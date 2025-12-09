Javier Milei, el político: Nuevo viaje partidario a Córdoba y guiño a Bornoroni

En ese sentido, el empresario estacionero advirtió que hubo un “cambio” de paradigma dentro del oficialismo legislativo que permitió la ampliación del número de diputados hacia una zona segura para la Casa Rosada. Según Bornoroni, esto se debió a la apertura al diálogo que ensayaron con gobernadores y otros actores dispuestos a acompañar los cambios propuestos por la administración Milei.

Ampliando esto último, el cordobés aseguró en sus últimas apariciones públicas que La Libertad Avanza permanece abierta a pesar de la ampliación lograda. Lo está para aquellos dirigentes que sientan necesidad de acompañar firmemente los proyectos de reforma pero que estén contenidos en espacios “rígidos”.

De esa forma, Bornoroni estaría listo para seguir ampliando el listado de bancas favorables, aunque con el desafío mediante de mantener la solidez del bloque que contiene a un crisol de dirigentes, entre experimentados y outsiders.

Gabriel Bornoroni 4P.jpg

El proyecto cordobés

Mientras tanto, en Córdoba la estructura oficial de La Libertad Avanza se reunió recientemente en un acto encabezado por el diputado Bornoroni, quien adelantó la intención del espacio por intentar conducir la provincia. Si bien esa exhibición fue cerrada en un acto privado y moderada en su discurso, no habría sido más que una confirmación sobre las intenciones del empresario de llegar bien parado al 2027 para competir por la gobernación.

Actualmente, la relación de La Libertad Avanza con el oficialismo en Córdoba recobró los tonos colaboracionistas del 2024. Con el paso de la campaña y la victoria consumada ante la lista encabezada por Juan Schiaretti, el gobernador Martín Llaryora reorientó su discurso y se mostró abierto al diálogo con acompañamiento para poder destrabar el grueso de su gestión.

Ver posteo en X:

Gabriel Bornoroni 6P Gabriel Bornoroni en X.

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei y el polo, trasfondo de un 'fanatismo': Quién es el multimillonario Albwardy

En Londres no lo pueden creer: Sir Winston Kikuchi es N°3, detrás de Kicillof y Magario

Sorpresa: Diego Valenzuela no asumirá su banca y ocuparía cargo en Nación

Donald Trump quiere CNN: Paramount intenta compra hostil de Warner Bros.