que "el alivio fiscal que esta medida implica para el sector productivo ronda los US$ 600 millones, recursos que quedan directamente en manos de los productores y de toda la cadena agroindustrial".
Y la Fundación Mediterránea - Ieral calculó que la reducción tendría un costo de US$ 520 millones, proyectando la recaudación en este concepto en US$ 5.033 millones.
El anexo del decreto
La administración nacional sostiene que los derechos de exportación constituyen un "impuesto distorsivo" y que la meta es avanzar hacia su eliminación total, siempre que lo permita el equilibrio fiscal.
En esa línea, la norma establece una nueva reducción permanente para las posiciones arancelarias incluidas en el anexo, con el propósito de brindar "mayores certezas y oportunidades de negocio" a productores, industriales y exportadores.
El anexo técnico de la norma detalla las nuevas posiciones de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) con sus alícuotas actualizadas. Allí se destacan reducciones significativas: por ejemplo, el trigo en grano tributa ahora entre 1,5% y 7,5%, según la posición; el maíz tiene derechos del 2,5% al 8,5% —con casos particulares que bajan incluso a 0%, como el pisingallo—; mientras que los aceites vegetales, uno de los subproductos más competitivos del país, presentan cargas que se ubican en rangos del 2,5% al 22,5%, dependiendo de su composición y el tipo de envase.
También se fijaron derechos más bajos para harinas y productos procesados: la harina de trigo quedó en 3%, la de maíz en 2% o 3,5%, y la de avena, arroz y quinoa directamente en 0%. En los derivados, como los alimentos balanceados, las alícuotas se reducen a partir del 1,5%, salvo cuando contienen proporciones relevantes de soja, que siguen tributando porcentajes mayores.
La norma ya fue remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que debe pronunciarse sobre su validez como decreto dictado en ejercicio de facultades delegadas.
Otras noticias de Urgente24
Advierten por un fallo desorbitante que podría sentar un precedente incontrolable en todo el sistema educativo
Olvidando cuando fue vice, CFK dice que Milei superó la inflación que medían Bullrich/Sturzenegger
Inflación: Otro dato demoledor de noviembre
Difundieron nuevos audios en la causa ANDIS y llamaron a indagatoria a Ornella Calvete el 19/12