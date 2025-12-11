Disney está realizando una inversión de US$ 1.000 millones en OpenAI y permitirá que la plataforma de IA utilice sus personajes y propiedades para generar videos sociales cortos impulsados por los usuarios. Desde Mickey a Spider-Man, Iron Man, Capitán América, Darth Vader, Woody, Buzz Lightyear y Mike Wazowski aterrizarán en ChatGPT. Pero es sin audio.
CONTRA LA PIRATERÍA
US$ 1.000M de Disney en OpenAI para que Mickey, Spider-Man y Woody invadan ChatGPT
El acuerdo de licencia de 3 años permitirá a los usuarios generar vídeos con Sora, la plataforma de vídeos cortos con IA de OpenAI, de más de 200 personajes de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar. Una selección de estos vídeos cortos estará disponible para streaming en Disney+.
En verdad, esto ya está ocurriendo pero en forma espontánea y lo que se está haciendo es ponerle límites a la piratería popular.
ChatGPT también podrá generar imágenes de los personajes multimarca de Disney. Se espera que Sora y ChatGPT lancen estas nuevas funciones en 2026.
El acuerdo convierte a Disney en el 1er. socio importante de licencias de contenido para Sora.
Están autorizados los personajes de
- Encanto,
- Frozen,
- Intensamente,
- Moana,
- Monsters Inc.,
- Toy Story,
- Up! y
- Zootopia.
Las voces de esos personajes no estarán incluidas como parte del acuerdo.
Disney
El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, afirmó que la colaboración impulsará el uso responsable de la IA en el entretenimiento, con el objetivo de proteger a usuarios y creadores. «A través de esta colaboración con OpenAI, ampliaremos de forma responsable y responsable el alcance de nuestra narrativa mediante IA generativa, respetando y protegiendo a los creadores y sus obras», declaró.
Este acuerdo es una demostración de cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos para promover la innovación, afirmó Sam Altman , cofundador y director ejecutivo de OpenAI.
“Disney es el estándar de oro mundial para la narración de historias, y estamos entusiasmados de asociarnos para permitir que Sora y ChatGPT Images expandan la forma en que las personas crean y experimentan contenido excelente”, afirmó Atlman.
Como parte del acuerdo, Disney recibirá warrants para adquirir acciones adicionales de OpenAI. Los empleados de Disney también utilizarán herramientas de OpenAI, como ChatGPT, para desarrollar nuevos productos.