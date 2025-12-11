Abre la Bombonera para el Día del Hincha de Boca: qué tenés que saber del evento

El Día del Hincha de Boca ha ido tomando forma con el tiempo. Fue una idea que germinó de manera popular, producto de la pasión del público Xeneize, siempre con la fecha del 12 de diciembre (12 del 12), en honor al Jugador Nro 12, símbolo cultural del hincha de Boca que se ha arraigado en la barrabrava del club pero que tiene origen en una historia de fidelidad y compañía.