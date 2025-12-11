ADIÓS, VACAS
Ciencia: Crearon un hongo que sabe a carne y revolucionará la industria alimentaria
La ciencia china logró mediante ingeniería genética un alimento que podría reemplazar la proteína animal y reduce hasta 61% el impacto ambiental.
Un golpe directo a la ganadería tradicional
El Fusarium venenatum, un hongo rico en proteínas, fue transformado mediante tecnología CRISPR para hacerlo más digerible, eficiente y sustentable. Los investigadores eliminaron dos genes clave asociados con las enzimas quitina sintasa y piruvato descarboxilasa, logrando adelgazar la pared celular del hongo y optimizar su metabolismo. El resultado es impactante: la nueva cepa, denominada FCPD, requiere 44% menos azúcar para producir la misma cantidad de proteína y lo hace a una velocidad 88% mayor que su versión natural.
La ganadería genera el 14% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, ocupa enormes extensiones de tierra y consume cantidades alarmantes de agua dulce. El hongo FCPD aparece como respuesta a esta problemática. Según los cálculos del equipo chino, su producción genera hasta 60% menos gases de efecto invernadero durante todo su ciclo de vida.
La comparación con la proteína animal es demoledora. En relación con la producción de pollo en China, el hongo modificado requiere 70% menos tierra y reduce el riesgo de contaminación del agua dulce en 78%. Los números no mienten: este desarrollo científico podría marcar el fin de la ganadería intensiva tal como la conocemos.
¿El futuro de la alimentación?
El sabor a carne del Fusarium venenatum modificado no es casualidad. Los investigadores trabajaron específicamente en optimizar no solo su valor nutricional sino también sus características organolépticas. A diferencia de otros sucedáneos vegetales, este hongo ofrece una textura y un perfil de proteínas comparable al de la carne animal, pero sin el costo ambiental devastador.
Los detalles técnicos del avance fueron publicados en la revista académica Trends in Biotechnology. El estudio revela que la tecnología CRISPR utilizada no añade ADN ajeno al organismo, lo que podría facilitar su aceptación regulatoria en diversos mercados.
Con el cambio climático acelerándose y los recursos naturales cada vez más escasos, el hongo FCPD se posiciona como una alternativa viable para alimentar a una población mundial en crecimiento sin destruir el planeta en el intento.
