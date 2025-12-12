La hora de Daniel Angelici: De Axel Kicillof a Jorge Macri (y más allá)

"(...) solo quedaba el Poder Legislativo para controlar los 3 estamentos estatales de la Ciudad. En mayo Jorge Macri le pidió que lo ayude, tras la derrota electoral, a rearmar la política del Gobierno porteño para poder enfocarse de lleno en la gestión.

Angelici fue clave: logró mediar en la relación entre el jefe comunal y su primo, Mauricio Macri; se fue metiendo en casi todas las áreas con la ayuda de uno de sus hombres de mayor confianza, el Procurador porteño y titular de la UCR de la Ciudad, Martín Ocampo; y también sugirió nombres de funcionarios para revisar varias áreas sensibles. Entre ellas, Desarrollo Urbano, Espacio Público y Seguridad, en el área de compras en particular. A ese rediseño se sumaron los 'amarillos' Ezequiel Sabor y Ezequiel Jarvis, del PRO 'puro', para la política; mientras que el jefe de Gobierno empoderó como nunca al jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.

Con todo, Jorge Macri decidió que era hora de que 'el Tano' también tome el control de la Legislatura porteña. Ya controla la Justicia de la Ciudad junto al peronista Juan Manuel Olmos. Y en ese sentido la semana pasada el expresidente de Boca le pidió al senador bonaerense del PRO, Christian Gribaudo, quien dejará su banca el 10/12, que se ocupe de la secretaria administrativa de la Legislatura porteña. Se trata de un cargo estratégico: es el que maneja los recursos de “la Casa”. (...)".

Urgente24 discrepa con Spillman: Angelici no fue 'invitado' a la toma de control. Ocurrió por inercia del peso específico conseguido y su ambición de poder distrital. Y al texto periodístico le faltó 'redondear' un tema que será importante en el período legislativo 2026: la relativa confianza mutua vigente entre Angelici y Horacio Rodríguez Larreta, hoy desarrollista pero antes no tanto.

Bonaerenses

Pero, a la vez, Angelici aparece con presencia bonaerense. Carlos Bianco, en nombre de Axel Kicillof, lo buscó cuando debía destrabarse el Financiamiento / Endeudamiento provincial, que requería de una mayoría especial (2/3).

Kicillof encontraba un rechazo completo de parte de los ex PRO, los Passaglia hoy Hechos, que condicionaban al PRO.

Es correcta la apreciación de La Noticia Web acerca de que ese tema fue clave para que el senador Juan Rico Zini -"(...) que responde al intendente de Pergamino, Javier Martínez, quien a su vez mantiene vínculo directo con el empresario del juego y ex presidente de Boca, Daniel Angelici (...)"- permaneciera en el PRO cuando se lo daba migrado a Hechos.

La siguiente frase, alucinaron varios, parece escapada de Angelici acerca de Hechos yla decisión de Rico Zini: "(...) un bloque que representa a un espacio que para él es momentáneo y no tiene la estructura que le da el bloque PRO (...)".

Que Angelici conserve el bloque PRO es clave para para los varios temas pendientes que tienen Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa en el Legislativo bonaerense, y no hay horizonte de acuerdos.

No queda alternativa: habrá que seguir con atención a Angelici.

