Alejado de la realidad, Javier Milei 'celebra' números para afianzarse en 2026

Live Blog Post

Intiman al Gobierno por Reforma Laboral: Luz de alerta y "humo"

Luego de conocer el contenido de la reforma laboral y su ingreso temprano en Mesa de Entradas del Senado, el diputado nacional, Esteban Paulón, intimó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la vicepresidenta, Victoria Villarruel para que retiren el proyecto de ley y sea ingresado por la Cámara baja.

Para el legislador santafesino esto fue un "mal arranque" porque consideró en la carta documento que la Cámara de Senadores "no puede ser cámara de origen para el tratamiento primario de tal proyecto puesto que el mismo posee materias -impositiva- que es competencia expresa de la Cámara de Diputados". En ese sentido, Paulón invocó los artículos 52 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional.

Por tanto, aseveró que "la maniobra de presentar el proyecto en el Senado de la Nación en lugar de Diputados demuestra que no es interés del Poder Ejecutivo Nacional darle tratamiento urgente a la pretendida reforma laboral sino sólo sumar escollos, dimes y diretes legislativos que no contribuyen en nada al debate parlamentario". En resumen, según Paulón "es humo".

"El Gobierno fuerza el trámite en el Senado sólo para darle un triunfo rápido a Pato", manifestó.

VER EN X