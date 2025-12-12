Donald Trump acecha a petroleros cerca Venezuela y cancela vuelos como preludio del ataque

"Este jueves, ha sido recibida la decisión del gobierno de los Estados Unidos de suspender, de manera unilateral, el retorno de ciudadanos venezolanos que tenían previsto regresar el próximo 12 de diciembre", anunció el Ministerio del Interior de Venezuela en una publicación en Instagram.

El mensaje agrega que "la suspensión interrumpe un proceso que se venía ejecutando de forma coordinada y que representaba una vía para aliviar la situación de connacionales detenidos y perseguidos en suelo estadounidense".

image Fotografía de archivo que muestra las ventanillas de un avión de la aerolínea Eastern que transporta a los migrantes venezolanos provenientes de Phoenix, Arizona, en el aeropuerto internacional, Simón Bolívar, en Maiquetia (Venezuela) | EFE/ Miguel Gutiérrez

La supensión del vuelo de deportación a Venezuela se enmarca en el actual contexto de escalada de tensiones entre Caracas y la Casa Blanca, signado por el cierre del espacio aéreo venezolano —ordenado por Washington— y el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el abatimiento de supuestas narcolanchas.

Esta semana, el presidente estadounidense Donald Trump anticipó que EE.UU. iniciará "ataques terrestres" en Venezuela y Colombia en el marco de su lucha contra el narcotráfico.

" Tuvimos 11.888 asesinos que entraron a nuestro país, muchos de ellos son de Venezuela... el tráfico de drogas por mar ha bajado un 92%... y vamos a empezar a reducirlo también por tierra”, declaró Trump este miércoles.

El pasado 29 de noviembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el espacio aéreo venezolano permanecería "cerrado en su totalidad" y el gobierno de Venezuela dio por cancelados los vuelos de deportación.

En tanto, Donald Trump también divulgó que la Guardia Costera confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela en medio del despliegue militar ordenado por la Casa Blanca en el mar Caribe. Luego se supo que es Iraní.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande; de hecho, el más grande jamás incautado", dijo.

Embed - EU confisca el petróleo del buque incautado en el Caribe

El plan de Estados Unidos para incautar más barcos con crudo de Venezuela y el chavismo los acusa de "piratas"

El gobierno venezolano afirmó esta semana que la incautación estadounidense constituye un "robo pirata". Sin embargo, especialistas legales dijeron a Reuters que no entraba en esa definición según el derecho internacional. "Dado que la captura fue aprobada y sancionada por Estados Unidos, no puede considerarse piratería", dijo Laurence Atkin-Teillet, especialista en piratería y derecho del mar en la Facultad de Derecho de Nottingham, Gran Bretaña.

Tras conocerse la captura del petrolero, se le consultó el miércoles a la portavoz de la Casa Blanca sobre si la administración Trump planeaba más incautaciones de barcos. Ante la pregunta, Karoline Leavitt dijo que no hablaría sobre acciones futuras, pero sí agregó que Estados Unidos continuaría ejecutando las políticas de sanciones del presidente.

No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo buques sancionados navegan por los mares con petróleo del mercado negro, cuyas ganancias alimentarán el narcoterrorismo de regímenes rebeldes e ilegítimos en todo el mundo No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo buques sancionados navegan por los mares con petróleo del mercado negro, cuyas ganancias alimentarán el narcoterrorismo de regímenes rebeldes e ilegítimos en todo el mundo

image Fuerzas estadounidenses descienden en rápel a un petrolero durante una redada descrita por la Fiscal General de EE. UU., Pam Bondi, como su captura por parte de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, el 10 de diciembre de 2025, según una imagen fija de un video. Fiscal General de EE. UU./Folleto vía REUTERS

En ese sentido, incautación del buque petrolero iraní que trasportaba crudo venezolano sería la primera de muchas incautaciones que Washington planea continuar llevando a cabo cerca de las costas venezolanas, según una fuente familiarizada con el asunto que habló bajo anonimato con Reuters.

Se esperan más intervenciones directas de Estados Unidos en las próximas semanas contra barcos que transportan petróleo venezolano que también pueden haber transportado petróleo de otros países objeto de sanciones estadounidenses, como Irán Se esperan más intervenciones directas de Estados Unidos en las próximas semanas contra barcos que transportan petróleo venezolano que también pueden haber transportado petróleo de otros países objeto de sanciones estadounidenses, como Irán

"La última acción estadounidense ha puesto en alerta a los armadores, operadores y agencias marítimas involucradas en el transporte de crudo venezolano , y muchos están reconsiderando si zarpar desde aguas venezolanas en los próximos días como estaba previsto", dijeron fuentes navieras a la agencia de noticias.

"Estados Unidos ha elaborado una lista de varios petroleros más sancionados para su posible incautación", añadió una de las personas familiarizadas con el asunto.

El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos habían estado planeando las incautaciones durante meses, según dos de las personas. El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos habían estado planeando las incautaciones durante meses, según dos de las personas.

