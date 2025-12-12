Se hundió solita: Mariana Brey trató de defender la reforma laboral y la dejaron KO

El problema es que la única que parecía no haber leído el proyecto completo era ella.

De la teoría al bolsillo: Por qué el discurso libertario se desarma en dos preguntas

El momento más tenso llegó cuando se debatió el famoso banco de horas, algo que distintos economistas vienen desarmando hace días. Diego Brancatelli remarcó que con ese esquema las horas extras dejan de pagarse y lo dijo de forma directa: "Las horas que hacés extras, no te las pagan más".

No es interpretación, es lo que dice el proyecto: "En cuanto a la organización del tiempo de trabajo, se faculta a las partes a acordar un régimen de compensación de horas extraordinarias, teniendo como norte el respeto de los descansos mínimos legales, asegurándose así la debida protección del trabajador". En pocas palabras, las horas de más que realice el trabajador se le compensan con menos horas, no de manera económica, lo cual reemplazaría al sistema de horas extra pagas que existe hoy.

Y ahí Brey, ya claramente perdida en su propio argumento, tiró la frase que la dejó expuesta ante todo el público y a sus compañeros totalmente incrédulos: "¿Sabés lo que me parece? Eso se llama libertad. Eso se llama libertad". Un concepto tan amplio usado para defender algo tan puntual terminó siendo un papelón.

image El debate estalló con el banco de horas y la eliminación de horas extras, donde Brey respondió con frases hechas y se expuso sola en vivo.

Barbarossa, que no suele meterse a fondo en discusiones técnicas, la frenó como una madre que le explica algo a su hija y le resumió lo que millones viven todos los días: "Te las van sumando, día siguiente te las descuentan. Fantástico mi amor, pero hay mucha gente que hace horas extras porque su sueldo básico no les alcanza".

Brey intentó recuperarse diciendo: "Perfecto, tendrá que mejorar el sueldo básico. Y esto es el debate, esto es el debate. Mejorará el sueldo básico", pero a esa altura ya nadie le compraba el optimismo desconectado de la realidad.

El remate final lo dio Brancatelli con una pregunta que pegó fuerte: "¿De qué lado estás vos? ¿Del trabajador o del empresario?". Y Brey respondió sin filtros: "De los dos lados. Del empresario, básicamente, para que pueda contratar gente en blanco". Ahí quedó clarísimo por qué sus argumentos no cerraban: defendía un modelo donde el trabajador entra último en la fila.

El cruce dejó una sensación difícil de esquivar: cuando la discusión es seria, no alcanza con slogans, y Brey quedó parada en un lugar incómodo, defendiendo una reforma que ni siquiera pudo explicar. Mientras, el país sigue mirando estos debates para entender hacia dónde va el mundo laboral. Y si esto fue un anticipo, se vienen semanas de mucha más fricción.

