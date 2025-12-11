US$ 1.000M de Disney en OpenAI para que Mickey, Spider-Man y Woody invadan ChatGPT

Están autorizados los personajes de

Encanto,

Frozen,

Intensamente,

Moana,

Monsters Inc.,

Toy Story,

Up! y

Zootopia.

Las voces de esos personajes no estarán incluidas como parte del acuerdo.

Disney

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, afirmó que la colaboración impulsará el uso responsable de la IA en el entretenimiento, con el objetivo de proteger a usuarios y creadores. «A través de esta colaboración con OpenAI, ampliaremos de forma responsable y responsable el alcance de nuestra narrativa mediante IA generativa, respetando y protegiendo a los creadores y sus obras», declaró.

Este acuerdo es una demostración de cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos para promover la innovación, afirmó Sam Altman , cofundador y director ejecutivo de OpenAI.

“Disney es el estándar de oro mundial para la narración de historias, y estamos entusiasmados de asociarnos para permitir que Sora y ChatGPT Images expandan la forma en que las personas crean y experimentan contenido excelente”, afirmó Atlman.

Como parte del acuerdo, Disney recibirá warrants para adquirir acciones adicionales de OpenAI. Los empleados de Disney también utilizarán herramientas de OpenAI, como ChatGPT, para desarrollar nuevos productos.