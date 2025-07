¿Hace cuánto no gana Boca? Radiografía de un momento crítico del Xeneize

El Xeneize no tiene una idea de juego implantada. Es pura especulación e improvisación dentro del campo de juego. Si bien la fisonomía histórica boquense no es la del juego lindo, el análisis y el reproche siempre es el mismo: los futbolistas están en deuda con su hinchada desde el juego y los resultados.

La última vez que Boca Juniors ganó un partido en los 90 minutos fue el pasado 19 de abril, en una victoria 2x0 como local ante Estudiantes de La Plata. Los goles estuvieron a cargo del chileno Carlos Palacios y de Miguel Ángel Merentiel. ¿El DT? Fernando Gago.

image.png Boca 2-0 Estudiantes. (Foto: Fernando de la Orden/Clarín).

Han pasado 87 días entre tal jornada y el día de la fecha. En ese período, Boca empató cinco partidos (Tigre, Lanús, Benfica, Auckland City y Argentinos Jrs.) y perdió tres (River, Independiente y Bayern Munich).

No hay más excusas para los de la Ribera: juegan dos torneos (Clausura, y, esporádicamente, Copa Argentina), perdieron todos los clásicos en lo que va del año (0-2 ante Racing, 1-2 vs. River y 0-1 contra Independiente), no participan en torneos internacionales y se fueron con la cabeza gacha del Mundial de Clubes.

+ EN GOLAZO24

Lamine Yamal fue denunciado por contratar personas con enanismo en su cumpleaños

Terrible: dicen que se rompió la relación entre Keylor Navas y Newell's Old Boys

Carlos Tévez (Talleres) le podría hacer un extraño favor a Riquelme y todo Boca

Polémica con ESPN por la decisión tomada con Juan Pablo Marrón (por Racing)

En River, hay bastante indignación por lo que se dice de Juanfer Quintero

Maxi Salas pagó la confianza con gol y River venció a Platense