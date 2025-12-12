La discusión por la reforma laboral volvió a estallar en A la Barbarossa, donde Mariana Brey se metió en un cruce que dejó la sensación de que nadie estaba dispuesto a ceder terreno. En ese clima tenso, Diego Brancatelli y Georgina Barbarossa aceleraron un debate que terminó revelando grietas que el programa no pudo disimular.
"NO HAY UN SOLO PUNTO"
Se hundió solita: Mariana Brey trató de defender la reforma laboral y la dejaron KO
Mariana Brey quedó pagando en vivo al justificar ciertos puntos de la reforma laboral con una frase tan insólita que nadie lo pudo creer. ¿Qué dijo y por qué?
El debate por la reforma laboral mostró las contradicciones de Mariana Brey
El arranque del intercambio ya venía cargado, porque Telefe abrió el tema con un repaso del proyecto oficial y cada panelista tomó rápidamente posición. Diego Brancatelli tiró la primera bomba, citando lo que él mismo describió como la "venta" del Gobierno: "Desde el Gobierno, y a través de sus voceros, se intenta maquillar esta precarización laboral. Hablan de modernización laboral, pero es una precarización. No hay un solo punto que vaya a beneficiar a los trabajadores que están en un régimen en blanco. Reduce y elimina derechos laborales". El periodista deportivo venía siguiendo el tema desde que salió el borrador en la web del Ministerio de Capital Humano.
Georgina Barbarossa, que suele intentar calmar el clima pero acá se la notaba incómoda, agregó: "Lo que yo entendí es que no beneficia en nada al empleado, sí al empleador", algo que escuchó en la propia producción del programa cuando repasaban los cambios sobre aguinaldo, vacaciones e indemnizaciones.
Fue ahí que Brey, queriendo construir una defensa casi heroica pero sin chequear demasiado, lanzó su argumento central: "Yo me comuniqué con empresarios y lo interesante es que los que contraten gente en blanco serán premiados. Debería ser normal". Y es que el problema es justamente que su "defensa" se apoyaba solo en lo que escuchó de empresarios que (lógico) van a ver bien cualquier alivio regulatorio.
Cuando la mesa le pidió que explique cómo mejora la situación del trabajador que ya está en blanco, se quedó sin letra, literalmente. Y Brancatelli ahí aprovechó: "No lo hay. No puedo creer que defiendas esto". En vez de recular, Brey se puso más rígida: "Si vas a criticar, criticalo con una idea constructiva. Estás criticando algo que no conocés".
El problema es que la única que parecía no haber leído el proyecto completo era ella.
De la teoría al bolsillo: Por qué el discurso libertario se desarma en dos preguntas
El momento más tenso llegó cuando se debatió el famoso banco de horas, algo que distintos economistas vienen desarmando hace días. Diego Brancatelli remarcó que con ese esquema las horas extras dejan de pagarse y lo dijo de forma directa: "Las horas que hacés extras, no te las pagan más".
No es interpretación, es lo que dice el proyecto: "En cuanto a la organización del tiempo de trabajo, se faculta a las partes a acordar un régimen de compensación de horas extraordinarias, teniendo como norte el respeto de los descansos mínimos legales, asegurándose así la debida protección del trabajador". En pocas palabras, las horas de más que realice el trabajador se le compensan con menos horas, no de manera económica, lo cual reemplazaría al sistema de horas extra pagas que existe hoy.
Y ahí Brey, ya claramente perdida en su propio argumento, tiró la frase que la dejó expuesta ante todo el público y a sus compañeros totalmente incrédulos: "¿Sabés lo que me parece? Eso se llama libertad. Eso se llama libertad". Un concepto tan amplio usado para defender algo tan puntual terminó siendo un papelón.
Barbarossa, que no suele meterse a fondo en discusiones técnicas, la frenó como una madre que le explica algo a su hija y le resumió lo que millones viven todos los días: "Te las van sumando, día siguiente te las descuentan. Fantástico mi amor, pero hay mucha gente que hace horas extras porque su sueldo básico no les alcanza".
Brey intentó recuperarse diciendo: "Perfecto, tendrá que mejorar el sueldo básico. Y esto es el debate, esto es el debate. Mejorará el sueldo básico", pero a esa altura ya nadie le compraba el optimismo desconectado de la realidad.
El remate final lo dio Brancatelli con una pregunta que pegó fuerte: "¿De qué lado estás vos? ¿Del trabajador o del empresario?". Y Brey respondió sin filtros: "De los dos lados. Del empresario, básicamente, para que pueda contratar gente en blanco". Ahí quedó clarísimo por qué sus argumentos no cerraban: defendía un modelo donde el trabajador entra último en la fila.
El cruce dejó una sensación difícil de esquivar: cuando la discusión es seria, no alcanza con slogans, y Brey quedó parada en un lugar incómodo, defendiendo una reforma que ni siquiera pudo explicar. Mientras, el país sigue mirando estos debates para entender hacia dónde va el mundo laboral. Y si esto fue un anticipo, se vienen semanas de mucha más fricción.
