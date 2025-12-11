urgente24
Abre la Bombonera para el Día del Hincha de Boca: qué tenés que saber del evento

Boca celebra el Día del Hincha este 12 de diciembre. Para eso, abrirá las puertas de la Bombonera a todos los socios y prepara un evento a puro festejo.

11 de diciembre de 2025 - 18:47
Boca y los hinchas en su día

Boca prepara la celebración anual de su fanatismo. La celebración del Día del Hincha Xeneize: el 12-12. El club de la Ribera ha popularizado esta fecha desde hace ya algunos años, y este viernes habrá festejos preparados en la Bombonera.

El Día del Hincha de Boca ha ido tomando forma con el tiempo. Fue una idea que germinó de manera popular, producto de la pasión del público Xeneize, siempre con la fecha del 12 de diciembre (12 del 12), en honor al Jugador Nro 12, símbolo cultural del hincha de Boca que se ha arraigado en la barrabrava del club pero que tiene origen en una historia de fidelidad y compañía.

Festejos azul y oro

La primera vez que se celebró fue el 12 de diciembre de 2012, en unos festejos autoconvocados que tuvieron lugar en el Obelisco, en Buenos Aires, pero que terminó en desmanes y sucesos violentos. Lo que comenzó como un momento de alegría y expresión popular, se decantó por enfrentamientos entre inadaptados y la policía; en caos.

Quiénes pueden ir al Día del Hincha de Boca en la Bombonera

"¡Viví el Dia del Hincha en La Bombonera!", invitó la institución en un comunicado al público. Pueden asistir todos los socios que deseen, presentando su carnet de asociado o su DNI.

Las puertas de la Bombonera abrirán a las 17

La apertura de puertas será a las 17 hs., para que el evento formal inicie a las 18 hs. En el campo de juego, el público podrá ver disfrutar de un evento que tendrá como protagonista principal a la música. Distintos artistas dirán presente, como la murga Los Amantes de La Boca.

