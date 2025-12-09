CÓRDOBA. A poco más de una semana de haber presenciado la llegada de los F-16 a Córdoba, Javier Milei retornará a la provincia mediterránea. El nuevo viaje será en exclusiva clave política y tendrá como fin arengar a la tropa libertaria luego de la importante victoria de medio término de octubre.
AGRADECIDO
Javier Milei, el político: Nuevo viaje partidario a Córdoba y guiño a Bornoroni
El presidente Javier Milei volverá a Córdoba a tan solo una semana de su última visita. Agradecimiento libertario y gesto para Gabriel Bornoroni.
La visita, programada para el próximo viernes 12 de diciembre, tendrá el ya clásico esquema que Milei asignó a sus visitas cordobesas. Reuniones en privado con dirigentes de La Libertad Avanza y una posible caravana en la zona de Nueva Córdoba, al igual que en ocasiones anteriores.
La intención presidencial sería dar un gesto de agradecimiento a la estructura cordobesa montada por Gabriel Bornoroni. El jefe del bloque libertario en la Cámara baja fue clave para el triunfo a nivel nacional y será un actor central de cara a las sesiones extraordinarias que se extenderán hasta el 30 de diciembre inclusive.
Para Milei, el crecimiento de la figura de Bornoroni ha sido una de las apuestas centrales sugeridas por su hermana Karina y Martín Menem. El cordobés, fuertemente asociado a esa ala del gobierno, tendrá aún mayor protagonismo no solo en el corto plazo, sino a mediano tiempo pensando en el proyecto provincial libertario.
Gabriel Bornoroni, pieza clave
Respecto a los proyectos reformistas del oficialismo, en lo inmediato la tarea de Bornoroni sería la de asegurar la solidificación de la primera minoría en la Cámara baja. Con el salto a 95 legisladores, el cordobés será uno de los encargados de conducir el nuevo bloque con sus respectivas ampliaciones hacia proyectos de duro tratamiento como la reforma laboral, el nuevo Código Penal y el Presupuesto 2026, entre otras.
En ese sentido, el empresario estacionero advirtió que hubo un “cambio” de paradigma dentro del oficialismo legislativo que permitió la ampliación del número de diputados hacia una zona segura para la Casa Rosada. Según Bornoroni, esto se debió a la apertura al diálogo que ensayaron con gobernadores y otros actores dispuestos a acompañar los cambios propuestos por la administración Milei.
Ampliando esto último, el cordobés aseguró en sus últimas apariciones públicas que La Libertad Avanza permanece abierta a pesar de la ampliación lograda. Lo está para aquellos dirigentes que sientan necesidad de acompañar firmemente los proyectos de reforma pero que estén contenidos en espacios “rígidos”.
De esa forma, Bornoroni estaría listo para seguir ampliando el listado de bancas favorables, aunque con el desafío mediante de mantener la solidez del bloque que contiene a un crisol de dirigentes, entre experimentados y outsiders.
El proyecto cordobés
Mientras tanto, en Córdoba la estructura oficial de La Libertad Avanza se reunió recientemente en un acto encabezado por el diputado Bornoroni, quien adelantó la intención del espacio por intentar conducir la provincia. Si bien esa exhibición fue cerrada en un acto privado y moderada en su discurso, no habría sido más que una confirmación sobre las intenciones del empresario de llegar bien parado al 2027 para competir por la gobernación.
Actualmente, la relación de La Libertad Avanza con el oficialismo en Córdoba recobró los tonos colaboracionistas del 2024. Con el paso de la campaña y la victoria consumada ante la lista encabezada por Juan Schiaretti, el gobernador Martín Llaryora reorientó su discurso y se mostró abierto al diálogo con acompañamiento para poder destrabar el grueso de su gestión.
