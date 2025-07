Luis Enrique sacado: tomó del cuello a Joao Pedro y se espera una sanción de la FIFA

“Al final del partido hay una situación que creo que era evitable por parte de todos. Mi objetivo fue siempre separar a los jugadores. Al finalizar el partido hay una serie de empujones, yo siempre quise evitar que esto sucediera. También vi a Maresca empujar por ahí...”, comentó Luis Enrique en la conferencia de prensa posterior.

INSOLITOLODEDARIOBENEDETTOFUEALARCOTRASLABAJAAULTIMAHORADEKEYLORNAVASFOTO3.jpg Luis Enrique tomó del cuello a Joao Pedro tras la caída del París Saint Germain (PSG) ante el Chelsea 3-0 y se expone a una sanción de la FIFA.

En esta misma línea, comentó: “He visto a Maresca recibir empujones, claramente nuestra intención ha sido separar a los jugadores, situación que deberíamos evitar entre todos. Mi intención, separar a los jugadores para que la situación no vaya a más. No tengo ningún problema en comunicar cuál es mi sentimiento. Es una situación evitable por parte de todos. Voy a evitar que vaya a más, repito que no es lo mejor, y no tengo nada más que añadir”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HdeHelena_RM/status/1944508485913514306&partner=&hide_thread=false Se le ha ido la olla a Luis Enrique, lamentable la imagen que deja al final enganchando a João Pedro del cuello.pic.twitter.com/VSouKc0Bdc — Helena (@HdeHelena_RM) July 13, 2025

El Chelsea de Enzo Fernández goleó 3-0 al PSG y se consagró campeón del Mundial de Clubes

El Chelsea de Inglaterra, que tiene como una de sus figuras al argentino Enzo Fernández, dio la gran sorpresa al golear 3-0 al Paris Saint-Germain para quedarse con el título en el Mundial de Clubes.

La gran figura del encuentro fue el mediocampista ofensivo inglés Cole Palmer, quien anotó un doblete y asistió al brasilero Joao Pedro para el tercero.

El Chelsea, que es dirigido por el italiano Enzo Maresca y que en la previa no aparecía como el candidato en esta final, encontró la clave para la victoria gracias a una presión constante que sirvió para anular todas las líneas del PSG, que venía de ganar el triplete en la última temporada y arrasando en todas las competiciones.

Embed - Chelsea FC vs Paris Saint Germain (3-0) | Resumen | Highlights Mundial de Clubes FIFA 2025™

