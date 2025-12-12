Insólito: Pretendía vender milanesas pero estaban hechas de algo asqueroso y las decomisaron

“En uno de los establecimientos que era de Tucumán, han notado algo raro en las milanesas que ya estaban preparadas. Les dije que las desarmen. Y no se veía carne. El hombre decía ‘son de carne molida’, pero no se veía”, afirmó.

El comerciante no presentó boletas ni facturas que acreditaran la procedencia o trazabilidad de la mercadería, detallan en Nuevo Diario.

Hicieron entonces el decomiso de los productos y, seguidamente, realizaron el análisis correspondiente.

milanesa de papel trucha Milanesas decomisadas en Santiago del Estero / Imagen X @Sin_Codigo_Tucu.

“Hoy en la mañana hemos hecho unas pruebas y ahí tenemos fotos, videos donde se ve que es cartón y papel. Y el pan rallado. Y tiene olor a huevo”, dijo Loza.

Y agregó: “Cuando las chicas las partían hacía ruido como papel, como cartón”.

Ahora, para quienes se preguntan si alguien llegó a probar estas milanesas, por suerte, según Loza, las milanesas no alcanzaron a ser vendidas al público.

“No habían llegado a vender”, aseguró.

Por otro lado, confirmó que los otros puestos en la feria no tuvieron irregularidades.

No es la primera vez

Ahora bien, todo parece indicar que este no es el único caso de milanesas hechas con papel.

Otro comerciante fue descubierto, en agosto, vendiendo milanesas hechas con papel higiénico y chorizos adulterados. Ocurrió en la localidad de Monte Quemado, de acuerdo con informes de medios.

La mayoría de los papeles higiénicos contienen una variedad de sustancias químicas tóxicas que pueden ser perjudiciales para la salud. No es comestible.

Un estudio que analizó 21 importantes marcas de papel higiénico en América del Norte, Europa Occidental, África, América Central y América del Sur, detectó PFAS en estos productos, o lo que también se conoce como “químicos permanentes”.

Estas son sustancias que no se descomponen de forma natural y que, según The Guardian, están relacionados con el cáncer, complicaciones fetales, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, trastornos autoinmunes y otros problemas de salud graves.

