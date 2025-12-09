ROSARIO. Organizaciones sociales, con la Corriente Clasista y Combativa (CCC) como protagonista, realizarán este martes (09/12) una jornada nacional de protesta en diferentes puntos de la ciudad. La convocatoria se da bajo el lema: "Milei: Navidad con trabajo y sin hambre", presionando al Gobierno con una serie de reclamos urgentes.
Rosario protesta: Organizaciones sociales se plantan contra Javier Milei
La movilización no sólo será en Rosario, sino que, tal lo anunció Urgente24, también se replicará en diferentes puntos del país.
En la ciudad, la principal concentración y el acto de cierre se llevarán adelante en la intersección de Presidente Perón y Circunvalación, con un bloqueo que se mantendrá entre las 10 y las 13. Por su parte, el acto está previsto para las 12.
Sobre ese marco, también se esperan cortes parciales de tránsito que comenzarán a las 9 hasta las 11 en los siguientes puntos claves del Gran Rosario:
* Alfonsín y Laguna.
* Travesía y Juan José Paso.
* Sarmiento y Rioja.
* San Martín (Villa Gobernador Gálvez) y colectora de Circunvalación.
* Paseo del Pino (San Lorenzo).
Reclamos al gobierno de Javier Milei
Con estas protestas, las organizaciones buscan demostrar su descontento ante la crisis económica visibilizando una batería de demandas que incluyen la oposición a políticas gubernamentales y la exigencia de ayuda social. Entre ellas, se destacan:
Empleo: Demandan trabajo formal para personas desocupadas, impulsado mediante obra pública y planes de construcción de viviendas.
Asistencia social: Solicitan el aumento, la continuidad y la apertura del Salario Social Complementario, ante la advertencia de que el Gobierno planea su eliminación en abril.
Ayuda económica: Piden la actualización automática de la AUH (Asignación Universal por Hijo) y la entrega de un bono de fin de año para quienes perciben planes sociales, trabajadores de la economía popular e informales.
Alimentación y barrios: Exigen la restitución de la entrega de alimentos a comedores comunitarios y la inversión en obras de infraestructura en los barrios populares.
Rechazo a la reforma laboral: Expresan su oposición a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, a la que calificaron como una "ley de esclavitud".
Economía en caída libre
Las exigencias a la administración libertaria coinciden con datos que opacan al Gobierno. Un claro ejemplo son las ventas minoristas pymes que continúan derrumbándose y cayendo en picada.
Según informaron desde la Cámara de la Mediana Empresa, (Came), en noviembre registraron un desplome del 9,1% en relación a octubre y un 4,1% en comparación al mismo período del 2024.
De acuerdo a lo relevado por la Came, un 37% de los comerciantes señaló un deterioro en las condiciones, cifra que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a octubre, revirtiendo parcialmente la mejora de percepción registrada el mes anterior.
Al desagregar los datos se evidenció una dinámica similar: seis de los siete rubros relevados presentaron retracciones. Los descensos más agudos fueron Perfumería (-17%), Bazar y decoración (-9,7%) y Alimentos y bebidas (-5,9%). En contrapartida, el único sector con un crecimiento interanual fue Farmacia, con una suba del 1,8%.
