Algo raro habían en esas milanesas y lograron detectarlo. En un caso insólito, un comerciante pretendía vender sándwiches de milanesas hechas con otra cosa que no era precisamente carne, sino, papel de baño. Esto ocurrió en Loreto, Santiago del Estero, y realmente ha conmocionado a muchos.
EN SANTIAGO DEL ESTERO
Insólito: Pretendía vender milanesas pero estaban hechas de algo asqueroso y las decomisaron
Todos están hablando de las milanesas decomisadas en Santiago del Estero. Realmente no se puede creer.
Milanesas de papel higiénico en Santiago del Estero
Un decomiso de milanesas ha llamado la atención por estos días, y es que no eran cualquier milanesa, sino unas hechas con papel higiénico y cartón, materiales prohibidos para el consumo humano por efectos adversos en la salud.
De acuerdo con informes de medios, inspectores de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad decomisaron una importante cantidad de milanesas durante una feria, en un puesto de venta de comida callejera ubicado en la plazoleta Fuerza Aérea.
El diario La Gaceta de Tucumán detalló que el puesto era propiedad de Juan del Jesús Sosa, de 45 años, domiciliado en el barrio San Cayetano de San Miguel de Tucumán.
La directora de Bromatología, Alejandra Loza, contó a Nuevo Diario que, los inspectores notaron algo extraño en las milanesas.
“En uno de los establecimientos que era de Tucumán, han notado algo raro en las milanesas que ya estaban preparadas. Les dije que las desarmen. Y no se veía carne. El hombre decía ‘son de carne molida’, pero no se veía”, afirmó.
El comerciante no presentó boletas ni facturas que acreditaran la procedencia o trazabilidad de la mercadería, detallan en Nuevo Diario.
Hicieron entonces el decomiso de los productos y, seguidamente, realizaron el análisis correspondiente.
“Hoy en la mañana hemos hecho unas pruebas y ahí tenemos fotos, videos donde se ve que es cartón y papel. Y el pan rallado. Y tiene olor a huevo”, dijo Loza.
Y agregó: “Cuando las chicas las partían hacía ruido como papel, como cartón”.
Ahora, para quienes se preguntan si alguien llegó a probar estas milanesas, por suerte, según Loza, las milanesas no alcanzaron a ser vendidas al público.
“No habían llegado a vender”, aseguró.
Por otro lado, confirmó que los otros puestos en la feria no tuvieron irregularidades.
No es la primera vez
Ahora bien, todo parece indicar que este no es el único caso de milanesas hechas con papel.
Otro comerciante fue descubierto, en agosto, vendiendo milanesas hechas con papel higiénico y chorizos adulterados. Ocurrió en la localidad de Monte Quemado, de acuerdo con informes de medios.
La mayoría de los papeles higiénicos contienen una variedad de sustancias químicas tóxicas que pueden ser perjudiciales para la salud. No es comestible.
Un estudio que analizó 21 importantes marcas de papel higiénico en América del Norte, Europa Occidental, África, América Central y América del Sur, detectó PFAS en estos productos, o lo que también se conoce como “químicos permanentes”.
Estas son sustancias que no se descomponen de forma natural y que, según The Guardian, están relacionados con el cáncer, complicaciones fetales, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, trastornos autoinmunes y otros problemas de salud graves.
