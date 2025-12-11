Ciencia: Crearon un hongo que sabe a carne y revolucionará la industria alimentaria

¿El futuro de la alimentación?

El sabor a carne del Fusarium venenatum modificado no es casualidad. Los investigadores trabajaron específicamente en optimizar no solo su valor nutricional sino también sus características organolépticas. A diferencia de otros sucedáneos vegetales, este hongo ofrece una textura y un perfil de proteínas comparable al de la carne animal, pero sin el costo ambiental devastador.

image Fusarium venenatum.

Los detalles técnicos del avance fueron publicados en la revista académica Trends in Biotechnology. El estudio revela que la tecnología CRISPR utilizada no añade ADN ajeno al organismo, lo que podría facilitar su aceptación regulatoria en diversos mercados.

Con el cambio climático acelerándose y los recursos naturales cada vez más escasos, el hongo FCPD se posiciona como una alternativa viable para alimentar a una población mundial en crecimiento sin destruir el planeta en el intento.

