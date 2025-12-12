Estados Unidos se prepara para incautar más petroleros frente a las costas de Venezuela, según un informe exclusivo de la agencia Reuters, tras haber incautado el primer barco. El propósito sería paralizar la exportación de crudo del gobierno de Caracas y atentar contra sus flujos comerciales para asfixiar la economía del régimen de Nicolás Maduro.
Donald Trump acecha a petroleros cerca Venezuela y cancela vuelos como preludio del ataque
Donald Trump eleva el tono contra Nicolás Maduro y planifica seguir incautando petroleros frente a las costas de Venezuela, mientras sanciona a la familia presidencial. También suspende el vuelo de deportación a Caracas en medio del 'tic tac' al chavismo.
Seis fuentes familiarizadas con el asunto le revelaron a Reuters que el gobierno de Donald Trump se prepara para interceptar más barcos que transportan petróleo venezolano tras la incautación esta semana de un petrolero iraní que transportaba crudo venezolano, según lo informó el presidente estadounidense este miércoles.
El actual asedio estadounidense a los petroleros que se encuentran al límite de la soberanía venezolana ocurre justamente cuando el presidente Donald Trump decide suspender un vuelo de deportación a Venezuela previsto para este viernes y mientras advierte al líder chavista que “tiene los días contados”.
En medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico Oriental, el Departamento del Tesoro estadounidense, el mismo que acusó al Nicolás Maduro de ser el cabecilla del Cártel de los Soles, anunció sanciones contra tres sobrinos de la esposa del presidente venezolano, Cilia Flores; un empresario afiliado a Maduro; y a seis compañías navieras que operan en el sector petrolero del país latinoamericano, argumentando prácticas de transporte marítimo “engañosas” que financian a un “régimen narcoterrorista”.
Más incautaciones a petroleros en cercanía de Venezuela y vuelos cancelados: Donald Trump acorralando a Maduro
El gobierno de Nicolás Maduro reveló este jueves que Estados Unidos decidió suspender de manera "unilateral" el vuelo de deportación de ciudadanos venezolanos que estaba previsto para este viernes.
"Este jueves, ha sido recibida la decisión del gobierno de los Estados Unidos de suspender, de manera unilateral, el retorno de ciudadanos venezolanos que tenían previsto regresar el próximo 12 de diciembre", anunció el Ministerio del Interior de Venezuela en una publicación en Instagram.
El mensaje agrega que "la suspensión interrumpe un proceso que se venía ejecutando de forma coordinada y que representaba una vía para aliviar la situación de connacionales detenidos y perseguidos en suelo estadounidense".
La supensión del vuelo de deportación a Venezuela se enmarca en el actual contexto de escalada de tensiones entre Caracas y la Casa Blanca, signado por el cierre del espacio aéreo venezolano —ordenado por Washington— y el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el abatimiento de supuestas narcolanchas.
Esta semana, el presidente estadounidense Donald Trump anticipó que EE.UU. iniciará "ataques terrestres" en Venezuela y Colombia en el marco de su lucha contra el narcotráfico.
" Tuvimos 11.888 asesinos que entraron a nuestro país, muchos de ellos son de Venezuela... el tráfico de drogas por mar ha bajado un 92%... y vamos a empezar a reducirlo también por tierra”, declaró Trump este miércoles.
El pasado 29 de noviembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el espacio aéreo venezolano permanecería "cerrado en su totalidad" y el gobierno de Venezuela dio por cancelados los vuelos de deportación.
En tanto, Donald Trump también divulgó que la Guardia Costera confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela en medio del despliegue militar ordenado por la Casa Blanca en el mar Caribe. Luego se supo que es Iraní.
"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande; de hecho, el más grande jamás incautado", dijo.
El plan de Estados Unidos para incautar más barcos con crudo de Venezuela y el chavismo los acusa de "piratas"
El gobierno venezolano afirmó esta semana que la incautación estadounidense constituye un "robo pirata". Sin embargo, especialistas legales dijeron a Reuters que no entraba en esa definición según el derecho internacional. "Dado que la captura fue aprobada y sancionada por Estados Unidos, no puede considerarse piratería", dijo Laurence Atkin-Teillet, especialista en piratería y derecho del mar en la Facultad de Derecho de Nottingham, Gran Bretaña.
Tras conocerse la captura del petrolero, se le consultó el miércoles a la portavoz de la Casa Blanca sobre si la administración Trump planeaba más incautaciones de barcos. Ante la pregunta, Karoline Leavitt dijo que no hablaría sobre acciones futuras, pero sí agregó que Estados Unidos continuaría ejecutando las políticas de sanciones del presidente.
En ese sentido, incautación del buque petrolero iraní que trasportaba crudo venezolano sería la primera de muchas incautaciones que Washington planea continuar llevando a cabo cerca de las costas venezolanas, según una fuente familiarizada con el asunto que habló bajo anonimato con Reuters.
"La última acción estadounidense ha puesto en alerta a los armadores, operadores y agencias marítimas involucradas en el transporte de crudo venezolano , y muchos están reconsiderando si zarpar desde aguas venezolanas en los próximos días como estaba previsto", dijeron fuentes navieras a la agencia de noticias.
"Estados Unidos ha elaborado una lista de varios petroleros más sancionados para su posible incautación", añadió una de las personas familiarizadas con el asunto.
