CELEBRACIÓN XENEIZE
Abre la Bombonera para el Día del Hincha de Boca: qué tenés que saber del evento
Boca celebra el Día del Hincha este 12 de diciembre. Para eso, abrirá las puertas de la Bombonera a todos los socios y prepara un evento a puro festejo.
El Día del Hincha de Boca ha ido tomando forma con el tiempo. Fue una idea que germinó de manera popular, producto de la pasión del público Xeneize, siempre con la fecha del 12 de diciembre (12 del 12), en honor al Jugador Nro 12, símbolo cultural del hincha de Boca que se ha arraigado en la barrabrava del club pero que tiene origen en una historia de fidelidad y compañía.
La primera vez que se celebró fue el 12 de diciembre de 2012, en unos festejos autoconvocados que tuvieron lugar en el Obelisco, en Buenos Aires, pero que terminó en desmanes y sucesos violentos. Lo que comenzó como un momento de alegría y expresión popular, se decantó por enfrentamientos entre inadaptados y la policía; en caos.
Con el tiempo, el Día del Hincha se fue formalizando y Boca lo institucionalizó. Es así que este viernes 12 de diciembre de 2025, el club abrirá las puertas de su Estadio en el barrio de La Boca para recibir a todos los socios que deseen participar, desde las tribunas de la cancha, de una jornada de celebración.
Quiénes pueden ir al Día del Hincha de Boca en la Bombonera
"¡Viví el Dia del Hincha en La Bombonera!", invitó la institución en un comunicado al público. Pueden asistir todos los socios que deseen, presentando su carnet de asociado o su DNI.
La apertura de puertas será a las 17 hs., para que el evento formal inicie a las 18 hs. En el campo de juego, el público podrá ver disfrutar de un evento que tendrá como protagonista principal a la música. Distintos artistas dirán presente, como la murga Los Amantes de La Boca.