Alejado de la realidad, Javier Milei 'celebra' números para afianzarse en 2026

Luego de los números negativos sobre la inflación (y la canasta básica que no se queda atrás), Javier Milei regresará este viernes a la ciudad de Córdoba para encabezar una nueva jornada del "Tour de la Gratitud", una actividad que La Libertad Avanza desplegó en diferentes provincias con el fin de agradecer el respaldo electoral.
En medio de turbulencias económicas, un alivio para el agro
Con la firma del Presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno oficializó la baja de retenciones de entre 1 y 2 puntos porcentuales a los granos y derivados a través de la publicación del Decreto 877/2025 en el Boletín Oficial.
El Decreto reduce de manera permanente las alícuotas de los Derechos de Exportación para las principales cadenas agrícolas: soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, con el objetivo de "fortalecer la competitividad" del sector agroindustrial y profundizar la apertura comercial.
A partir de esta decisión, la soja pasará de pagar retenciones del 26% a 24%; subproductos de soja, de 24,5% a 22,5%; trigo y cebada, de 9,5% a 7,5%; maíz y sorgo, de 9,5% a 8,5%; y girasol, de 5,5% a 4,5%.
Deja tu comentario