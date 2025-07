Revuelo en Boca por "El Contra", periodista amigo de Daniel Angelici

Serpa cubre la actualidad de Boca Juniors desde hace varios años para TyC Sports. Además conduce Decime qué se Siente, programa radial xeneize. Su figura se ha erigido como una de las voces más críticas de la gestión Riquelme.

image.png Antonio Serpa, a la derecha de la imagen.

En la noche de este domingo (13/7), El Contra desplegó su característica acidez en una nota publicada que no solo lleva su nombre, sino también, su sello.

El título del artículo es "Club Patético Boca Juniors", en un juego de palabras que decidió utilizar el comunciador y escritor. De entrada, se lee:

Pocas veces se ha visto a un Boca tan patético. Vergonzoso. Indigno. Puede parecer un montón tratándose de una primera fecha de torneo, pero sería un engaño no considerarlo así. Este Boca que empató sin goles con Argentinos es una continuidad del que terminó con un papelón su participación en el Mundial de Clubes

El termómetro de "El Contra" va subiendo la temperatura a medida que uno profundiza entre renglón y renglón.

image.png Fragmento de la editorial de Tony Serpa por el Argentinos 0-0 Boca. (Foto: Captura TyCSports.com).

Serpa, perioamigo de Daniel Angelici

Tony es periodista-amigo de Daniel Angelici, ex presidente de Boca Juniors (2011-2019). En mayo de 2022 el reportero se mostró en una fiesta organizada por el Tano por la presentación de su vino, Cupra.

También estuvieron Roberto Leto, Martín Costa, Gastón Recondo, Marcelo Palacios, Mariano Iudica, Alejandro Fantino (a cargo de la presentación del evento), Eduardo Feinmann, 'Toti' Pasman, Daniel Mollo y Marcelo Benedetto, entre otros periodistas y reconocidas personalidades.

image.png Daniel Angelici junto a Mariano Iudica. Atrás, a la derecha, Antonio Serpa. (Foto: Infobae).

En épocas en las que todo se mezcla con todo cual ensalada de frutas (criticar a Riquelme te convierte en "macrista" y viceversa), corresponde aclarar que el vínculo entre Serpa y Angelici existe y tiene larga data...

En el marco de la columna realizada por Serpa ("Club Patético Boca Juniors"), muchos usuarios hinchas de Boca se descargaron contra el periodista en X.

"Queda más claro que nunca: no son hinchas de Boca, son operadores que quieren lo peor para el club. El nivel de mala leche de esta nota es repugnante. Este tipo no puede volver a la cancha como si nada. Podés criticar, sí, pero ensuciar así por cuestiones políticas da asco", escribió un usuario.

"Che, me parece que van a tener que parar la bola con esto de generar violencia desde el periodismo. Despues toman la postura más de puto que hay que es la de 'estas cosas no suman', 'la violencia no es la solución' etc etc. Haganse hombres y banquen la parada después", se lee también.

Otros, difundieron una placa contra "El Contra", si se permite la redundancia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Chamexeneize/status/1944707542212575732&partner=&hide_thread=false Este es el que firma la nota, no?



El mismo que iba a ña presentacion de los vinos de Angelici?

Se te notan los hilos pasquin de mierda pic.twitter.com/NKQgAUweUh — Chame (@Chamexeneize) July 14, 2025

