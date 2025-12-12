urgente24
Alejado de la realidad, Javier Milei 'celebra' números para afianzarse en 2026

Luego del dato de la inflación de noviembre, Javier Milei acelera en Córdoba con el objetivo de la reelección pero el malestar social sigue creciendo.

12 de diciembre de 2025 - 10:00

Luego de los números negativos sobre la inflación (y la canasta básica que no se queda atrás), Javier Milei regresará este viernes a la ciudad de Córdoba para encabezar una nueva jornada del "Tour de la Gratitud", una actividad que La Libertad Avanza desplegó en diferentes provincias con el fin de agradecer el respaldo electoral.

La llegada del Presidente se da en un marco complejo donde la realidad es completamente opuesta, principalmente para la industria nacional. Un informe de la cámara sectorial precisa que en relación al 2024, las importaciones de textiles asiáticos crecieron 109%, casi 20 puntos más que el promedio general.

El desplome industrial es un efecto palpable de dos años de política económica de la administración libertaria. Un Gobierno que se 'relame' porque "la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años", pero que necesitó el rescate de Estados Unidos.

image

Con la victoria de octubre, Milei buscará aprobar ahora una reforma laboral que recorta derechos y una ley de presupuesto 2026.

Los principales perjudicados del modelo ultraliberal son la industria, la construcción y el comercio, tres sectores que se caracterizan por generar empleo. El balance es negativo, advierten voces expertas, tras dos años de Gobierno que se cumplieron este 10 de diciembre.

Lo cierto es que desde 2023 cerraron 30 empresas por día en Argentina y se perdieron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, según un informe del Centro de Economía Política Argentina, elaborado a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. En el primer año y medio de Milei, fueron más las compañías que bajaron sus persianas (17.063) que las que abrieron.

Sin embargo, el Presidente cree que aún tiene motivos para festejar

En medio de turbulencias económicas, un alivio para el agro

Con la firma del Presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno oficializó la baja de retenciones de entre 1 y 2 puntos porcentuales a los granos y derivados a través de la publicación del Decreto 877/2025 en el Boletín Oficial.

El Decreto reduce de manera permanente las alícuotas de los Derechos de Exportación para las principales cadenas agrícolas: soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, con el objetivo de "fortalecer la competitividad" del sector agroindustrial y profundizar la apertura comercial.

A partir de esta decisión, la soja pasará de pagar retenciones del 26% a 24%; subproductos de soja, de 24,5% a 22,5%; trigo y cebada, de 9,5% a 7,5%; maíz y sorgo, de 9,5% a 8,5%; y girasol, de 5,5% a 4,5%.

"Se nota que la gente quiere cambios"

"Argentina estuvo a principio de los 80 cerca de aprobar una reforma laboral, la Ley Mucci, del ex presidente Raúl Alfonsín: luego, lo intentó Fernando de la Rua pero apareció la Banelco y cayó su gobierno, tras la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez", explicó Osvaldo Granados en LN+.

De manera continuada, agregó: " Toda reforma laboral es muy complicada pero el gobierno nacional acaba de ganar una elección y se nota que la gente quiere cambios”.

Intiman al Gobierno por Reforma Laboral: Luz de alerta y "humo"

Luego de conocer el contenido de la reforma laboral y su ingreso temprano en Mesa de Entradas del Senado, el diputado nacional, Esteban Paulón, intimó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la vicepresidenta, Victoria Villarruel para que retiren el proyecto de ley y sea ingresado por la Cámara baja.

Para el legislador santafesino esto fue un "mal arranque" porque consideró en la carta documento que la Cámara de Senadores "no puede ser cámara de origen para el tratamiento primario de tal proyecto puesto que el mismo posee materias -impositiva- que es competencia expresa de la Cámara de Diputados". En ese sentido, Paulón invocó los artículos 52 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional.

Por tanto, aseveró que "la maniobra de presentar el proyecto en el Senado de la Nación en lugar de Diputados demuestra que no es interés del Poder Ejecutivo Nacional darle tratamiento urgente a la pretendida reforma laboral sino sólo sumar escollos, dimes y diretes legislativos que no contribuyen en nada al debate parlamentario". En resumen, según Paulón "es humo".

"El Gobierno fuerza el trámite en el Senado sólo para darle un triunfo rápido a Pato", manifestó.

Los números de Luis Caputo (que no cierran)

Ayer, 11/12, el gobierno emitió el Bonar 2029, mediante el que consiguió US$ 910 millones a una tasa de 9,26% anual. Se estima que ese dinero se utilice para pagar parte de los vencimientos de deuda por US$4.200 millones que hay en enero. Pero como se esperaba, los números de Luis Caputo no cierran.

Para poder pagar en el primer mes del año, al monto obtenido por el Bonar 2029 (US$ 910 millones, porque se colocaron por debajo de la par con un valor nominal de US$ 1.000 millones) hay que sumarle las compras que está realizando el Tesoro en el mercado cambiario. Según Bloomberg Línea, hasta el 5/12, el Tesoro tenía US$ 210 millones. Ayer habría comprado US$50 millones más y hoy otros US$ 220 millones. Esto suma alrededor de US$ 480 millones, aunque se basa en estimaciones y diferentes consultoras plantean una tenencia de entre US$ 460 millones y US$ 575 millones.

Tomando los US$ 480 millones que habría en el Tesoro, si se agregan los US$910 del Bonar 2029, da US$ 1390 millones; número bastante lejano a los US$ 4200 que se debe encarar.

Los malabares discursivos no son suficientes

En paralelo al dato de la inflación nacional, otro dato desolador tiene que ver con la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) para el Gran Buenos Aires (GBA) correspondiente a noviembre de 2025.

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó la valorización mensual: los datos, publicados bajo el documento técnico "Condiciones de vida", muestran que la suba de costos en la canasta que determina el umbral de pobreza superó el 3% mensual.

Durante noviembre, la variación mensual de la CBT, que establece la línea de pobreza, fue del 3,6%. Por su parte, la CBA, que define la línea de indigencia, tuvo una variación ligeramente superior, alcanzando el 4,1% en el mismo período.

Sin embargo, desde el Gobierno persisten los malabares discursivos para intentar mostrar estabilidad en los precios pero los argumentos son cada vez más débiles.

Redes de U24: ¿Lo sabías? Estados Unidos analiza un cambio clave

Estados Unidos analiza un cambio clave para quienes ingresan sin visa. Si se aprueba, el permiso ESTA exigiría 5 años de historial en redes sociales, además de teléfonos, mails usados y datos familiares.

La medida afectaría a países como Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Australia, Chile e Israel.

El trámite dejaría de hacerse por web y pasaría a una app oficial, con nuevos datos biométricos.

El Gobierno lo justifica por seguridad, pero expertos advierten sobre privacidad y posible impacto en el turismo.

Sin embargo, aún está en consulta pública y no tiene fecha de aplicación.

Inflación: CFK sacó provechó y apuntó al Gobierno

A través de un mensaje en su cuenta personal de la red social X, la expresidenta Cristina Kirchner se refirió al dato de la inflación de noviembre, que se ubicó en el 2,5% superando las estimaciones de las consultoras privadas y marcando una aceleración en los últimos tres meses.

La expresidenta recordó el 'IPC Congreso' que dirigentes del PRO ahora en el gobierno de Javier Milei difundían ante la manipulación de las cifras del Indec. Ella dice que en noviembre de 2015 ese índice era menor al actual comparando los 3 mandatos K pero deja de lado al de Alberto Fernández donde era la vicepresidenta.

Javier Milei 'celebra' en Córdoba

A poco más de una semana de haber presenciado la llegada de los F-16 a Córdoba, Javier Milei retornará a la provincia mediterránea. El nuevo viaje será en exclusiva clave política y tendrá como fin arengar a la tropa libertaria luego de la importante victoria de medio término de octubre.

La visita, programada para este viernes, tendrá el ya clásico esquema que Milei asignó a sus visitas cordobesas. Reuniones en privado con dirigentes de La Libertad Avanza y una posible caravana en la zona de Nueva Córdoba, al igual que en ocasiones anteriores.

La intención presidencial sería dar un gesto de agradecimiento a la estructura cordobesa montada por Gabriel Bornoroni. El jefe del bloque libertario en la Cámara baja fue clave para el triunfo a nivel nacional y será un actor central de cara a las sesiones extraordinarias que se extenderán hasta el 30 de diciembre inclusive.

